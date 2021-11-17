Портфель на вырост: "Тинькофф Инвестиции" запустили сервис для накопления на образование в лучших вузах мира

"Тинькофф Инвестиции" запустили сервис "Портфель на вырост". Он поможет родителям накопить на высшее образование ребёнка в лучших российских или зарубежных вузах.

Сервис даёт возможность подобрать оптимальную инвестиционную стратегию в зависимости от целей и горизонта инвестирования, которые определяются выбором города, страны и типа обучения.

Он рассчитывает прогнозируемую сумму ежемесячных вложений, предлагает список подходящих вузов, ориентируясь на стоимость всего срока обучения, и формирует инвестиционную стратегию на три, шесть или десять лет.

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Например, с помощью "Портфеля на вырост" можно накопить на образование в лучших вузах России и мира, в том числе в Оксфорде, Лондонской школе экономики, Станфорде, Флоридском университете, Торонтском университете, Университете Макгилла, Университете Цинхуа. В России — в МГУ, РАМ им. Гнесиных, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГИМО, СПбГУ, СПбГЭУ, ИТМО и многих других.

Ежемесячные вложения для учёбы в одном из топовых вузов Москвы при горизонте инвестирования в десять лет составят порядка пяти тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — четыре тысячи, в российских городах-миллионниках — чуть более одной тысячи рублей.

Для учёбы в США (Станфордский университет, Флоридский университет, Университет Майнота) при горизонте инвестирования десять лет и типе обучения "бакалавриат + магистратура" ежемесячные платежи на инвестсчёт составят 133 280 рублей. За десять лет родители смогут полностью оплатить ребёнку образование в США, прогнозируемая сумма накоплений составит 39 502 800 рублей.

Список российских и зарубежных вузов в "Портфеле на вырост" также будет регулярно пополняться, чтобы помогать родителям накопить необходимую сумму целенаправленно для учёбы в нужном им заведении.

Все стратегии сервиса инвестируют в биржевые фонды Тинькофф. Биржевой паевый фонд — это готовый "портфель" активов, в который входит определённое имущество — например, нефть, золото или ценные бумаги нескольких компаний. Покупая пай фонда, инвестор получают долю в этом "имуществе". Так, среди фондов, в которые инвестируют стратегии сервиса "Портфель на вырост": "Тинькофф NASDAQ Biotech" — биржевой фонд в долларах, инвестирующий в фармацевтические и биотехнологические компании, среднегодовая доходность — 11,25% в долларах; "Тинькофф Green Economy" — биржевой фонд в долларах, инвестирующий в акции компаний — лидеров по развитию экологически чистых технологий по всему миру, среднегодовая доходность — 22,9% в долларах; " Тинькофф Вечный портфель RUB" — инвестиции в акции, долгосрочные и краткосрочные облигации, а также физическое золото в равных долях, среднегодовая доходность составляет 14% в рублях, и другие фонды Тинькофф.

Приобрести фонды можно в " Тинькофф Инвестициях" в разделе "Что купить" → "Фонды". Для инвестирования в фонды необходимо открыть брокерский счёт. За покупку и продажу паёв фондов "Тинькофф Капитала" через "Тинькофф Инвестиции" комиссия не взимается.

Дмитрий Тарасов, ​​руководитель управления развития и продвижения инвестиционных сервисов "Тинькофф Инвестиций":

— У клиентов "Тинькофф Инвестиций" цели бывают самые разные: покупка нового авто или недвижимости, прибавка к пенсии и, конечно, образование детей.

Количество бюджетных мест в университетах с каждым годом сокращается на 4%, в то же время абитуриентов становится больше на 2–5%. Платное высшее образование становится всё более востребованным, поэтому, чтобы помочь родителям накопить на него, мы создали специальный инвестиционный сервис. В зависимости от горизонта инвестирования — три, шесть или десять лет — сервис предлагает готовую инвестиционную стратегию.

Таким образом, придерживаясь тщательно разработанного плана — инвестируя определённую сумму ежемесячно, к выпускному вы сможете оплатить высшее образование в самом желанном вузе, который ранее выбрали. Мы в нашем сервисе уже сейчас даём ориентир накоплений для лучших вузов России и мира, и этот список будет регулярно пополняться.