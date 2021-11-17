Юрист Уткин напомнил, какие "несерьёзные" нарушения могут лишить прав
Некоторые из этих нюансов могут не знать даже водители с большим стажем. Впрочем, если человек не злостный нарушитель, можно отделаться легко.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Есть целый перечень на первый взгляд несерьёзных нарушений правил дорожного движения, за которые можно лишиться водительских прав. О них напомнил ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.
В беседе с агентством "Прайм" он рассказал, что в их число входит езда задним ходом под "кирпич", обгон с выездом на трамвайные пути. Есть риск получить штрафы около пяти тысяч рублей, или даже лишиться водительских прав сроком на год. Потерять их на полтора года можно за другой инцидент – сбив или помяв столбик у супермаркета.
"Проблема в том, что у него есть вполне конкретный владелец, и это ДТП, которое нужно фиксировать — иначе вступит в действие часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", — добавляет Павел Уткин.
Есть и случаи, когда ПДД могут нарушить даже водители со стажем: поворот "под" стрелку, торможение на мигающий зелёный сигнал светофора, тупиковый разъезд. Эти случаи, наоборот, предполагают относительно мягкие штрафы (до 1500 рублей), но могут привести к серьёзному ДТП.
А ранее Лайф рассказывал, что нарушителей ПДД начнут фиксировать через новое приложение с лета 2022 года. Также в следующем году регионам РФ будут переданы полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях на дорогах.
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