В России запустили проект по бесплатной помощи автомобилистам на дороге

Тинькофф Страхование совместно с Mitsubishi запустили социальный проект "Помощь на дорогах". В рамках проекта специальные мобильные группы "Тинькофф Страхования" будут бесплатно в круглосуточном режиме помогать автомобилистам, попавшим в аварийные ситуации на дорогах (ДТП, прокол колеса).

"Помощь на дорогах" — это продолжение другого проекта "Тинькофф Страхования" — "Линия помощи", в рамках которого специалисты компании по телефону оказывают круглосуточно помощь абсолютно всем российским автомобилистам, попавшим в ДТП в России и мире.

Миссия "Помощи на дорогах" — помогать автомобилистам в сложных и аварийных случаях и способствовать улучшению ситуации на дорогах, а также дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото © "Тинькофф Страхование"

В состав автоэкипажей "Тинькофф Страхования" входят специалисты, обладающие необходимыми юридическими и техническими знаниями и навыками по оказанию первой медицинской помощи. Мобильные группы будут помогать автомобилистам в разных ситуациях: с оформлением европротокола при ДТП, в случае если сел аккумулятор, при проколе колеса, застревании в снегу и тому подобное. Также автоэкипажи будут следить за состоянием дорожной инфраструктуры (дорожными знаками, разметкой и так далее) и при необходимости передавать информацию в городские службы.

Проект уже запущен в Москве, где ежедневное патрулирование осуществляют десять экипажей "Тинькофф Страхования" на автомобилях Mitsubishi L200. Дежурство ведётся в круглосуточном режиме и прежде всего на самых проблемных участках дорог — в районе Третьего транспортного кольца и в районе пересечений с крупными магистралями. Вскоре "Помощь на дорогах" появится и в других городах России.

Перед каждой сменой все экипажи получают примерный маршрут на день, который включает в себя патрулирование проблемных участков дороги, транспортных развязок и прочее. В течение дня он может быть скорректирован в зависимости от ситуации на дороге, картографических данных, данных о дорожных инцидентах из навигационных систем.

Фото © "Тинькофф Страхование"

"Как страховая компания мы видим, что из тысяч ДТП, которые случаются ежедневно, около 90% — случаи, когда обошлось без пострадавших и без сильных повреждений автомобиля. Тем не менее каждый такой случай — стресс для автомобилиста. И не все знают, как действовать в таких ситуациях", — комментирует генеральный директор "Тинькофф Страхования" Иван Мироненко.