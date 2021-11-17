Сам экстремист и партнёры-воры: Чем известен депутат от КПРФ из Приморья, подозреваемый в педофилии Уже судимого депутата Приморского края Артёма Самсонова заподозрили в недетских играх с 11-летним мальчиком. Как выяснилось, за парламентарием давно тянется репутация дебошира и поклонника оргий. 17 ноября, 16:51 Фото © Мария Бородина, ИА PrimaMedia

В Приморском крае правоохранительные органы задержали депутата краевого Заксобрания от КПРФ Артёма Самсонова. В тот же день в его квартире прошли обыски. Депутату инкриминируют ч. 4, п. "б" статьи 132 УК РФ ("Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Согласно статье, Самсонову может грозить до 20 лет заключения. До 18 ноября народный избранник пробудет в изоляторе временного содержания.

По версии следствия, два года назад Самсонов, находясь на базе отдыха во Владивостоке, якобы показывал 11-летнему ребёнку игрушки для взрослых из секс-шопа и объяснял, как ими пользоваться. О своём задержании депутат сообщил сам своему коллеге, депутату Владимиру Беспалову, а тот уже распространил информацию в СМИ и соцсетях.

Математик, комсомолец и бизнесмен

Артём Самсонов родился в 1974 году в семье доктора технических наук, профессора Анатолия Самсонова. Он окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности "Прикладная математика" и получил диплом инженера-математика.

Фото © Законодательное собрание Приморского края

Согласно его официальной биографии, как работать с детьми, бывший секретарь комсомольской организации владивостокской школы № 28 узнал ещё в первой половине 90-х. Он вёл информатику в УПК Ленинского района Владивостока.

Позже он работал программистом в банках, а в 2000 году основал фирму "Пионер", которая занималась автоматизацией деятельности предприятий на базе системы программ 1С. Компания примечательна тем, что её директор, а позже и владелец "Пионера" Рустам Баратов был неоднократно судим за наркотики, организацию притонов и кражи.

Сам Самсонов, похоже, любит суету. В 2011 году депутата лишали прав за пьяное вождение. Его имя также находится в криминальной базе УМВД Владивостока. Там он значится как "преступник". Позже, в 2018 году, там же появилась пометка "экстремист".

Действительно, приморцам он известен как активный участник многих протестных акций. Однажды это ему вышло боком: на одном из митингов 20 декабря 2008 года Самсонова задержали и позже осудили по двум статьям — за неповиновение сотрудникам милиции и нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

В КПРФ таких людей всегда ценили. В 2016 году он стал первым секретарём Владивостокского местного отделения партии, а также зампредом Комитета Законодательного cобрания Приморского края по региональной политике и законности. На сентябрьских выборах 2021 года Самсонов даже баллотировался в Госдуму.

В распоряжение Лайфа попало обращение знакомой депутата Самсонова Ирины Сафоновой. © t.me/«SOTA»

Нескромное обаяние буржуазии

Согласно декларации о доходах за 2019 год, депутат живёт относительно скромно: за год вместе с супругой он заработал около 3,7 млн рублей. В совместной собственности у них находятся четыре квартиры общей площадью 250 квадратных метров, одно нежилое помещение и два паркетника Nissan: X-Trail и Juke. Возможно, часть своего имущества депутат скрывает, поскольку Лайф находил в его собственности дорогой внедорожник Lexus LX470 и целый набор автомобилей других марок — Toyota, Subaru и Honda.

В быту народный избранник скромностью, похоже, не отличался. Лайфу удалось ознакомиться с письмом жительницы Владивостока Ирины Сафоновой, направленным президенту РФ Владимиру Путину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором она описала поведение депутата на той самой базе отдыха, где он, предположительно, растлевал ребёнка. Как оказалось, женщина давно знакома с семьёй Самсоновых.

По словам Сафоновой, Самсонов регулярно появлялся на построенной на её деньги базе отдыха, где устраивал пьяные дебоши, в голом виде "проявлял девиантное поведение, эксгибиционизм, склонности к нетрадиционной сексуальной ориентации" и якобы пропагандировал её среди молодёжи. По её словам, мужчина кое-как одевался, только когда на пляж приезжали по вызову отдыхающих сотрудники полиции. Свои обвинения женщина подкрепила фото- и видеоматериалами человека, очень похожего на депутата, находящегося на пляже в группе обнажённых мужчин.





Это уже не первый случай, когда силовики подозревают депутатов от КПРФ в уголовных преступлениях. Парой недель ранее в Саратовской области по подозрению в браконьерстве был задержан депутат Валерий Рашкин — в его машине сотрудники местного лесного хозяйства обнаружили разделанную тушу лося, а позже полиция нашла и оружие, из которого Рашкин с товарищами, предположительно, застрелил животное. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы. Если будет доказано, что браконьерство совершено в составе группы, то этот срок может увеличиться до пяти лет. Генпрокуратура уже вышла в Госдуму с ходатайством о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

Авторы Евгений Кузнецов