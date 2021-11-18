Заправка авиарейсов в России восстановилась до допандемийного уровня

В 2021 году рынок авиаперевозок демонстрирует устойчивые темпы восстановления. Это касается и спроса на авиатопливо в российских аэропортах. Так, по итогам третьего квартала динамика роста розничных и оптовых продаж увеличилась на 10 п.п. по сравнению с полугодовыми показателями. Благодаря широкой географии оператора "Газпромнефть-Аэро", которая охватывает свыше 320 аэропортов в 71 стране мира, мы готовы обеспечивать полный перечень услуг по заправке "в крыло", в том числе с применением цифровых сервисов. Мы успешно внедрили блокчейн-платформу Smart Fuel, благодаря которой время взаиморасчётов сократилось с нескольких дней до 10–15 секунд. В сентябре к нашей цифровой системе подключился ещё один российский аэропорт — Кольцово в Екатеринбурге. В настоящий момент Smart Fuel используют несколько авиакомпаний, а число заправленных рейсов по блокчейну превысило одну тысячу

Владимир Егоров Генеральный директор компании "Газпромнефть-Аэро"