Заправка авиарейсов в России восстановилась до допандемийного уровня
За девять месяцев 2021 года "Газпром нефть" увеличила продажи авиатоплива на 26%. Рост произошёл за счёт эффективности противоэпидемиологических мер, позволяющих увеличить количество перелётов.
Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"
Оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" — "Газпромнефть-Аэро" — реализовал за девять месяцев 2021 года более 2,7 млн тонн авиационного топлива, что на 26% выше аналогичного показателя 2020 года. Объём заправок "в крыло" вырос на 27% — до 1,6 млн тонн. Произошло это благодаря гибкой системе планирования производства авиатоплива на НПЗ "Газпром нефти" для обеспечения российских аэропортов в условиях, когда восстанавливается внутренний пассажиропоток и увеличивается число международных грузовых рейсов.
С января по сентябрь 2021 года оператор "Газпромнефть-Аэро" заключил новые долгосрочные соглашения на заправку рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, "Руслайн", "Нордстар". Расширение партнёрства с авиаперевозчиками позволило нарастить розничные продажи в международных аэропортах: рост в Пулково составил 86%, в аэропорту Омска — 62%, в Толмачёво — 48% и в Шереметьево — 20%.
Фото © Пресс-служба ПАО "Газпром нефть"
Ещё одним важным направлением расширения операционной деятельности оператора "Газпромнефть-Аэро" стало укрепление сотрудничества с грузовыми авиакомпаниями Atlas Air, Polar Air Cargo, "Волга – Днепр". Объём заправок каргорейсов за рубежом увеличился на треть — до более 68 тысяч тонн.
В 2021 году рынок авиаперевозок демонстрирует устойчивые темпы восстановления. Это касается и спроса на авиатопливо в российских аэропортах. Так, по итогам третьего квартала динамика роста розничных и оптовых продаж увеличилась на 10 п.п. по сравнению с полугодовыми показателями. Благодаря широкой географии оператора "Газпромнефть-Аэро", которая охватывает свыше 320 аэропортов в 71 стране мира, мы готовы обеспечивать полный перечень услуг по заправке "в крыло", в том числе с применением цифровых сервисов. Мы успешно внедрили блокчейн-платформу Smart Fuel, благодаря которой время взаиморасчётов сократилось с нескольких дней до 10–15 секунд. В сентябре к нашей цифровой системе подключился ещё один российский аэропорт — Кольцово в Екатеринбурге. В настоящий момент Smart Fuel используют несколько авиакомпаний, а число заправленных рейсов по блокчейну превысило одну тысячу
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