Подлый кредит: Как не попасть в долги, если банк случайно зачислил деньги на карту Случаи, когда из-за сбоев в банке россиянам случайно зачисляют деньги, всё ещё нередки. Как избежать банковских претензий и не платить проценты, разбирался Лайф. 21 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Технический овердрафт по дебетовой карте может быть подключён практически любому пользователю, простой обыватель может даже не понять, что, оплачивая своей картой покупки или услуги, он тратит не личные, а ошибочно зачисленные средства. И, как правило, банки не очень торопятся сразу вступать в переговоры с клиентами, которые допустили расход не принадлежащих им средств. Но через некоторое время банкиры обязательно потребуют вернуть и потраченные деньги, и начисленные проценты за непрошеный кредит. В прошлые годы те из россиян, кто пытался отстоять свою правоту в судах, как правило, терпели неудачу, решения обычно принимались в пользу банков. Но теперь ситуация изменилась.

Москвичка Александра пришла в банк, где у неё был открыт счёт, и обратилась к операционисту с просьбой зачислить 465 000 рублей наличными. Через несколько часов после того, как женщина принесла деньги в банк, она получила СМС о зачислении средств на счёт, а ещё через пару минут такое же сообщение поступило повторно. Однако женщина не придала этому факту значения. На следующий день она через мобильное приложение выполнила несколько переводов части средств, а в последующие дни израсходовала и другие деньги, которые у неё были на карточном счёте. Банк с поиском ошибочно зачисленных денег не торопился и только почти через год прислал Александре письменное уведомление с требованием погасить долг в размере 463 335 рублей и проценты по кредиту в размере 194 797 рублей (из расчёта 40% годовых). Женщина обратилась в банк с просьбой прояснить ситуацию. Ознакомившись с выписками по счетам, Александра не стала отрицать, что ошибочно получила от банка не свои 465 000 рублей, и подтвердила готовность их вернуть, но оплачивать проценты по кредиту, который она не оформляла, женщина отказалась. Тогда банк подал иск в суд и там предъявил бумагу с подписью Александры, где она соглашалась с условиями выпуска и обслуживания карты. Суд счёл, что этого достаточно, и требования банка о взыскании средств удовлетворил. Данную позицию поддержали апелляция и кассация, а вот Верховный суд решил, что женщина никаких процентов платить не должна.

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) затребовала пояснения у банка о том, чья ошибка была в двойном зачислении суммы. И банкиры признали, что это действие не могло быть произведено Александрой. После этого судьи ВС обратили внимание на то, что женщина нигде не выразила своего согласия на кредит. Согласно же статье 820 Гражданского кодекса, кредитный договор должен быть заключён обязательно в письменной форме, иначе он признаётся ничтожным. Более того, судьи сочли неприемлемой ситуацию, когда банк назначил проценты, предварительно не уведомив об этом своего клиента, ведь это нарушает статью 10 ФЗ "О защите прав потребителей". В итоге ВС вынес определение об отмене решений всех судов и направил дело на рассмотрение в Московский городской суд, который подтвердил, что Александра проценты платить не должна (дело 33-9153/2021).

— Определение Верховного суда ещё раз подтвердило, что граждане не должны платить по навязанным им финансовым услугам, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Но, как это ни печально, обычно на стадии переговоров банкиры упорно не хотят признавать ошибки, более того — пытаются покрыть свои упущения за счёт клиента, которому доказать свою правоту в современных реалиях можно только через суд.

Однако почему банки вообще имеют техническую возможность выполнять кредитование в форме овердрафта, тем более если клиент об этом не просит?

С точки зрения банковского учёта, технический овердрафт представляет собой превышение суммы расходной операции, совершённой по карте, над суммой остатка по этой карте. Как правило, банки предусматривают такую возможность в настройках своей системы на случай, если произошла оплата в другой валюте и из-за разницы в курсах клиент "ушёл в минус". Это может быть очень полезным в непредвиденных ситуациях, но, конечно, не должно использоваться банками для покрытия расходов по своим ошибкам.

— Технический овердрафт — это, по сути дела, некая возможность, которая позволяет банкам так настроить обслуживание своих клиентов, чтобы им не требовалось совершать лишние походы в банк из-за копеечных перерасходов, о которых клиент не мог знать заранее. Другое дело, что эти настройки не должны быть использованы во вред. И тут каждое кредитное учреждение должно руководствоваться не только своими возможностями, но и законодательством, и, конечно же, здравым смыслом, — рассказал руководитель службы внутреннего контроля одного из крупнейших российских банков. — В ситуации Александры ждать почти год, чтобы от банка выставить женщине претензию, — это, конечно, недопустимо.

Подписался на обслуживание — можешь стать должником

Фото © ТАСС / Edwin Remsberg / VWPics

Но если в данном случае женщина всё-таки вносила на свой счёт сумму, то у жителя подмосковного города Одинцово Ивана ситуация оказалась ещё более запутанной.

Молодой человек уволился с работы и получил полный расчёт. Иван решил оставить для своего пользования банковскую карту, которую ему ранее выдали как корпоративную, и написал об этом заявление в ближайшем к своему дому отделении банка, под лейблом которого была выпущена понравившаяся ему карта. Примерно через месяц остаток на карте составил тысячу рублей, и Иван о ней просто забыл, оставив эту дебетовку в кошельке "на всякий случай". В один из вечеров Иван встретился с друзьями в кафе, и при оплате счёта ему не хватило 700 рублей. Молодой человек достал из кошелька резервную карту и доплатил по ней. А на следующий день он применил этот же пластик в магазине и, только выйдя из торгового заведения, заметил, что оплата по карте прошла на 1200 рублей. Не став разбираться в ситуации (ну прошла оплата и прошла), Иван снова положил карту в кошелёк и забыл о ней. А более чем через полгода получил "письмо счастья" с уведомлением о том, что ему надлежит заплатить 2800 рублей в качестве погашения кредитной задолженности. Иван тут же обратился в банк, откуда ему прислали уведомление, и сообщил, что никаких кредитов он не оформлял. Операционист, проверив слова молодого человека, подтвердил, что за Иваном никаких кредитных обязательств в банке не числится, и посоветовал обратиться в офис, адрес которого указан в требовании. Однако молодой человек решил не тратить своё время. О том, что разбираться всё-таки было надо, Ивану через год напомнили коллекторы, которые стали надоедать звонками с требованием погасить долг, который к тому времени якобы вырос уже до 68 000 рублей. Молодой человек обратился в полицию, где ему пообещали во всём разобраться. Но через три недели Ивану в личном кабинете на "Госуслугах" пришло требование от судебного пристава на 68 000 рублей. Только после этого молодой человек приехал в главный офис банка, где и узнал, что он при переоформлении карты с корпоративной на личную подписал отдельный договор банковского обслуживания, приложением к которому являлся порядок обслуживания дебетовых карт. И в этом документе было чётко сказано, что в случае возникновения овердрафта клиент обязуется его полностью погасить в течение 30 дней. В противном случае на остаток будут начисляться проценты из расчёта 1% в день, каждый месяц сумма задолженности будет увеличиваться на величину непогашенного остатка с учётом неуплаченных процентов. Пришлось Ивану обращаться за помощью к родителям, которые приняли участие в погашении неожиданного долга.

— К сожалению, ситуация Ивана — это достаточно типичный пример невнимательности, приведшей к дорогой расплате, — считает руководитель подразделения банковского эквайринга Олеся. — В силу специфики оплаты безналичными деньгами клиент может и не знать, что в момент, когда он поднёс свою карту к терминалу, сумма покупки иногда лишь "блокируется" на его счёте, а реально она списывается только после поступления в банк сообщения-подтверждения из банка, платёжный терминал которого установлен в месте оплаты. Бывает, что по техническим причинам подтверждение оплаты может не поступать в банк до 30 дней. И тогда сумма остатка по счёту увеличивается на сумму покупки, которая не прошла. Фактически получается, что клиент за свою покупку не заплатил. А когда магазин или кафе обработают свою отчётность, их банк направит требование в банк клиента, и тот спишет средства с карты. Если на ней денег будет недостаточно, то может возникнуть технический овердрафт. Скорее всего, так и произошло у Ивана. Если бы молодой человек после получения первого извещения от банка разобрался бы в вопросе и получил документ об отсутствии к нему претензий — его расходы были бы намного меньше.

Чужих денег не бывает

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует помнить о нескольких простых правилах.

Во-первых, если на вашем счёте или карте внезапно появились деньги, то, скорее всего, они не ваши, лучше не торопиться их трогать.

Во-вторых, как только обнаружили лишнюю сумму, имеет смысл сразу обратиться в свой банк и получить выписку о движении средств. Если зачисление было ошибочным, банк это увидит — и вопрос разрешится. Деньги в этом случае, конечно, заберут, но вы избежите дальнейших проблем.

В-третьих, если возник сбой в банковском приложении либо у вас есть недопонимание с суммами, которые у вас списали или недосписали с карты, в банк обращаться тоже надо.

В-четвёртых, если у вас всё же состоялось разбирательство с банком по поводу кредита либо овердрафта, обязательно получите документ, в котором будет отражено, что банк не имеет к вам финансовых претензий. Тогда вам будет очень легко отбиться от всех неправомерных требований банкиров.

Авторы Максим Греков