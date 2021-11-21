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Российские конькобежцы одержали две победы на этапе Кубка мира в Норвегии

Добавим, что один из них является рекордсменом мира на дистанциях 500 и 1000 метров.

21 ноября, 12:14
<p>Павел Кулижников. Фото © ТАСС / AP Photo / Peter Dejong</p>

Павел Кулижников. Фото © ТАСС / AP Photo / Peter Dejong

Российские конькобежцы Павел Кулижников и Даниил Алдошкин стали победителями на двух дистанциях в рамках первого этапа Кубка мира, который проходит в Норвегии.

Так, Кулижников стал победителем в заезде на 500 метров. Следом за ним расположились поляк Дамиан Журек и представитель Италии Мирко Джакомо Ненци.

На счету Алдошкина же триумф на дистанции 1500 метров. Второе место занял спортсмен из Казахстана Дмитрий Морозов, третье — американец Эмери Леман.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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