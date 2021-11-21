Российские конькобежцы одержали две победы на этапе Кубка мира в Норвегии

Российские конькобежцы Павел Кулижников и Даниил Алдошкин стали победителями на двух дистанциях в рамках первого этапа Кубка мира, который проходит в Норвегии.

Так, Кулижников стал победителем в заезде на 500 метров. Следом за ним расположились поляк Дамиан Журек и представитель Италии Мирко Джакомо Ненци.