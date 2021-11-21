Российские конькобежцы одержали две победы на этапе Кубка мира в Норвегии
Добавим, что один из них является рекордсменом мира на дистанциях 500 и 1000 метров.
Павел Кулижников. Фото © ТАСС / AP Photo / Peter Dejong
Российские конькобежцы Павел Кулижников и Даниил Алдошкин стали победителями на двух дистанциях в рамках первого этапа Кубка мира, который проходит в Норвегии.
Так, Кулижников стал победителем в заезде на 500 метров. Следом за ним расположились поляк Дамиан Журек и представитель Италии Мирко Джакомо Ненци.
На счету Алдошкина же триумф на дистанции 1500 метров. Второе место занял спортсмен из Казахстана Дмитрий Морозов, третье — американец Эмери Леман.
Комментариев: 0