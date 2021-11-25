Если завтра "Дропшот": Какие города России США планирует уничтожить ядерным ударом Отработка применения атомного оружия силами НАТО напоминает репетицию плана "Дропшот", составленного во времена холодной войны. 24 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Призрак холодной войны

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ноябре десять стратегических бомбардировщиков США отрабатывали применение ядерного оружия против России как с западного, так и с восточного направления. По словам министра, только за последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам России, что в два с половиной раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Также Шойгу отметил, что в рамках учений Global Thunder силы США и НАТО отработали нанесение ударов по России одновременно с восточного и западного направлений.





Эксперты по глобальной безопасности отметили, что переброска американских бомбардировщиков B1B Lancer в Европу, заходы кораблей с крылатыми ракетами в акваторию Чёрного моря и многие другие действия войск НАТО напоминают приготовления к исполнению плана "Дропшот", составленного в самый разгар холодной войны. Согласно этому документу, на СССР силы США и НАТО должны обрушить несколько сотен ядерных бомб. Но какие конкретно города они планировали атаковать?

Сколько ракет нужно США, чтобы уничтожить Россию?

Для того чтобы началась третья мировая, достаточно одного ядерного удара. Тогда цепочку событий будет невозможно остановить. И война "всех против всех" будет неизбежна. Цели для масштабной ядерной войны в США и НАТО уже определены — их список был заранее заложен в план "Дропшот" и регулярно обновлялся. При этом основная часть ядерных вооружений, которые будут использованы для удара, находится на самолётах, а это значит, что заряды малой мощности на территорию России можно обрушивать тысячами.

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На сайте американской НКО "Институт будущего жизни" сообщается, что значительная доля ядерных ударов придётся на Москву и область. Этому есть логическое объяснение: в Москве находится Кремль, Минобороны и десятки других объектов — от институтов, разрабатывающих баллистические ракеты, до компаний – производителей космической техники, а также ведомств, в которые стекается информация со всех уголков страны. К тому же здесь находится и главный противоракетный щит страны — система противоракетной обороны "Нудоль".

На Москву и окрестности, по данным американской НКО (взявшей данные из документов ЦРУ и Пентагона), придётся не менее трёх десятков ядерных ударов разной мощности — от нескольких десятков до нескольких сотен килотонн. И это не считая мегатонных блоков баллистических ракет Minuteman III.

Подполковник войск ПВО в запасе Сергей Руденко поясняет: пункт управления противоракетной обороной и столица страны всегда находятся в списке целей с наивысшим приоритетом, эти приоритеты не меняются много лет. Уничтожение таких целей — потенциальное обезглавливание целого государства, поэтому на столицу всегда будет нацелено больше всего ракет.

Это основы военной науки, которые объясняются в военных вузах не только в США, но и у нас. Молниеносная война гораздо лучше затяжной. В стратегическом командовании и в других родах войск Америки это хорошо понимают. Математика холодной войны меняется незначительно. Если стратегические наступательные вооружения можно контролировать и регулировать, то тактическое ядерное оружие, которое и планируют массово применять, не контролируется практически никак. Поэтому американцы могут просто увеличить количество ракет с небольшим ядерным зарядом и использовать их в случае необходимости. Этот вид вооружений сдвигает линию применения ядерного оружия и делает его доступнее. Поэтому в каждом регионе страны есть своя система ПВО, которая закрывает район от падения боевых блоков Сергей Руденко Подполковник войск ПВО в запасе

Какие города США будут уничтожать и почему?

Однако Москва — это лишь отправная точка в так называемом Судном дне. После обмена ядерными ударами следом за столицей России исчезнет десяток крупных городов, уничтожать которые, казалось бы, нет смысла. Но на деле от этих городов будет зависеть возможность страны восстановиться и нанести по противнику ещё один удар. На какие населённые пункты нацелены американские ракеты?

Санкт-Петербург. Северную столицу уничтожат одной из первых — она находится ближе всего к "восточному флангу" НАТО. В Санкт-Петербурге и области сосредоточено огромное количество промышленных предприятий, в том числе и военных. Например, "Адмиралтейские верфи" и несколько других крупных судостроительных предприятий.

Следом за Санкт-Петербургом (или, вероятно, до него) с лица земли может исчезнуть Калининград. На этот небольшой регион, по данным американских аналитиков, может упасть до двух десятков ядерных бомб разной мощности. Такое "внимание" объясняется просто. Этот регион является самой западной точкой воспрещения доступа, так называемой A2/AD (anti-access and area denial). В эту же категорию объектов входит ещё несколько городов, включая две столицы России.

Мурманск и окрестности. На этот регион может обрушиться столько же ядерных зарядов, сколько на Москву и Санкт-Петербург вместе взятых, поскольку именно на Русском Севере сосредоточены подводные ядерные силы. Вместе с Мурманском ядерный удар может уничтожить закрытый военный городок Полярный и базу подводных лодок в Гаджиеве, где, помимо всего прочего, расположена так называемая звериная дивизия — подразделение подводных лодок, чьей задачей является охота за субмаринами и авианосцами противника. Кроме того, опасность для США и НАТО представляет авиабаза Оленья, где размещаются самолёты Ту-22М3, несущие крылатые ракеты.

На Пермь и Екатеринбург — два важнейших города с самой сильной промышленной базой — будет обрушено примерно полтора десятка боевых блоков разной мощности. Среди американских аналитиков популярна версия, что недалеко от этих городов в горе Косьвинский Камень спрятан пункт управления системой "Периметр" (ключевое звено в механизме нанесения ответного ядерного удара).

Самара и Саратов. На два города, которые вечно путают, может прийтись до двух десятков боевых блоков разной мощности. Первый город на Волге — центр космической и авиационной промышленности, там делают ракеты "Союз" и корабли "Прогресс", а также в 60 километрах от города находится Волжская ГЭС. Недалеко от Саратова находится сразу несколько стратегически важных объектов: Балаковская АЭС, база стратегической авиации в Энгельсе.

Иркутск и окрестности. Одной из особенностей региона помимо оборонных предприятий давно является Ангарский каскад ГЭС, благодаря которому электричеством обеспечиваются сотни тысяч человек. На картах с объектами для потенциального ядерного удара отмечено не менее четырёх плотин ГЭС. Если удар будет нанесён и его не получится отразить, то сильнейшему радиоактивному загрязнению подвергнется находящееся рядом озеро Байкал, особенно если учитывать, что расположенный на другой стороне озера Улан-Удэ тоже "получит" не менее двух ядерных ударов.

По мнению подполковника войск ПВО в запасе Сергея Руденко, ограниченное поражение целей на территории страны вызвано тем, что главная задача США в ядерной войне — не уничтожить всё и всех, а деморализовать и подавить экономическую и промышленную активность.

Они для этого и занижают порог применения ядерного оружия, чтобы всегда оставлять за собой право бить по целям, которые они сочтут нужными. Стратегические вооружения для этого подходят слабо, а вот тактические виды, особенно те, что на самолётах, почти идеальный инструмент Сергей Руденко Подполковник войск ПВО в запасе

Кому ещё достанется?

Одним из самых горячих (в буквальном смысле) мест на карте в случае обмена ядерными ударами станет Дальний Восток. На Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск и другие города должно обрушиться не менее 60 боевых блоков. Это даже больше, чем заложено для применения по Центральному промышленному району страны.

Относительно нетронутой в случае начала полномасштабной войны останется примерно половина страны — центральная и северо-восточная часть от Перми до Ямала. Однако точечные удары авиация, подлодки и корабли США и НАТО будут наносить по Норильску, Якутску, городам Обского залива (туда Россия свозит нефть, добытую в Арктике), Диксону и мысу Челюскин, где Минобороны регулярно проводит учения арктических сил быстрого реагирования.

Авторы Сергей Андреев