"Цена этой помощи — чья-то спасённая жизнь"

В Медицинском центре помощи и спасения в Шелехове Иркутской области начала работу ещё одна кислородная станция производительностью 1100 литров кислорода в минуту. Стоимость проекта составила 36,5 миллиона рублей.

В настоящий момент Центр заполнен на 100%. Врачи отмечают, что поступившие в ковидное отделение нуждаются в большем количестве кислорода, чем прежде. Даже с небольшим поражением лёгких больным требуется кислородная поддержка. Нагрузка на действующую кислородную станцию, которая ежеминутно помогает дышать 120 пациентам, значительно увеличилась. Поэтому значение новой станции для больных переоценить невозможно.

В палате медицинского центра РУСАЛа в Шелехове Фото © LIFE

— Хочется выразить благодарность Олегу Владимировичу Дерипаске за огромную помощь в обеспечении нашего лечебного учреждения столь необходимым нашим больным кислородом. Тяжёлых пациентов много, и новая кислородная станция поможет нам эффективнее бороться с инфекцией, — говорит Анна Мельникова, заведующая Центром помощи и спасения в Шелехове.

Своевременно оказана помощь центру в Богучанах, где в помощь действующей кислородной станции готовится приступить к работе концентратор кислорода "Провита-580", оперативно изготовленный в Санкт-Петербурге.

— В третью волну у нас было развёрнуто 140 коек, все заняты, практически каждому пациенту требовался кислород. При ежедневной потребности 400 литров в минуту наша станция выдавала только 140 литров. Мы выходили из положения портативными кислородными концентраторами, и почти ежедневно машина подвозила нам кислородные баллоны, что не очень удобно, конечно. Даже вспоминать не хочется, как мы это всё пережили. Поэтому сегодня хочется от души поблагодарить Дерипаску Олега Владимировича, который помогает нам с новой кислородной станцией бОльшей мощности. Она будет выдавать 580 литров кислорода в минуту. Это станет огромным подспорьем! — делится заведующая центром Анастасия Воронина.

Аналогичный аппарат поставлен Медицинскому центру помощи и спасения в Тайшете, а в Краснотурьинске в местном медицинском центре запустили диагностическое отделение с современной системой магнитно-резонансной томографии стоимостью более 63 миллионов рублей. Власти Краснотурьинска отмечают, что Медицинский центр помощи и спасения, открытый в декабре 2020 года, находится под постоянным шефством РУСАЛа. Компания передала учреждению 23 единицы диагностического и лечебного оборудования, ежемесячно медцентр получает средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. В июле 2021 года хозблок медцентра был дополнительно оборудован стиральными машинами, что позволило перейти на использование многоразовых защитных костюмов.

Здание лечебного корпуса медцентра РУСАЛа в Краснотурьинске Фото © LIFE

РУСАЛ помогает не только построенным на его средства для борьбы с ковидом центрам, но и другим медицинским учреждениям городов, где работают предприятия компании. Так, Краснотурьинская больница в качестве дополнительной поддержки получит от компании почти 400 упаковок медицинских препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, а в Карпинске для медиков красной зоны больницы Богословский алюминиевый завод, входящий в РУСАЛ, поставил 10 тысяч халатов, 55,7 тысячи медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты.

Дорога ложка к обеду

Медицинские центры помощи и спасения, о которых идёт речь, были построены по инициативе бизнесмена и общественного деятеля Олега Дерипаски в конце 2020 года. Дерипаска был одним из немногих, кто правильно оценил весь масштаб коронавирусной угрозы. Весной 2020 года он написал: "Очевидно, что сейчас страна к эпидемии не готова".

После серии переговоров с губернаторами, представителями медицинского сообщества и другими специалистами была оперативно составлена и реализована программа строительства современных медицинских центров. Финансирование строительства и закупки оборудования на общую сумму 4 млрд рублей взял на себя РУСАЛ. Всего за полгода в семи городах Сибири и Урала (Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете, Саяногорске и Краснотурьинске) были возведены медицинские центры помощи и спасения для лечения CoViD-19.

Медцентр РУСАЛа в Ачинске Фото © LIFE

Для России столь крупный безвозмездный проект, финансируемый частным бизнесом, вещь непривычная. РУСАЛ поставил тут рекорд по сумме частных инвестиций в здравоохранение, тем более что за прошедший год с учётом затрат на поставку нового оборудования, лекарств, ИСЗ, обучение врачей передовым методикам лечения и т.д. расходы выросли в два раза — до 8 млрд руб.

Но это инвестиции в свой народ, в свою страну, которые, без сомнения, стократно окупятся. По данным министра здравоохранения России Михаила Мурашко, к моменту начала пандемии существовала "неравномерность доступности медицинской помощи" для больных с инфекционной патологией, недоукомплектованность врачами-инфекционистами и врачами-эпидемиологами. Поэтому нельзя не согласиться с директором Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисой Попович. Любые вложения в здравоохранение — это не расходы, а инвестиции, потому что здоровье человека возвращает значительно больше, чем ресурсы, которые потрачены на то, чтобы его вылечить, уверена она.

— Я не стала бы обнадёживаться по поводу того, что не будет других инфекций, мы, как и другие страны, долго ими не занимались, отдавая приоритет хроническим заболеваниям. Я живу под девизом, что в систему здравоохранения можно только добавлять средства и ресурсы, а убирать ничего нельзя, — говорит руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

Медцентр РУСАЛа в Ачинске Фото © LIFE

"Вытащили из ямы"

За год центры приняли более 13 тысяч пациентов, сохранены тысячи жизней. Только в Ачинске с момента открытия в Медицинский центр помощи и спасения поступило свыше двух с половиной тысяч пациентов (кстати, из них привитых — только около 80 человек). Самому пожилому — 96 лет, самому маленькому — 3 месяца. Для многих регионов они стали настоящими спасательными станциями, куда поступают больные со всей округи. Так, в крошечный Шелехов с населением 50 тысяч человек везут тяжёлых пациентов даже из областного Иркутска, а в саяногорский центр — из Абакана, Черногорска, окрёстных сёл.

Статистика скрывает подлинные драмы и истории побед. Рассказывает Сергей Канунников, заведующий Центром помощи и спасения в Братске:

"Я от больного заразился, у которого мы не знали, что коронавирусная инфекция. У него было несколько заболеваний, в том числе клещевой энцефалит, его укусил клещ. Он работал в лесу, и казалось, где он мог заразиться, там у него небольшая бригада. А потом, когда пришли анализы, у него оказалась коронавирусная инфекция. Ужас — это то, что, в отличие от других вирусов, тут в патогенезе идёт эндоваскулит, то есть воспаление внутренней оболочки сосудов. Вследствие чего образуются тромбы. И опасны эти тромбозы особенно у пожилых людей, у больных с сопутствующей патологией. Развиваются эти осложнения очень быстро, непредсказуемо".

Открытие медцентра РУСАЛа в Братске Фото © LIFE

В ачинском центре оказалась семейная пара — Ирина и Владимир Непомнящих. Сначала слегла Ирина Николаевна. И сразу в реанимацию. Рассказывает, что болезнь проходила очень тяжело, в первые сутки думала, что уже никогда не выйдет из этих стен. Было очень страшно. Постоянная тошнота и ломота в теле не давали расслабиться. Через неделю в центр попал и её муж Владимир Яковлевич. О том, как он победил страшную болезнь, особо не рассказывает, говорит, что больше переживал за жену. Они вместе уже 40 лет:

"Они её вытащили натурально с того света, прямо за уши из ямы. Это я вам говорю. Я был здесь, я знаю. Здесь чистота, порядок, всё классно. Кормёжка отличная. И низкий поклон всему коллективу. Просто, честно. Кто не был здесь, не знает. А мы были, мы знаем".

Медицинские центры помощи и спасения не только стали преградой на пути распространения коронавируса, но и сформировали новый стандарт оказания медицинской помощи в небольших городах. Немаловажно, что в них изначально предусмотрены самые современные удобства для медиков.

— Персоналу также комфортно работать: новое оборудование, прекрасно оснащённые рабочие места. Медцентр полностью обеспечен лекарствами и средствами индивидуальной защиты, мы ни в чём не нуждаемся. Не забыли и про устройство бытовых комнат и комнат для отдыха персонала. В тех условиях, в которых мы работаем, имеет огромное значение, где и как доктор после красной зоны будет отдыхать. Отработав в тяжелейших условиях, коллеги могут принять душ, поспать, пообедать, посмотреть телевизор, кому как удобно. Созданы условия не только для тяжёлого труда, но и полноценного отдыха. Уютно, удобно, комфортно. Всё продумано до мелочей. За это огромное спасибо! — так оценивает условия своей работы Ирина Таянчина, старшая медицинская сестра Центра помощи и спасения в Ачинске.

…Ещё в декабре 2020-го Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ оказал финансовую помощь на общую сумму более 13,6 млн рублей шести медучреждениям Красноярска, на базе которых развёрнуты госпитали для лечения пациентов с коронавирусом. На полученные средства больницы закупили лекарственные препараты, маски, защитные костюмы для медиков, работающих в красной зоне. Для краевой клинической больницы купили аппарат искусственной вентиляции лёгких и мультипараметровый монитор пациента стоимостью 2,7 млн рублей.

Вот что сказал тогда главврач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин:

"Компания РУСАЛ помогает нам с начала пандемии, это и поставки одноразовых масок, других средств индивидуальной защиты, и аппарат ИВЛ с прикроватным монитором. Для нас очень важен резерв дыхательного оборудования, следящего оборудования, цена этой помощи — чья-то спасённая жизнь".

Здание медцентра РУСАЛа в Шелехове Фото © LIFE

Валентин Коновалов, глава Хакасии, также высоко оценил деятельность компании во время пандемии:

"Замечательно, что у нас есть такие компании, как РУСАЛ. Социально ответственные, которые всегда готовы подставить плечо".

Комментируя недавнюю установку кислородных станций в центрах помощи и спасения, министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сказал:

"Это позволило в полном объёме обеспечить всех тяжёлых пациентов необходимой кислородной поддержкой, что стало действительно реальным вкладом компании РУСАЛ. Мы сейчас активно эксплуатируем [эти станции]. Что позволяет, конечно, оказывать доступную помощь не только в зонах присутствия РУСАЛа, но и жителям рядом расположенных медицинских округов".

Спасибо!

Когда всё это закончится, когда сможем вернуться к нормальной жизни? Мы не знаем, но благодарность врачам, сёстрам, всем тем людям, кто встал на пути смертоносной болезни, сохранится навечно.