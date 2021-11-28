Марадона без сердца, Распутин без... Знаменитые покойники, похороненные не полностью

Диего Марадона

Марадона в Москве на матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Фото © Wikimedia Commons / Антон Зайцев

Знаменитого футболиста, умершего в 2020 году, похоронили без сердца. По словам врача Нельсона Кастро, орган предварительно извлекли из тела Марадоны из опасений, что его выкрадут. Такие намерения якобы были у группы фанатов легендарного спортсмена. Сердце Марадоны оказалось очень большим даже для профессионального футболиста — оно весило 500 грамм. Впрочем, размер ему не помог — Диего скончался от сердечной недостаточности.

Галилео Галилей

Портрет Галилея кисти Тинторетто и его пальцы в музее. Изображения © Wikimedia Commons / collections.rmg.co.uk, Plindenbaum

Великий итальянский астроном эпохи Возрождения умер в 1642 году. В 1737 году во время перезахоронения неизвестные позаимствовали в качестве талисманов несколько пальцев, зуб и позвонок учёного. В 2010 году большой и средний пальцы, приобретённые на аукционе, пополнили коллекцию флорентийского Музея истории науки, где уже хранились зуб и ещё один палец Галилея. Останки экспонируются рядом с телескопами итальянского первооткрывателя.

Григорий Распутин

Изображения © Wikimedia Commons / roeline.livejournal.com

Сибирский крестьянин, ставший другом семьи императора Николая II, был убит в декабре 1916 года в Петербурге. Многие детали этого преступления до сих пор покрыты мраком. Тело Распутина выловили в ледяной проруби. Изначально его похоронили в Царском Селе, но после Февральской революции останки были найдены и кремированы. И, возможно, не полностью. Существует версия, согласно которой сами убийцы или врачи, занимавшиеся вскрытием тела, отрезали Распутину пенис. Затем половой орган оказался во Франции, а в Россию вернулся только в 2000 году. Сейчас этот во всех смыслах удивительный экспонат хранится в питерском музее эротики коллекционера Игоря Князькина.

Альберт Эйнштейн

Эйнштейн и его мозг. Фото © Wikimedia Commons / bhm.ch, T. Harvey

Величайший учёный XX века был похоронен в 1955 году без мозга и глаз — они были извлечены из головы Эйнштейна через 7 часов после его смерти. По одной из версий, эта просьба была прописана в завещании самим физиком. Прощание состоялось в узком кругу, тело было кремировано, а пепел развеян по ветру. Извлечённые органы продолжили свой земной путь уже отдельно от Эйнштейна. Мозг, иссечённый на 240 сегментов, на протяжении долгого времени оставался объектом научных исследований. Глаза же были переданы лечащему врачу учёного, который умер в 2009 году. Считается, что органы зрения Эйнштейна до сих пор хранятся в его сейфе.

Владимир Ленин

Похороны В.И. Ленина, январь 1924 года. Фото © Wikimedia Commons