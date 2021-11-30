От девочки из хрущёвки до охотницы за олигархами: Как закалялась вдова миллиардера Босова Полтора года назад погиб Дмитрий Босов — угольный магнат с состоянием в 1 млрд долларов. Не исключено, что его довели до самоубийства. Рядом всегда была молодая и хваткая супруга Катерина. Кто она? 29 ноября, 23:15 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Рюмин, © пресс-служба УК "Сибантрацит"

Семья из спального района

Столичный район Ховрино на севере Москвы до недавнего времени оставался городом хрущёвок с дурной, криминальной славой. Единственной его достопримечательностью был мистический и зловещий долгострой — Ховринская больница, где пропадали люди и животные, находили убитых и погибших, а в подвалах проводили обряды сатанисты. Поблизости, в одной из серых панелек, в типовой двушке ютилась семья Ястребовых: мать, отец, дочь Екатерина и бабушка.

Семья Екатерины Ястребовой занимала в этом доме двухкомнатную квартиру на четвёртом этаже.

Семья жила скромно. Юлия Ястребова, мать Кати, работала на складе одежды в Мытищах. Евгений Ястребов, отец, трудился на консервном заводе в районе Западное Дегунино. Большим праздником стала покупка автомобиля — подержанных "Жигулей".

Екатерина Ястребова сделала всё, чтобы вырваться из серого Ховрина и отстроить другую жизнь. Она поступила в один из лучших юридических вузов страны — МГЮА имени Кутафина. На первом курсе уже работала по специальности, а на четвёртом — сопровождала крупные сделки. Например, с участием компании Sigrun, которую связывали с крупным бизнесменом и бывшим тульским губернатором Владимиром Груздевым. Когда ей было 23 года, девушка вошла в совет директоров АО "Модный континент" — сети магазинов одежды, принадлежащей семье всё того же Груздева.

Родители Катерины Босов: отец Евгений Ястребов и мать Юлия Каплан. Фото © ok.ru / ok.ru

Судя по соцсетям, родители Кати давно развелись. Её мать теперь называет себя Юлией Каплан, живёт в немецком Регенсбурге, много путешествует и летает на вертолётах. Отец Кати выглядит куда скромнее.

Ястребова — черта характера

Помимо хорошего образования у Екатерины Ястребовой есть ещё один козырь — эффектная внешность. Со студенческих лет за ней тянулась слава охотницы на богатых мужчин. Её встреча с угольным королём Дмитрием Босовым, возможно, не случайность. Познакомилась будущая пара в 2014 году. Босов гостил у товарища в Ницце, а тот пригласил девушек, среди которых оказалась и Катя. Как поведал Лайфу источник в светских кругах, Ястребова за знакомство с миллиардером и "нужный результат" якобы обещала своей подруге Наташе Рагозиной дом на Рублёвке. Дом та так и не получила, а вот Екатерина олигарха на себе женила.





По информации источника, Ястребова мастерски развела угольного олигарха. Убедившись в том, что он уже безумно влюблён в неё, она уехала с другим мужчиной на Мальдивы. Босов стал её искать. А когда нашёл, получил условие: или он женится, или забывает навсегда.

Любовь зла. 19 января 2016 года Ястребова официально стала Катериной Босов — именно так, на американский манер. Ей тогда было 26 лет, а бизнесмену — 47. Свадьба прошла пышно, вот только, говорят, подарок жены показался всем весьма странным — наградной пистолет Glock 19. Именно из этого оружия миллиардер впоследствии и застрелился.

Судя по всему, план Ястребовой удался: Дмитрий Босов переписал на молодую жену половину особняка в барвихинском посёлке Усово стоимостью 30 миллионов долларов и перевёл на её счёт 10 миллионов долларов "для уверенности в завтрашнем дне". На машины для супруги он тоже не скупился: среди них купе Bentley Continental GT, кабриолет Ferrari 458 SРIDЕR, электрический спорткар BMW i8, внедорожник Mercedes Benz G63 AMG и минивэн Mercedes V220.





В 2018 году уже беременная Катерина настояла на переезде в США. Естественно, Дмитрий Босов согласился и спустя полтора года купил за 30 миллионов долларов роскошный дом в Беверли Хиллз, на 1091 Laurel way. Профессиональный юрист Ястребова-Босов смотрела наперёд: вскоре бизнесмен переписал этот особняк на их общую дочку Бэллу Алексу.

Люди из близкого окружения бизнесмена заметили, как резко он изменился после женитьбы на Катерине. Его словно что-то тяготило и расстраивало. Ухудшившееся состояние Дмитрия Босова напрямую связывают с бескомпромиссностью и жесткостью молодой супруги.

— Со стороны Димы это была даже не любовь, а какая-то зависимость. Жизнь с ней для него обернулась адом. Постоянные ссоры, которые каждый раз начинала она, оскорбляя и унижая его, – рассказал Лайфу человек, который знал обоих супругов и был вхож в их дом.

Он утверждает, что Катерина якобы распускала кулаки, могла запустить в мужа посуду. Причём снимала скандалы на телефон и рассылала знакомым. Ещё многие вспоминают такой случай: на празднование Нового 2020 года пара улетела в Куршевель. Там супруга устроила очередной скандал и вернулась в Москву к подругам. А Босов остался встречать праздник с их малышкой-дочкой.

Миллиардер прощал любимой абсолютно всё. По сути, Екатерина крутила им как хотела. В светской тусовке даже ходят разговоры, что она общалась с гадалками и якобы заказывала у них привороты на мужа.







Миллионы улетели с марихуаной

Экс-Ястребова получила не только мужа и деньги. Через год после свадьбы она стала топ-менеджером в его компаниях. Босов назначил её гендиректором предприятия "Сибантрацит-логистик". Затем он перевёл жену на должность коммерческого директора головной организации — "Группы Сибантрацит". Это мировой лидер по добыче антрацита и крупнейший в России производитель металлургического угля.

Параллельно Катерина занялась в Лос-Анджелесе производством каннабиса (марихуана легализована в штате Калифорния). Дмитрий Босов вложил в бизнес жены 160 миллионов долларов. Эти деньги он в итоге потерял: задумка любимой прогорела. Против Босовых ополчился их американский топ-менеджер Фрэнсис Рачоппи, он обвинил российских партнёров в нарушении трудового законодательства США и обратился в суд.





Последний день

Источник Лайфа говорит, что о разводе с Катериной Дмитрий Босов впервые задумался в 2019 году. Он даже присмотрел себе коттедж на итальянском курорте Форте-деи-Марми, где собирался жить один. Но уйти от неё так и не смог.

Как говорят знакомые Босовых, именно во время пандемии 2020 года в жизни супружеской пары наступил переломный момент. Дмитрий и Катерина оказались надолго заперты локдауном в своём загородном особняке. Жена всё чаще закатывала скандалы, а бизнесмен стал подозревать, что она ему изменяет.

Катерина якобы вдруг стала требовать от мужа написать завещание, по которому ей отойдёт всё имущество в случае его смерти. По некоторым данным, доверенный нотариус подготовил это злополучное завещание и положил на стол Дмитрию Босову. До гибели бизнесмена оставалось всего несколько дней. В ночь на 6 мая 2020 года его тело нашли в спортзале барвихинского особняка. Рядом лежал наградной пистолет, подаренный ему на свадьбу экс-Ястребовой.

Домочадцы помнят последний день Дмитрия Босова.

— Отсутствующий взгляд, вид глубоко одинокого человека. Тяжело было видеть, как он спит на диване вот уже несколько дней. После вечернего купания дочки Дмитрий пришёл и поцеловал её. Потом вернулся и опять поцеловал! И так несколько раз. Никто и подумать не мог, что это были последние поцелуи.

Поздно вечером Дмитрий Босов попросил помощника растопить баню и подготовить каток. Но ни париться, ни кататься на коньках он не стал. Ночью, когда все спали, он пошёл в спортзал.

Одним из первых, кому позвонила Катерина, узнав о загадочной смерти мужа, оказался тот самый нотариус. Он огорчил ее, сообщив, что завещание так и не было подписано.

Максим Викторов со скрипкой Паганини. Фото © Instagram / maxim.viktorov

В доме в Усове стал часто появляться давний знакомый Катерины — Максим Викторов. Этот человек широко известен в узких кругах. Его считают бывшим силовиком, а ныне он председатель совета директоров управляющей компании "Эвокорп". Публичную известность Викторов получил, когда купил скрипку, на которой играл сам Паганини.

В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором мужчина, похожий на Максима Викторова, и Катерина Босов играют с Бэллой Алексой. Судя по всему, они много времени проводили вместе.

Мужчина, похожий на Максима Викторова, по-отцовски играет с дочерью Катерины Босов. © Источник LIFE

После смерти Дмитрия Босова в его особняке стали происходить странные события. Кто-то сжёг диван, на котором он в последнее время ночевал. Из его сейфа пропали бриллианты, наличность и тетрадь, куда он записывал финансовые секреты. Но самым страшным для супруги оказалось то, что Дмитрий Босов так и не подписал пресловутое завещание, по которому всё имущество досталось бы ей.

Как вдова стала Катей-Бентли и воевала за активы

Буквально через несколько месяцев после гибели Дмитрия Босова вдова обратилась к известному рублёвскому нотариусу Елене Пановой и оформила документ, дающий право на "вдовью долю". Таким образом, она смогла оформить на себя 43% акций "Аллтека". Когда журналисты обратились к Пановой за разъяснениями, нотариус ответила кратко, мол, действовала "строго в рамках закона". У экспертов позиция Елены Пановой вызывает большие сомнения. По закону вдова может претендовать лишь на совместно нажитое имущество, а Дмитрий Босов разбогател не в браке с Катериной, а задолго до этого.

Рублёвский нотариус Елена Панова. Фото © Instagram / Нотариус Панова

Тут и стали открываться некоторые секреты. Как оказалось, Катерина собиралась передать пакет акций в закрытый паевой инвестиционный фонд под управлением компании "Эвокорп" Максима Викторова. Если бы она успела это сделать, то вернуть акции было бы уже невозможно. Сам Викторов эту историю прокомментировал скупо. Мол, вдова действовала публично.

Остальные наследники Босова объединились, чтобы помешать планам вдовы прибрать к рукам все активы бизнесмена. Через суд они смогли отменить передачу ей 43% "Аллтека". Но это был ещё далеко не конец.

Катерина Босов выдвинула встречный иск о том, что имеет право на 77% "Аллтека". Логика вдовы была одновременно абсурдна и гениальна. Мол, в 2017 году её покойный муж провёл дополнительную эмиссию акций "Аллтека". Катерина уверяла, что на эти цели он одолжил деньги у неё. Для этого ей якобы пришлось продать своё купе Bentley. С тех пор за Катериной закрепилось неформальное прозвище Катя-Бентли.

Все знакомые Босова знали, что это он подарил ей машину. Знала и Катерина, но это её не смущало. Юрист по образованию, она и тут просчиталась. Как выяснил суд, деньги от продажи Bentley поступили на счёт Дмитрия Босова 30 ноября 2017 года, а оплата увеличения уставного капитала была произведена им двумя неделями ранее. Иск Кати не просто отклонили. Тяжбы кончились для неё справедливым и полным крахом. Ей и её дочке не досталось вообще ни одной акции "Аллтека".

Не удались и другие бизнес-манёвры Катерины Босов. Пока шли споры в судах, она возглавляла совет директоров "Сибантрацита". На этой должности она якобы неудачно пыталась вывести активы через фиктивные банкротства. Следом требования к покойному Дмитрию Босову на 63 миллиона долларов выдвинул доминиканский офшор Petroleum Group Project Ltd. Тоже тщетно. Оказалось, что никаких счётов в Доминикане у погибшего бизнесмена нет. Затем права на его наследство предъявила украинка Яна Вергун из Чернигова, мать несовершеннолетнего Артёма, с её слов, внебрачного сына миллиардера. Новые невесть откуда взявшиеся наследники подали в суд, но проиграли. По словам родственников Босова, Яну Вергун им представила Катерина.

Недавно группа "Сибантрацит" была продана за один миллиард долларов. Вдове и из этих денег не перепадёт ничего.

Яна Вергун с якобы внебрачным сыном Дмитрия Босова. Фото © VK / Яна Вергун

У силовиков большие вопросы к Катерине Босов. Она является фигурантом двух возбуждённых уголовных дел — о доведении до самоубийства Дмитрия Босова и хищении долей компании "Аллтек". Возможно, процессуальный статус вдовы вскоре может измениться на обвиняемую.

Вдова в отъезде

Растеряв все акции "Аллтека" и утратив кресло в совете директоров "Сибантрацита", Катерина Босов покинула Россию. По некоторым данным, сейчас она находится в Австрии и иногда выезжает в соседнюю Швейцарию. Лайф пообщался с бывшими помощниками вдовы, у которых есть новая информация.

По их словам, недавно Босов вылетела рейсом IB8229 из Ниццы на Майорку. Там она сняла себе апартаменты в элитном жилом комплексе в небольшом городке Санта-Понса — это Мекка богатых любителей гольфа со всего мира. Не исключено, что вдова ищет там новый подходящий вариант.

Лайф нашёл следы Катерины Босов и во Франции. Её полная тёзка зарегистрировала сразу после смерти Дмитрия Босова агентство недвижимости в Каннах.

— Опубликованные в СМИ детали попыток вдовы основателя "Сибантрацита" Катерины Босовой получить контроль над капиталами экс-супруга напоминают сюжет авантюрного романа. Такие персонажи совершенно не соответствуют масштабам деятельности крупных компаний, представляющих Россию на международном уровне. Их собственники несут ответственность за судьбы тысяч работников и развитие отрасли, — отметил вице-президент "Академии реальной политики", политолог Сергей Соловьёв.

P.S

Дмитрий Босов был опытным бизнесменом. Он разбогател и выстоял в лихие 90-е, сколотил собственную угольную империю в нулевые, ворвался в рейтинг Forbes в десятые. Его уважали, с ним старались дружить. Но, встретив Катю из хрущёвки, могущественный миллиардер, очевидно, попал под её чары. Со слов их общих знакомых, она создала ему невыносимые условия дома, погружая в болезненные отношения. Рано или поздно Босов обязан был прозреть и понять, зачем он ей нужен. Вероятно, именно это открытие и могло его убить. Теперь новоявленная вдова пытается заполучить всё, что он заработал своим трудом. Но в жизни ещё есть справедливость.

Авторы Егор Пережогин