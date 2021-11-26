Названы победители и призёры международного фестиваля рекламы Red Apple
Фото © Red Apple
В этом году фестиваль Red Apple побил все рекорды: более 80 членов международного жюри, из них 52 иностранных представителя из 24 стран, более 450 Каннских львов у членов судейского состава. По итогам голосования были определены 31 золотая победа, 46 — серебряных, 55 — бронзовых и 30 шорт-листов. Гран-При направления MEDIA завоевали агентство OMD Media Direction совместно с клиентом HASBRO с кейсом Double Transformation.
"Рекордное количество наград можно рассматривать только как следствие ряда других достижений, которые не менее важны, чем сами рекламные фестивали", — комментирует председатель жюри блока CREATIV Executive Creative Director DAVID Madrid Saulo Rocha.
Специальные награды Red Apple 2021 были отданы:
- «АГЕНТСТВО ГОДА» в сегменте MARKETING: emg
- «АГЕНТСТВО ГОДА» в сегменте MEDIA: OMD Media Direction
- «АГЕНТСТВО ГОДА» в сегменте CREATIVE: Mozga Studio
- «РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ГОДА»: Sber
- «АГЕНТСТВО ГОДА»: Leo Burnett Moscow
- «МЕДИАСЕТЬ ГОДА»: Media Direction Group
- «СЕТЬ ГОДА»: Leo Burnett Worldwide
Эксклюзивная номинация Best in Instagram включена в конкурс Red Apple уже в четвертый раз. Золото в категории взяли Mozga Studio совместно с брендом Enjoyable Ageing Charity Foundation и кейсом Disappearing Stories. В номинации также есть и обладатель серебряной награды: агентство Red Pepper, бренд Перекрёсток и проект Помощь с кейсом Come to help: Pomoshch and Perekrestok.
В этом году в рамках Best in Instagram Red Apple также наградил победителей конкурса Tag in Fest. Две награды были отданы:
- Ольге Маляр, Любови Троепольской, Амине Кусовой, Ольге Мельниковой и Софии Бурниковой в подкатегории Tag In Briefs: Rich в номинации Special award for best Instagram-debut;
- Веронике Коротковой и Артему Федулову в подкатегории Tag In Briefs: Best collaboration в номинации Special award for best Instagram-debut.
На этом специальные номинации не заканчиваются. В этом году Red Apple также вручает награду Brand Keepers (Хранители бренда). Она присуждается агентству и клиенту за их успешное долгосрочное сотрудничество в течение трех и более лет. В регламенте определения победителей: агентство может быть как сетевым, так и независимым. А агентство-клиент должны иметь одну и более наград: BRONZE/SILVER/GOLD. Минимальное количество лет сотрудничества и получения специальной награды на Red Apple — три года (в 2021 за 2019, 2020 и 2021).
Хранителями бренда 2021 по версии жюри Red Apple и креативного комитета АКАР стали: Instinct & IKEA Russia, TUTKOVBUDKOV & S7 AIRLINES, Suprematika & Bushe.
С полным списком победителей и призеров Red Apple 2021 можно ознакомиться на ADPASS.
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