Названы победители и призёры международного фестиваля рекламы Red Apple

В этом году фестиваль Red Apple побил все рекорды: более 80 членов международного жюри, из них 52 иностранных представителя из 24 стран, более 450 Каннских львов у членов судейского состава. По итогам голосования были определены 31 золотая победа, 46 — серебряных, 55 — бронзовых и 30 шорт-листов. Гран-При направления MEDIA завоевали агентство OMD Media Direction совместно с клиентом HASBRO с кейсом Double Transformation.

"Рекордное количество наград можно рассматривать только как следствие ряда других достижений, которые не менее важны, чем сами рекламные фестивали", — комментирует председатель жюри блока CREATIV Executive Creative Director DAVID Madrid Saulo Rocha.

Специальные награды Red Apple 2021 были отданы:

«АГЕНТСТВО ГОДА» в сегменте MARKETING: emg

«АГЕНТСТВО ГОДА» в сегменте MEDIA: OMD Media Direction

«АГЕНТСТВО ГОДА» в сегменте CREATIVE: Mozga Studio

«РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ГОДА»: Sber

«АГЕНТСТВО ГОДА»: Leo Burnett Moscow

«МЕДИАСЕТЬ ГОДА»: Media Direction Group

«СЕТЬ ГОДА»: Leo Burnett Worldwide

Эксклюзивная номинация Best in Instagram включена в конкурс Red Apple уже в четвертый раз. Золото в категории взяли Mozga Studio совместно с брендом Enjoyable Ageing Charity Foundation и кейсом Disappearing Stories. В номинации также есть и обладатель серебряной награды: агентство Red Pepper, бренд Перекрёсток и проект Помощь с кейсом Come to help: Pomoshch and Perekrestok.

В этом году в рамках Best in Instagram Red Apple также наградил победителей конкурса Tag in Fest. Две награды были отданы:

Ольге Маляр, Любови Троепольской, Амине Кусовой, Ольге Мельниковой и Софии Бурниковой в подкатегории Tag In Briefs: Rich в номинации Special award for best Instagram-debut;

Веронике Коротковой и Артему Федулову в подкатегории Tag In Briefs: Best collaboration в номинации Special award for best Instagram-debut.

На этом специальные номинации не заканчиваются. В этом году Red Apple также вручает награду Brand Keepers (Хранители бренда). Она присуждается агентству и клиенту за их успешное долгосрочное сотрудничество в течение трех и более лет. В регламенте определения победителей: агентство может быть как сетевым, так и независимым. А агентство-клиент должны иметь одну и более наград: BRONZE/SILVER/GOLD. Минимальное количество лет сотрудничества и получения специальной награды на Red Apple — три года (в 2021 за 2019, 2020 и 2021).

Хранителями бренда 2021 по версии жюри Red Apple и креативного комитета АКАР стали: Instinct & IKEA Russia, TUTKOVBUDKOV & S7 AIRLINES, Suprematika & Bushe.