Почему в подготовке госпереворота Киргизия винит Пентагон Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему на предстоящих выборах в Киргизии могут разыграть в очередной раз кейс "цветной революции" и как возьмётся за главу республики проамериканский сектор НПО. 27 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

В Киргизии сотрудниками силовых структур предотвращена попытка государственного переворота. В Госкомитете национальной безопасности рассказали, что руководили этой группой депутаты парламента и бывшие высокопоставленные чиновники, которые планировали организовать массовые акции протеста в столице и рассчитывали на поддержку проигравших выборы политических сил. Для этого группа набрала примерно тысячу агрессивно настроенных молодых людей. Уже прошли обыски, в результате обнаружены документы, огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики. Задержано 15 членов группы.

По информации спецслужб, злоумышленники планировали захватить власть в республике сразу после парламентских выборов, которые запланированы на ближайшее воскресенье. Президент страны Садыр Жапаров, комментируя это происшествие, заявил, что некоторые политики планируют в стране вооружённый переворот и власти знают, кто это.

Напомню, прошлые выборы в Киргизии состоялись чуть более года назад — в октябре 2020-го, на них победу одержали представители власти. Однако, оказавшись вне парламента, оппозиционеры сразу после оглашения итогов организовали митинги по всей стране и вывели десятки тысяч своих сторонников. В тот момент президент Сооронбай Жээнбеков также заявил о попытке захвата власти в стране.

Однако "революцию" было уже не остановить. Протестующими из тюрем были освобождены предшественник Жээнбекова Алмазбек Атамбаев и Садыр Жапаров, который был утверждён парламентом премьер-министром республики. Вскоре после добровольной отставки Жээнбекова тот стал исполнять обязанности президента. А в конце января этого года Жапаров был официально избран на высший государственный пост.

Тут стоит напомнить, что это была третья "революция" в Киргизии за все годы независимости. Бишкек по количеству "майданов" является абсолютным рекордсменом на постсоветском пространстве. Хотя первые почти 15 лет ситуация в этой республике была относительно спокойной. Тогда ей правил выходец из советской номенклатуры Аскар Акаев. Тот период, с одной стороны, был островком относительной политической стабильности, с другой — отличался массовой коррупцией и безработицей, что подтолкнуло страну к "тюльпановой революции" 2005 года, когда к власти пришёл Курманбек Бакиев. Затем и его свергли по аналогичному сценарию.

Виной всему высокий уровень бедности и коррупции, а также извечное клановое противостояние Севера и Юга. И, конечно, не стоит забывать о роли американцев, чьи уши торчат за каждой "цветной революцией" на постсоветском пространстве. Первая как раз совпала с американской военной операцией в Афганистане и их попытками закрепиться в Средней Азии.

Впоследствии Аскар Акаев рассказывал, что операция "Несокрушимая свобода" была для США лишь предлогом для входа в стратегически важный регион Средней Азии. По его словам, американцы собирались с базы в Киргизии вести разведывательную деятельность в отношении России, Китая и Индии. Одним из поводов для "тюльпановой революции", по утверждению экс-президента, стал его отказ в просьбе США разместить на базе "Манас" самолёты-разведчики AWACS (система дальнего радиолокационного обнаружения и управления).

Некоторые эксперты считают, что свержение Бакиева также было обусловлено базой "Манас", соглашение о которой Бишкек денонсировал за год до этого. Ходили слухи, что база использовалась международной наркомафией.

В последней (или крайней?) "революции" американский след был не столь заметен. Тем не менее, по некоторым данным, координацией действий оппозиции занимались люди, связанные с фондом Сороса, USAID. Обращает на себя внимание тот факт, что незадолго до переворота произошла серия массовых протестов против "китайской оккупации экономики" и "преследования Китаем этнических тюрков в Синьцзяне", которые, возможно, были инициированы структурами Фетхуллаха Гюлена, являвшегося, по мнению многих экспертов, агентом ЦРУ. Интересно, что среди всех стран региона только в Киргизии до сих пор открыто работают его "дочки". Антикитайские выступления связывают также с НПО "Айгине", спонсируемой Соросом.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что причиной прошлогодних событий всё же является противостояние севера и юга страны, в котором победили более ориентированные на Россию северяне. Нужно понимать, что в Киргизии пока не просматривается варианта, при котором к власти придут радикально русофобские силы, как на Украине. Киргизия этому просто не подвержена, у них на повестке дня внутренние разборки, а не цивилизационный выбор между Востоком и Западом. И любая власть в стране так или иначе не захочет ссориться с Москвой: это чревато, учитывая экономические связи между нашими странами и то количество киргизских гастарбайтеров, которые работают в России.

Однако в ситуацию может вмешаться геополитика. Это связано с радикальным антикитайским разворотом Вашингтона и с уходом американцев из Афганистана. Ещё до того, как они покинули Кабул, появились слухи о том, что США пытаются закрепиться в Средней Азии и рассчитывают разместить военные базы в этом регионе. В частности, The Wall Street Journal указывала в качестве места для них Узбекистан и Таджикистан. Однако можно не сомневаться, что в Пентагоне для этих целей рассматривают и Киргизию.

Напомню, весной, когда произошёл конфликт на таджикско-киргизской границе, многие киргизские политики оказались недовольны запоздалой, по их мнению, реакцией России, в то время как США и, кстати, Турция сразу предложили свою помощь именно Бишкеку. Ряд депутатов даже предлагал вывести страну из состава ОДКБ, поскольку, по их мнению, она неспособна их защитить.

Похоже, что нынешняя киргизская власть как Вашингтоном, так и Анкарой воспринимается как слишком пророссийская, а следовательно — как препятствие к осуществлению своей экспансионистской политики.

Стоит напомнить, что Жапарова в американском посольстве сразу невзлюбили. Кроме того, Госдеп оказался возмущён поправками в закон об НПО, согласно которым все неправительственные организации, действующие на территории Киргизии, обязаны отчитываться о своих финансах. На воре шапка горит?

Киргизия для них — это не только военная база, но и трамплин по переправке в Россию и Европу наркотиков, терроризма, важный плацдарм для дестабилизации всего региона, который нужен США для оказания давления и на Россию, и на Китай, и на Иран.

Выборы в Киргизии всегда болевая точка. Две из трёх "революций" были спровоцированы несогласием с результатами выборов. А на них, по прогнозам, лидирует как раз проправительственная партия. В этой ситуации власти решили пойти на опережение.

При этом Жапаров обещает, что выборы будут самыми открытыми в истории и на них не будет использоваться админресурс. Так ли это и поможет ли власти убедить общество в их прозрачности — скоро увидим. Тем не менее можно не сомневаться, что давление на киргизские власти со стороны геополитических конкурентов России только усилится…

Авторы Дмитрий Родионов