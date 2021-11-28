"Нижний Новгород" и "Крылья Советов" не забили друг другу голов в матче РПЛ
Команда Александра Кержакова продолжает находиться в зоне стыковых матчей, тогда как самарцы идут в середине таблицы.
Фото © ФК "Нижний Новгород"
Футбольные "Нижний Новгород" и "Крылья Советов" разошлись миром в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Игра прошла при явном преимуществе подшефных Игоря Осинькина, которые не дали сопернику пробить по своим воротам, тогда как сами нанесли 10 ударов. Однако воплотить преимущество в голы самарцы не смогли.
Добавим, что "Нижний" продолжает находиться в зоне стыковых матчей, тогда как "Крылья" расположились на восьмом месте.
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