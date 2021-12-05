Как Николай Дроздов избавлялся от зависимости и зачем носит загадочный браслет

Профессору МГУ, доктору биологических наук Николаю Дроздову 84 года, и более 40 из них он посвятил программе "В мире животных". Благодаря ей миллионы телезрителей познакомились с самыми удивительными существами, обитающими на нашей планете. Удивительна и биография самого ведущего, о некоторых подробностях которой он рассказал в интервью.

Первые учителя: Бианки и "Тарзан"

Кадр из фильма "Тарзан, человек-обезьяна" © "Кинопоиск"

Тягу к изучению природы Дроздов приобрёл ещё в детстве, зачитываясь произведениями любимых авторов: Михаила Пришвина, Виталия Бианки, Александра Формозова. Книги заменили ему ещё и кино, потому что в то время на сеансы в деревенский клуб было просто не пробиться. Но иногда получалось. Однажды киномеханик привёз особенно запомнившийся Дроздову американский фильм. Им оказался "Тарзан". Создатели картины вряд ли могли предположить, что кто-то будет оценивать её с точки зрения науки. Но спустя много лет Дроздов нашёл в фильме несколько грубых киноляпов, связанных с животными.

Дроздов-курильщик

Кадр из видео. "Одноклассники" / ЖИЗНЬ

Это сейчас Дроздов тщательно следит за здоровьем, а в школе, как и многие его сверстники, закурил.

Мы провожали солдат на фронт. Они мимо нас шли по дороге и иногда присаживались отдохнуть, перекусить и перекурить. И мы, мальчишки, рядом с ними сидели, смотрели на них, иной раз нас хлебушком угощали. А те ребята, кто постарше, могли у солдат попросить самокрутку из махорки. Считалось, если ты куришь, значит, уже взрослый. В семь лет я уже начал пробовать Николай Дроздов

К тридцати годам он курил уже пачками. Отправляясь в зарубежные поездки, обязательно брал с собой советские сигареты: половину раздавал в качестве презентов, остальное скуривал со всеми за компанию. Бросил только в восьмидесятых во время двухмесячной поездки на Кубу: свои табачные изделия у него закончились, а местные оказались слишком крепкими.

Котлеты из бегемота

Фото © Instagram / ndrozdov_official

Дроздов называет себя "умеренным вегетарианцем" — из всех видов мяса предпочитает куриное. Но в 1970-х ему довелось попробовать бегемота. Животное, погибшее в результате несчастного случая в зоопарке, привезли к друзьям Дроздова в Дарвиновский музей, чтобы сделать из него чучело. Шкуру сняли, а две тонны мяса разобрали по домам "в авоськах".

На вкус оно больше всего напоминает китовое мясо. Тёмное, сочное, красное — прекрасное. Мы жили в коммунальной квартире тогда и готовили на общей кухне. Сделали котлеты и угостили соседку, ей очень понравилось. Думаю, она единственная уборщица в нашей стране, которая пробовала бегемота Николай Дроздов

За свою карьеру Дроздов успел отведать дикобраза, саранчу, разных личинок. При этом сам он не готовит. Однажды в студенческой экспедиции сварил овсянку — с тушёнкой и сгущёнкой. С тех пор ни к котелку, ни к плите его никто не подпускает.

Роковая гадюка

Кадр из видео. "Одноклассники" / ЖИЗНЬ

Иногда животные тоже пробовали Дроздова на вкус. В 2002 году на телеведущего прямо во время съёмок напала змея. На месте укуса образовалась дырка в сосуде, и кровь стала поступать под кожу. Врачи констатировали, что началась гангрена, чреватая заражением крови. Ведущего месяц держали под капельницей, и в итоге им удалось спасти не только жизнь Николая Николаевича, но и его руку. Но повреждённый сосуд так и не перевязали — Дроздов отказался от операции и вместо этого носит специальный браслет.

Опасный отдых

Кадр из видео. "Одноклассники" / ЖИЗНЬ

Полному релаксу Дроздов предпочитает физическую активность. По его словам, отдыхать он просто не умеет, даже если проводит время на морском побережье.

Поплавал — и надо куда-то идти, а чтобы лечь и загорать — нет, мне это не подходит. Через две минуты хочется что-то делать Николай Дроздов