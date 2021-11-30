Как может ответить Россия на вторжение НАТО в Белоруссию Политолог Дмитрий Родионов — о том, когда военные "игры" против России перестанут быть играми и польско-белорусская война станет реальностью. 29 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / СSTEPHANIE LECOCQ

Россия окажет помощь Белоруссии в случае угрозы со стороны НАТО, заявил первый замглавы международного Комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По словам сенатора, Россия заступится за Белоруссию в случае нарушения территориальной целостности страны со стороны НАТО как союзник и член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Если будет реальное вторжение, мы это не оставим без внимания", — подчеркнул он.

При этом Джабаров уверен, что, несмотря на развитие событий, это не приведёт к военному противостоянию. По его словам, это будет "не война, а конфликт, который Россия быстро потушит". Сенатор убеждён, что НАТО рискует больше всех, так как ответ на действия альянса вызовет недовольство в Европе.

Что ж, хотелось бы разделить оптимизм Джабарова, но ситуация реально становится пугающей. Как сообщают "Известия", НАТО перебрасывает тяжёлое вооружение к белорусско-польской границе якобы для "сдерживания России". Газета пишет, что в соцсетях размещены кадры, на которых видно движение эшелона с несколькими десятками самоходных артиллерийских установок M109 "Паладин", двигающихся через город Легница в сторону Белоруссии. Ранее было обнаружено перемещение в Прибалтику немецкой тяжёлой бронетехники.

"Известия" также напоминают о том, что Британия сообщила о желании в рамках масштабных преобразований в армии на случай войны с Россией вернуть свой контингент в Германию, который был выведен годом ранее. Планируется размещение около 250 единиц бронетехники, в том числе танков "Челленджер-3", бронетранспортёров Boxer, техники для обезвреживания мин, беспилотников и артиллерии.

Думаю, не нужно пояснять, что основным театром военных действий гипотетической войны НАТО против России станут наши западные рубежи — в первую очередь Калининградская область, но ещё и Белоруссия. Более того, именно конфликт Минска с одной или несколькими странами НАТО может стать как раз предлогом для вовлечения в войну России. Очевидно, что втянуть Россию в войну через Украину пока никак не выходит, почему не попробовать Белоруссию, перед которой у Москвы гораздо более серьёзные обязательства, чем перед Донбассом?

Конечно, можно предположить, что это нагнетание напряжённости, попытка запугать или спровоцировать на необдуманные действия. Но это подготовка к самой настоящей войне, и смотреть на такое сквозь пальцы было бы глупо.

В последнее время на фоне миграционного кризиса всё чаще стали говорить о войне Польши и Белоруссии. Варшава стянула к границе порядка 16 тысяч силовиков — это по три-четыре силовика на одного мигранта — совершенно непропорционально, и понятно, что это вовсе не для сдерживания мигрантов. Шальная пуля, пролетевшая через границу, может вызвать ответный огонь с жертвами среди военных с обеих сторон, и тогда…

Польско-белорусская война… ещё недавно это казалось совершенно немыслимым. Хотя… кому как. Ещё год назад Washington Examiner писал о том, что белорусские беспорядки, начавшиеся в стране после президентских выборов, чреваты конфликтом между НАТО и Россией. Правда, американская газета предсказуемо утверждает, что всему виной Александр Лукашенко, который, будучи не в силах подавить протесты, обратится за военной помощью Москвы, чем та сразу воспользуется. И это может стать поводом для столкновения с альянсом.

Примерно тогда же аналитики военной разведки Эстонии предположили, что, если что-то неожиданное случится с Лукашенко лично или его режимом, будет большой риск быстрых военных действий со стороны России, которая захочет "помешать превращению Белоруссии в демократическую прозападную страну".

Понятно, что всё это очередное нагнетание истерии на тему "Россия нападёт". Но ведь общественное сознание таким образом готовят к мысли о том, что война возможна, и не только возможна, а даже неизбежна. В прошлом году обозреватель издания "Свободная пресса" Виктор Сокирко предположил возможность сценария "Донбасс наоборот", при котором беспорядки охватывают западные регионы Белоруссии с частью польского населения. Лукашенко пытается их подавить, в ответ Польша пытается военным путём защитить "своих".

Спустя год, когда белорусским властям удалось относительно успокоить страну, этот сценарий выглядит неправдоподобным. Зато вполне правдоподобным выглядит сценарий использования как повода — столкновения на границе.

Недавно генерал Вальдемар Скшипчак бахвалился, что Польша может захватить Белоруссию за три дня. Безусловно, поляки тут могут рассчитывать на поддержку американских союзников, которые давно отводят Варшаве особую роль в гипотетическом конфликте с Россией. Недаром в этой стране расположено 4,5 тысячи американских военнослужащих, на вооружении которых имеются танки "Абрамс", гаубицы "Паладин", БМП "Бредли", истребители F-16.

Правда, сценарий Скшипчака не учитывает вмешательства России. Так, возможно, именно в этом цель, чтобы спровоцировать его? Есть и ещё один сценарий. Недавно бывший главарь "Правого сектора"* Дмитрий Ярош призвал Киев ввязаться в белорусско-польский конфликт, оказав помощь "соседнему дружественному государству". Если что, Ярош не маргинал, а целый советник главнокомандующего ВСУ, т.е. не последний человек в украинской военной машине.

После этого стало известно, что Киев пошлёт на границу около 8,5 тысячи силовиков. Маловато для полноценной войны, но более чем достаточно — для провокации. А что, если вторжение в Белоруссию начнётся сразу с двух сторон, тут можно и Литву с Латвией привлечь.

Впрочем, надо понимать, что в Москве и Минске должны быть готовы к любому варианту развития событий. Сценарий отражения натовского вторжения в Белоруссию отработали ещё на учениях "Запад-2017", когда в их ходе российские и белорусские войска разбили три страны-агрессора: Вейшнорию, а также Весбарию и Лубению. Вейшнория на картах была расположена в западной части Белоруссии, Лубения — на территории Польши и Литвы, а Весбария — на территории Литвы и Латвии. Вторжение было остановлено, противник был втянут в "котлы", окружён и уничтожен, после чего началось контрнаступление.

Интересно, что в ходе предыдущих учений "Запад" отрабатывалась борьба с экстремистскими группами и бандформированиями, проникшими на территорию Белоруссии. А в последующие годы уже конкретно отрабатывалась и продолжает отрабатываться полномасштабная война с НАТО.

А чтобы они понимали, что вторжение в Белоруссию может не ограничиться сухопутными танковыми схватками, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России на днях вновь выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, что в Европе вызвало реальный переполох. Вот только, очевидно, решение о войне принимать будут не в Европе, а в Вашингтоне. А американских стратегов безопасность Европы не очень тревожит.

"Предлог для наращивания военной группировки всегда найдётся. Все всегда чем-то это оправдывают. Вопрос только, чем такие вещи заканчиваются. Современные противоречия, которые всё более туго затягиваются в первую очередь между нами, США и Великобританией, всё меньше находят возможности разрядки через какие-то переговоры", — цитируют "Известия" военного эксперта Владислава Шурыгина.

И это очень тревожно. Очевидно, что США окончательно утратили страх перед возможной третьей мировой и готовы постоянно наращивать давление и интенсифицировать свои военные "игры" против России, которые в какой-то момент могут перестать быть играми.

*Запрещённая в России организация.

Авторы Дмитрий Родионов