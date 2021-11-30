Доктор Мясников заявил, что антиваксеров нужно расстреливать

Доктор Александр Мясников дал откровенное интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". В нём он рассказал о своём опыте работы в Анголе, где от отсутствия вакцины у него на глазах гибли дети. "Если бы тогда мне кто-то стал говорить, что вакцина это плохо, я бы, наверное, в госпитальном дворе его в расход и вывел бы... Благо время военное было".

Доктор Мясников давно бьёт в набат по поводу антипрививочной кампании, которая разворачивается на фоне ужасающей статистики гибнущих от коронавирусной инфекции людей. Очень многие до сих пор отказываются делать прививки, несмотря на то что число смертельных исходов бьёт все мыслимые рекорды, больницы переполнены, медперсонал не справляется. В то же самое время находятся и те, кто вводит население в заблуждение и призывает не вакцинироваться.

Мясников довольно часто делает жёсткие заявления, когда речь идёт о предрассудках, ведущих к трагическим последствиям. К мнению доктора прислушиваются. Он завоевал авторитет не только тем, что является потомком знаменитой докторской династии Мясниковых, но и сам работал врачом в самых жутких местах. Об одном из таких мест он и рассказал в программе "Судьба человека".

Электричества нет, работает генератор, и вот мать с ребёнком на руках хрипящим... И он затихает, ты подходишь, руки протягиваешь, а он мёртвый. И мать говорит: "Нет-нет, доктор, он только уснул"... Потом поворачиваешься к другой — и там тоже мёртвый, и тут мёртвый. И вот этот хрип мне снится по сей день. Вакцина могла их спасти. Но её не было! Александр Мясников Доктор

Мясников и ведущий программы с трудом сдерживали слёзы, говоря всё это. И именно эти воспоминания заставляют доктора говорить о столь радикальных мерах, как расстрел. Он пояснил, что "борется с антиваксерами давно" и что мы сейчас пожинаем плоды благожелательного отношения к антипрививочной пропаганде с прошлых лет.