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Красная линия для ВСУ: Лайф сравнил армии Украины и России

Украинских военных перебрасывают в Донбасс, а на юге России начались масштабные учения. Лайф сравнил армии двух стран и выяснил, у кого больше танков, самолётов и людей.

1 декабря, 21:40
<p>Коллаж © LIFE Фото © Wikipedia © <a href="https://novosti-n.org/analitic/T84-OplotM-naskolko-horosh-luchshyj-ukraynskyj-tank--4264" target="_blank" rel="noopener noreferrer">novosti-n.org</a></p>

Коллаж © LIFE Фото © Wikipedia © novosti-n.org

Украина и Россия в глобальном рейтинге

По сведениям МИД РФ, Украина уже перебросила в Донбасс 125 тыс. военных — это половина всех вооружённых сил. Вместе с военными в регион стягивается тяжёлая бронетехника. Некоторые аналитики полагают, что Украина может не только решиться на силовой возврат Донбасса в свою орбиту, но и способна устроить провокацию на границе с РФ. Украина занимает 25-е место в рейтинге боеспособности мировых армий Global Firepower, и, несмотря на небольшую численность, ВСУ способны нанести ущерб Донецку и Луганску.

Портал Global Firepower оценивает 140 армий мира с 2006 года. Россия стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге, однако в 2021 году ВСУ поднялись в рейтинге боеготовности на два пункта и теперь занимают 25-е место. Рассчитывая боеготовность армий, авторы рейтинга учитывают около 50 факторов, включая численность вооружённых сил, уровень технической оснащённости, долю современных технологий в войсках и многое другое.

Российская армия в четыре раза больше, а в кадровом резерве находится два миллиона человек. У России больше современной техники и уникального вооружения, способного изменить ситуацию на поле боя за несколько минут. К тому же страна тратит на оборону 60 млрд долларов в год, в то время как военный бюджет Украины использует в десять раз меньше и едва насчитывает 5,8 млрд. Если ВСУ решатся на военную провокацию в Донбассе, то дело может дойти до большой войны.

А если завтра война? Сравниваем армии России и США

А если завтра война? Сравниваем армии России и США

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
Евгений Жуков
Евгений Жуков

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