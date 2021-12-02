В Санкт-Петербурге курьер спас ребёнка, который уехал на велосипеде и потерялся

"Женщина была вся в слезах, я немного растерялся, посоветовал ей обратиться в "Лиза алерт". Сам внимательно всмотрелся в фото, чтобы узнать мальчика, если вдруг буду проезжать мимо. А ещё решил скинуть фото в чат с курьерами, там ребята сразу тоже подтвердили, что будут внимательно смотреть по сторонам. Думал уже дальше идти работать, а потом решил, что нужно взять паузу и поездить по району, поискать парня. Раз уж я на велосипеде, то точно сделаю это гораздо быстрее, чем его родители. Минут через пять я увидел похожего мальчика, спросил, зовут ли его Кирилл. Оказалось, что это и правда был он. Я тут же позвонил его отцу, мы договорились встретиться у торгового центра, который находился недалеко. Надеюсь, что у них всё сейчас хорошо", — рассказал Егор.