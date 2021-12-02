В Санкт-Петербурге курьер спас ребёнка, который уехал на велосипеде и потерялся
Егор развозил заказы в жилом квартале Санкт-Петербурга. К нему подбежала испуганная женщина и рассказала, что у неё пропал ребёнок. Курьер помог найти мальчика.
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
В Санкт-Петербурге произошла необычная история. Десятилетний мальчик отправился на прогулку вместе с родителями. Они шли пешком, а Кирилл ехал на велосипеде. В какой-то момент мальчик обогнал родителей и уехал вперёд. В один миг ребёнок пропал из поля зрения и потерялся.
© Delivery Club
Испуганная мама увидела курьера "Деливери" и спросила, не видел ли он её сына. Курьер Егор ребёнка не видел, но взял фотографию школьника и отправил в свой рабочий чат, чтобы коллеги помогли его найти.
Сам Егор тоже решил сделать перерыв в работе и поехал искать мальчика по окрестным улицам. Через 15 минут курьер увидел ребёнка на проспекте Героев.
Сам Егор родом из Питера, ему 23 года, окончил Политехнический колледж городского хозяйства, отучился на техника-программиста. Курьером он подрабатывает с сентября.
"Женщина была вся в слезах, я немного растерялся, посоветовал ей обратиться в "Лиза алерт". Сам внимательно всмотрелся в фото, чтобы узнать мальчика, если вдруг буду проезжать мимо. А ещё решил скинуть фото в чат с курьерами, там ребята сразу тоже подтвердили, что будут внимательно смотреть по сторонам. Думал уже дальше идти работать, а потом решил, что нужно взять паузу и поездить по району, поискать парня. Раз уж я на велосипеде, то точно сделаю это гораздо быстрее, чем его родители. Минут через пять я увидел похожего мальчика, спросил, зовут ли его Кирилл. Оказалось, что это и правда был он. Я тут же позвонил его отцу, мы договорились встретиться у торгового центра, который находился недалеко. Надеюсь, что у них всё сейчас хорошо", — рассказал Егор.
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