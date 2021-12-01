Исследование "МегаФона" показало, что в 2021 году резко выросли продажи устройств для умного дома

Специалисты компании считают, что это связано с растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Значительное влияние на популярность устройств для умного дома оказала пандемия. Люди сейчас стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики "МегаФона" фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работало и училось удалённо, а также в мае и октябре — в период нерабочих дней.

— По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для умного дома до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растёт. При этом рынок товаров для умного дома ещё относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста, — комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Изменилась и система управления умным домом. Ещё несколько лет назад главным инструментом был смартфон. Сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж — 62%. Лидером стала "Яндекс.Станция мини", спрос на которую вырос на 44%. Далее следуют "Яндекс.Станция лайт" (22,5%) и JBL Link Portable (21%). Продажи всех моделей колонок выросли на 38% в штуках и 47% — в деньгах.

Также в тройку самых покупаемых товаров вошли интеллектуальные системы освещения. Их доля составила 10,4%. Продажи этих устройств выросли в 5,5 раза в штуках и в 4 раза — в деньгах. Кроме того, большой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учёта электричества. Их доля составила 6,4%. С начала этого года продажи умных розеток увеличились на 15% и 33% в штуках и в деньгах соответственно. В этих категориях россияне чаще других брендов выбирали продукцию "Яндекса". Например, самой популярной умной лампой стала YNDX-00010, а розеткой — YNDX-0007W.