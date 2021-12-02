Перепутал лося с кабаном: Депутату от КПРФ Рашкину теперь грозит до пяти лет колонии Пока скандальный депутат Валерий Рашкин спасается от следствия в больнице, глава СКР Александр Бастрыкин возбудил против него уголовное дело о незаконной охоте. Чем это может закончиться? 2 декабря, 10:43 Коллаж © LIFE. Фото © Александр Щербак

На официальном сайте Следкома сообщается, что дело по части 2 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота") возбудил лично председатель ведомства Александр Бастрыкин. Если суд признает депутата виновным, ему грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1миллиона рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Пока по делу парламентарий проходит подозреваемым, но уже в ближайшее время он может стать обвиняемым. После этого следователи должны будут решить вопрос о мере пресечения для Рашкина. Сам депутат пока лежит в больнице — он утверждает, что у него якобы проблемы с глазами.

По данным следствия, 29 октября Рашкин вместе с товарищами выследил и застрелил лося из карабина на территории охотничьего хозяйства "Лебёдка" в Саратовской области, не имея для этого соответствующего разрешения. Рашкина задержали за рулём автомобиля в нетрезвом состоянии сотрудники местного Рыбохотнадзора. В багажнике "Лады", зарегистрированной на Саратовский обком КПРФ, нашли разделанную тушу лося, топор и ножи со следами крови.

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— Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины "Лада-Ларгус", а затем покинули место охоты, — сообщили Лайфу в пресс-службе СК.

Пойманный с поличным депутат вначале всё активно отрицал, пеняя на происки политических противников. В СМИ Рашкин утверждал, что "обвинить безоружного человека в том, что он убил и разделал лося, — полный абсурд и цинизм". Однако чуть позже в лесополосе, где разделывали лося, правоохранители нашли чехлы от охотничьих ружей. В одном лежал охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором помимо треноги и патронов были охотничий билет и разрешение на хранение карабина на имя самого Рашкина.

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История депутата с лосем стала самым обсуждаемым политическим анекдотом прошлого месяца, породив множество шуток и мемов. Сам Рашкин опубликовал в Интернете подробный ролик со своей версией произошедшего, которую он изложил в стилистике писателя Пришвина:

— Из-за плохой видимости через тепловизор я увидел... силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвёл два выстрела в сторону животного, и спустя некоторое время силуэт упал... Дойдя до места, я обнаружил, что на поляне среди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося.

Парламентарий даже был готов купить лосиху и выпустить её для размножения в лесу в Саратовской области, где он охотился.

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Словно доказывая свои проблемы с плохим зрением, Рашкин лёг в больницу с болезнью глаз, якобы обострившейся на фоне недавних событий. Тем не менее Госдума лишила Рашкина депутатской неприкосновенности. За проголосовал 341 депутат, против — 55, ещё двое воздержались. Представление о снятии иммунитета и возбуждении против Рашкина уголовного дела направил в Думу генпрокурор Игорь Краснов, который лично присутствовал на заседании. Участие председателя СК и генпрокурора в уголовном преследовании Рашкина — необходимая процедура, поскольку депутат юридически является так называемым спецсубъектом.

Сам Рашкин в настоящее время использует все законные юридические процедуры, чтобы опротестовать решение парламентариев. В пресс-службе КПРФ рассказали Лайфу, что в производстве Тверского районного суда Москвы лежит иск к председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе и иск к Государственной думе из-за процедуры лишения его депутатской неприкосновенности.

Авторы Станислав Сенькин