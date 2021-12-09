Как перевести деньги в другой банк и не платить комиссий

Сегодня практически любой вопрос можно решить с помощью смартфона. Мы уже научились управлять вещами в квартире одним касанием экрана телефона, мессенджеры позволяют работать удалённо, а управлять финансами легко и удобно из банковских приложений. Нужно скинуться на подарок учителю или коллеге, но нет налички? Нужно срочно помочь родителям? Мобильный банк в помощь! Но есть и обратная сторона, которая открывается, когда начнёшь подсчитывать расходы на перевод денег. Комиссия 30–50 рублей за перевод пусть и мелочь, но неприятная. Более весомой потерей будет плата за перевод крупной суммы. Мы знаем способ не платить за отправку денег другому человеку.

По номеру телефона

Быстрый и, что главное, совершенно бесплатный способ перевода денег возможен в мобильном приложении вашего банка по номеру телефона через "Систему быстрых платежей" (СБП). Сам сервис заработал в 2019 году, и сейчас к нему подключено уже более 200 банков, а пользуются им 40 миллионов человек. С помощью СБП, скорее всего, вы совершенно бесплатно можете перевести деньги коллегам, родным, самому себе на счёт в другой банк.

Необязательно знать реквизиты счёта получателя, всё, что нужно, — номер мобильного телефона. Это гораздо удобнее, ведь номер обычно можно загрузить из телефонной книги смартфона плюс перед подтверждением перевода отображается имя получателя.

Выгодно

Без каких-либо комиссий с помощью СБП можно перевести в другой банк до 100 тысяч рублей в месяц, а некоторые кредитные организации даже повысили этот лимит. Как правило, этой суммы достаточно, чтобы помочь близким или скинуться на подарки коллегам и друзьям, перекинуть средства на свои счета в других банках. Если же за месяц вы переведёте по СБП больше 100 тысяч рублей, то банки могут взять с вас комиссию, размер которой составит лишь до 0,5% от суммы, но не более 1500 рублей за один перевод.

Как сделать перевод

Как правило, "Система быстрых платежей" уже интегрирована в мобильные приложения банков-участников. Клиентам Сбера и "Россельхозбанка" нужно зайти в раздел "Настройки", найти подраздел "Соглашения" или "Контакты и переводы". Поставить галочку напротив надписи "Система быстрых платежей".

Чтобы отправить деньги с помощью СБП, в мобильном приложении необходимо выбрать "Перевод через СБП" или "Перевод по номеру телефона / через СБП", после этого счёт, откуда будут списаны деньги. Затем нужно выбрать контакт, которому будут отправлены средства, и ввести название банка получателя, если у него не установлен "Банк по умолчанию", который вы увидите в списке первым. После этого необходимо проверить данные и нажать кнопку "Отправить".

Безопасны ли такие переводы?