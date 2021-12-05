Денис Бейсовский

Денис Бейсовский. Кадр из видео © YouTube / Gaming за 30

Видеоблогер, который вёл популярный ютуб-канал о компьютерных играх, был госпитализирован с ковидом 24 декабря прошлого года. На фоне заболевания у Бейсовского развилась пневмония, но уже 2 января его выписали. Через два дня в своём твиттере он сообщил о низкой сатурации кислорода в крови. А 12 января отец блогера сообщил, что тот умер. Бейсовскому был 31 год.

Кахи Кавсадзе

Чёрный Абдулла и сыгравший его Кахи Кавсадзе. Кадр из фильма "Белое солнце пустыни". Фото © "Кинопоиск"

Актёр Кахи Кавсадзе больше всего известен по роли Чёрного Абдуллы в советском кинохите 1969 года "Белое солнце пустыни". Сниматься он начал в 1957 году. Кавсадзе сыграл в драме Тенгиза Абуладзе "Покаяние", взявшей Гран-при Каннского кинофестиваля, исполнил главную роль в девятисерийном советско-испанском фильме "Житие Дон Кихота и Санчо", а также перевоплотился в царя Ивана Грозного для одноимённой картины Геннадия Васильева. 27 апреля 2021 года в возрасте 85 лет актёр скончался от последствий коронавируса, которым переболел в ноябре 2020 года.

Борис Краснов

Борис Краснов. Фото © Wikimedia Commons / АНО "Музыкальное сердце театра"

Сценограф Борис Краснов прославился своими проектами по дизайнерскому оформлению Московского международного кинофестиваля, премии "Ника", "Рождественских встреч" Аллы Пугачёвой, показов Валентина Юдашкина, российского павильона на Всемирной выставке "Экспо-2010". С 2000 года работал художником-постановщиком Государственного Кремлёвского дворца. В 2011 году на фоне уголовного преследования перенёс первый инсульт. Второй случился в апреле 2021 года из-за осложнений после коронавируса и стал фатальным: Краснов умер в хосписе спустя пять месяцев.

Владислав Крапивин

Владислав Крапивин. Фото © Wikimedia Commons / kremlin.ru

Крапивин — автор ставших культовыми в советское время произведений для детей и подростков, таких как "Мальчик со шпагой", "Журавлёнок и молнии", "Трое с площади Карронад". В последние годы жил в Екатеринбурге. 15 июля 2020 года был госпитализирован с подозрением на инсульт. Предварительный диагноз не подтвердился. Хотя тесты на коронавирус были отрицательными, писатель некоторое время провёл в ковидном отделении. 7 августа Крапивина выписали, но уже 12-го числа ему сделали операцию по откачке скопившейся в ноге жидкости, а 1 сентября он умер. Родственники утверждают, что ковид обострил все хронические болезни писателя, что и привело к его кончине.

Александр Градский

Фото © Wikimedia Commons / mos.ru