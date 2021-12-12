Что было не так в семье Чикатило и как сложилась судьба его детей

"Советский Джек-потрошитель" в 1980–1990 годы убил не менее 43 человек. Его жертвами становились преимущественно женщины и дети. Тем удивительнее тот факт, что у маньяка была собственная семья: жена, дочь и сын. Им пришлось жить рядом с чудовищем и самим пройти через ад после того, как о Чикатило узнали все.

Всё как у людей

С будущей женой Чикатило познакомился после того, как его отвергла и публично назвала импотентом девушка, которой он сделал предложение. С противоположным полом у Андрея вообще не клеилось. Будучи десятиклассником, он набросился на 13-летнюю подружку своей сестры Тани, которая пришла к ним, когда никого не было дома. Осуществить задуманное в итоге не получилось, и Чикатило твёрдо решил, что сексом займётся только после свадьбы.

Андрей Чикатило с женой © ГУ МВД по Ростовской области

В брак будущий серийный убийца вступил, когда ему было 27 лет. Избранницей Чикатило стала очередная подруга сестры — Феодосия Одначева. Фиалочка, или Фенечка, как он её называл, родила ему двоих детей: дочь Люда появилась на свет в 1965 году, сын Юра — в 1969-м. Впрочем, сексуальная жизнь с женой не была идеальной, поэтому Андрей регулярно посещал проституток. А наличие семьи в будущем помогло ему в поддержании легенды добропорядочного гражданина.

Примерный семьянин

Если не считать супружеского долга, с обязанностями примерного семьянина Чикатило справлялся вполне успешно. Феодосии нравилось, что муж не имеет вредных привычек, не ходит налево, откладывает деньги на покупку машины. В то время Андрей работал учителем в школе-интернате Новошахтинска, а профессия педагога в советском обществе всегда была особенно уважаемой.

Феодосия Чикатило © Magas Times

Но у подопечных Чикатило сложилось о нём прямо противоположное впечатление, ведь он не только обучал, но и домогался их. За это его и уволили, хотя жене он сказал, что повздорил с руководством. После ухода из школы Чикатило устроился снабженцем. Новая работа стала отличным оправданием частых отлучек из дома. Этим же он объяснял жене и подозрительные следы на одежде: говорил, что пачкался, когда помогал грузить товар. В тот период Андрей действительно часто пачкался. Прежде всего чужой кровью.

Страшная правда

Когда Феодосии впервые сообщили, что её муж подозревается в убийстве детей, она, конечно же, не поверила. Но потом Чикатило арестовали, и после разговора с психиатром он сознался в жутких преступлениях. Жена маньяка задумалась о своей безопасности, ведь родственники его жертв проживали неподалёку и могли встать на путь мести. Однажды дверь квартиры подожгли, и это стало сигналом: Феодосия уволилась с работы и вместе с сыном покинула родной город.

Чикатило после ареста © ГУ МВД по Ростовской области

На тот момент дочь Феодосии уже жила отдельно, в Харькове: именно у неё и поселились родные Чикатило. Чтобы не иметь ничего общего с кровавым убийцей, им пришлось сменить не только место жительства, но и фамилию. Правда, окончательно порвать с прошлым не удалось. Следователи устроили для Фенечки встречу с мужем, на которой она вела себя так, словно никогда не знала человека, который бросается ей в ноги. После казни Чикатило его супруга редко появлялась на публике. Она умерла в середине нулевых.

Детский крест

Судьбы детей маньяка сложились непросто. Дочь Чикатило Людмила рано родила сына и начала самостоятельную жизнь. Её отец иногда забирал к себе внука, и как-то раз мальчик рассказал матери, что дедушка домогался его ночью. Люда разругалась с Чикатило и перестала с ним общаться. Как на этот инцидент отреагировала Феодосия, неизвестно: возможно, она решила не поднимать шум. Тем не менее после ареста убийцы Людмила приютила у себя и брата, и мать. С прессой она предпочитала не общаться. Ходят слухи, что женщина дважды выходила замуж и родила ещё одного ребёнка.

Юрий Чикатило © YouTube / НТВ

Сын маньяка Юрий встал на скользкую дорожку ещё до ареста отца, получив условный срок за кражу. Вскоре после бегства в Харьков он вернулся в Ростовскую область, чтобы промышлять рэкетом. А когда фамилия Чикатило прогремела на весь Союз, он стал пользоваться этим: несговорчивых бизнесменов сын маньяка пугал опасной наследственностью. В конце концов Юрий тоже сел, проведя в заключении в общей сложности почти 13 лет. Причём одно из его дел было связано с изнасилованием. По данным следствия, Юрий в течение суток удерживал и пытал у себя дома 22-летнюю девушку. Она написала заявление в органы, но, испугавшись огласки, пошла на попятную.

Вторая жена Юрия Чикатило © YouTube / НТВ