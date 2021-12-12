10 актрис из Казахстана, которые сведут вас с ума, хотя вы никогда не увидите фильмы с их участием

Асель Сагатова (36 лет)

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Асель работала фотомоделью, но быстро нашла себя и в кино. Она снялась в 14 фильмах, самыми успешными из которых стали "Рэкетир" и "Ход конём". Одну из ролей исполнила в российской картине "Ирония любви", где её партнёром по съёмкам стал Алексей Чадов. Прошла курсы актёрского мастерства в Лос-Анджелесе. Замужем, воспитывает двоих детей.

Карлыгаш Мухамеджанова (38 лет)

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Карлыгаш — дочь оперной певицы Нуржамал Усенбаевой и композитора Тулегена Мухамеджанова. Обучалась по языковой программе в Бостонском колледже, затем ещё два года там же, в США, училась в магистратуре. Дебютировала в кино в 2009 году. Её фильмография насчитывает 13 картин.

Куралай Анарбекова (32 года)

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В 2006 году девушка принимала участие в конкурсе красоты "Мисс Казахстан". В 2010 году дебютировала в главной роли в казахском фильме "Мой грешный ангел" с участием Жерара Депардье. Затем Куралай начала заниматься продюсированием, отучившись по соответствующей специальности во ВГИКе. Параллельно она продолжает сниматься в кино.

Айсулу Азимбаева (33 года)

Фото © Instagram / strangeice

В детстве Айсулу занималась танцами, а после досрочного окончания частной школы училась на финансиста в Дубае. Становиться актрисой она никогда не планировала, но в 2010 году прошла кастинг в сериал и получила главную роль. С тех пор регулярно снимается, в том числе в полнометражных фильмах. А с 2015 года Айсулу играет ещё и в театре. Увлекается альпинизмом.

Динара Бактыбаева (28 лет)

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Динара окончила вуз по специальности "Радиотехника". А в кино попала случайно. Как-то девушка пошла с друзьями на выставку японской культуры, где её заметили и предложили поучаствовать в кастинге. Пробы прошли удачно, и в 2013 году состоялся её дебют на большом экране. С тех пор она снялась уже в 15 фильмах.

Айдана Меденова (30 лет)

Фото © VK / medenova

Родители хотели, чтобы Айдана стала пианисткой, но в детстве она сделала выбор в пользу скрипки. Параллельно занималась танцами. Поступив в вуз, начала посещать кастинги, на одном из которых её отобрали в музыкальную группу KeshYOU. С 2015 года начала заниматься сольной карьерой и пробовать себя в качестве актрисы. В 2016 году сыграла в популярном сериале девочку из детдома, которая становится звездой.

Жания Джуринская (30 лет)

Фото © Instagram / djurinskaya

Жания родилась в Байконуре, где расположен знаменитый космодром. Сейчас она одна из самых популярных казахстанских актрис. Приобрела статус звезды молодёжных сериалов в основном благодаря проекту "ВУЗеры". Помимо съёмок успешно занимается музыкой: в её репертуаре много полюбившихся публике хитов.

Аружан Джазильбекова (35 лет)

Фото © "Кинопоиск"

На счету Аружан — 21 роль в кино и сериалах. До того как стать актрисой, девушка успела поработать моделью, PR-менеджером неправительственной организации и шеф-редактором журнала. Сниматься начала в 2010 году. Аружан принимает участие не только в казахстанских проектах. В её портфолио — киноальманах Егора Кончаловского "Сердце моё — Астана", сериалы "Адаптация" и "Золотая орда".

Сая Оразгалиева (33 года)

Фото © Instagram / saya_orazgaliyeva

После школы Сая отучилась на переводчика-референта и журналиста, но в итоге нашла себя в шоу-бизнесе. Всё началось с музыкальной группы Shine, где она пела на протяжении двух лет. А настоящая популярность пришла к Сае после молодёжного сериала "ВУЗеры", в котором она сыграла одну из главных ролей.

Бибигуль Суюншалина (30 лет)

Фото © Instagram / bibigul_aktan_s