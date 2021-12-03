Последняя из 10-го десантного: Почему у Нины Ургант могли получиться только такие дети и внуки Ушла последняя из нашего "десятого десантного батальона": Нине Ургант было 92 3 декабря, 17:57 Кадр из видео © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм"

История Нины Ургант — это история женщины, которая боролась за место под солнцем, совершала ошибки, падала, но всегда вставала и шла дальше, потому что вовремя осознавала, какая её главная роль. Разумеется, не та роль, по которой мы все её запомним, а роль матери и бабушки, которая в одиночку подняла сына и помогла внуку раскрыться.

Перебежками

Родилась Нина Николаевна под Ленинградом: Питер — это вообще родовое гнездо всех Ургантов. Фамилия, кстати, эстонская. Отец Нины был офицером НКВД и перевёз семью на место службы в латвийский Даугавпилс. Там их и застала война. Девочке было 12. Когда попали в оккупацию, она пряталась в подвалах. Все знали, что она дочь чекиста, но никто не выдал. Школу она окончила уже после войны и тогда же увлеклась театром.

Кадр из видео © YouTube / "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД"

Она попала в ленинградский Ленком в труппу Георгия Товстоногова. Впрочем, он как раз невзлюбил девушку и собирался уволить, но ей повезло — предложили сняться в "Полосатом рейсе". Роль не главная, но сыграла она её наотмашь. Запомнилась с первого раза. Товстоногов не просто передумал, а поднял ей зарплату. Так началась жизнь театральная, которая полностью вытесняла жизнь личную.

Не судьба

Нина Николаевна не была счастлива в браке практически никогда. Первый муж Лев Милиндер женился на ней чуть ли не насильно. Сегодня таких называют абьюзерами, а тогда совесть не позволяла отвернуться от человека, который погибал без неё. Позже она осознает, что это тоже неправильно — выходить замуж из жалости, но родился сын, и значит, всё обязательно сложится, просто не сейчас. Отец ребёнка вскоре исчез сам, увлёкся цирковой актрисой, и Нина, взяв ребёнка, перебралась в общежитие.

Фото © Instagram / urgantcom

Работа перебежками и постоянно в кругу артистов-красавцев. Одним из таких молодцов был Геннадий Воропаев. Статный, высокий, широкоплечий, мужественный. Он сразу влюбил в себя Нину Ургант и женился, несмотря на то, что у неё был ребёнок. Всё казалось правильным, но в Геннадии что-то сломалось. Он стал пить. В итоге и его Нина выгнала из дома. За семь лет она успела разочароваться во втором муже окончательно.

Кадр из видео © YouTube / Киностудия "Ленфильм"

Третий брак стал удивительно творческим. Балетмейстер Кирилл Ласкари обожал Нину. Он готов был носить её на руках, лишь бы она была рядом. Но она не хотела впадать в зависимость, её тянуло на сцену. Она всегда понимала, что в ней какой-то ядерный реактор, который просто не даст ей стать хранительницей очага. Поэтому, когда она забеременела, решение было ужасным — она решила сделать аборт. Потом судьба давала ей другие шансы, но каждый раз она отказывалась становиться мамой во второй раз. Ласкари не выдержал и ушёл. Она снова осталась одна.

Роль

Кадр из видео © YouTube / "Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД"

Андрюша уже был самостоятельным, а её впереди ждала та самая роль в "Белорусском вокзале", которая сделала её народной и любимой актрисой. После выхода фильмов на экран её завалили мешками писем. "Белорусский вокзал" — не просто фильм про войну. Это своего рода наш код идентичности. Если пробирает до слёз или до мурашек в конце, значит, ты воспитан правильно. Это нельзя было снять искусственно, хотя никакого десятого десантного батальона не существовало. Просто так получилось. Их всех свела судьба. И они не играли, а жили. Поэтому и получился фильм о войне (в котором война как раз не показана), который передаст зрителю нечто большее, чем какой-то смысл. Ты просто понимаешь, что ты часть этой истории. Частичка, которой могло и не быть. Вот их нет, этих пятерых гениальных советских актёров. Нина Ургант была последней.

Покой

Картина открыла Нине Николаевне все двери и возможности, но она не корчила из себя звезду. У её сына появился свой ребёнок, и актриса сосредоточилась на нём. Маленький Ваня обожал бабушку. Она курила, могла выругаться матом, лихачила (близкие вспоминают, что она буквально гоняла на бежевой "шестёрке" и каждый раз перед обгоном крестилась), но самое главное — вокруг Нины Ургант всегда были гениальные актёры и музыканты. И Ваня вырос в этой среде. Шум, веселье, песни, потрясающие тосты, умело рассказанные анекдоты, конечно, всё это сформировало того Ивана Урганта, которого теперь мы все знаем и ценим. А он ценил её.

Нина Ургант с сыном Андреем и внуком Иваном. Фото © z-aya.ru

Дети купили Нине Николаевне квартиру в Питере. Чтобы из окон она могла видеть свой Мариинский театр, в котором она отслужила три десятилетия. На сцену она вышла в последний раз в 2000 году. "Нас всё меньше и меньше. Нет уже моих товарищей — артистов, с которыми я снималась в фильме "Белорусский вокзал". Нас было пятеро из "десантного батальона"..." Она пережила много страшного и успела повозиться с правнуками. Но в 2014-м они узнали, что у бабушки болезнь Паркинсона. Ей был обеспечен лучший уход и лучшие врачи, но сделать ничего уже было нельзя. Она медленно угасала. Она ушла всё в том же тёплом и творческом окружении актёров, ведущих, музыкантов. Весь её мир действительно был театром, и если говорить о наследии, то ну не могло быть у Нины Ургант других потомков.

Авторы Василий Климов