30 лет спустя: За что в Петербурге задержали легендарного авторитета Кулибабу По подозрению в причастности к убийствам прежних лет в Санкт-Петербурге задержан бизнесмен из 90-х Владимир Кулибаба. Чем он прославился и в чём именно его обвиняют? 7 декабря, 16:46 Владимир Кулибаба на фоне Санкт-Петербурга. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков / Станислав Забурдаев

Новая информация, проливающая свет на одно из громких убийств 90-х, поступила в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в середине ноября. Почти тридцать лет назад, в 1993 году, киллеры изрешетили машину Игоря Савина по прозвищу Кувалда, которого петербургская братва подозревала в покушении на знаменитого криминального авторитета из 90-х Константина Яковлева (Костя Могила). От многочисленных пулевых ранений погибли сам Кувалда и его охранник. Все эти годы преступление оставалось нераскрытым.

Владимир Кулибаба. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Теперь следствие считает экс-главу Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимира Кулибабу заказчиком преступления. А ещё двое — некие Аристов и Карпинский — якобы были непосредственными исполнителями убийства. Водителем, который привёз убийц на место, мог быть некий Мотыль. По версии следствия, Кулибаба (который также входил в ближайшее окружение Яковлева) увидел в Савине конкурента, устранив которого, он бы проявил преданность Косте Могиле.

Своё прозвище Костя получил за то, что несколько лет работал землекопом и установщиком памятников на Южном кладбище, однако судьба вознесла этого парня из интеллигентной семьи на самый верх криминальной карьеры: он стал общепризнанным в криминальном кругу "крёстным отцом" Санкт-Петербурга.

Дело об убийстве Кувалды возбуждено ещё по кодексу РСФСР (статья 102 УК), поэтому теоретически суд может огласить приговор и тут же освободить Кулибабу с подельниками от наказания по истечении срока давности, который по этому преступлению составляет 15 лет. Решение остаётся всецело на усмотрение суда.

Чисто питерские разборки

Летом 1993-го Костя Могила, находившийся тогда на пике криминальной славы, был обстрелян из "вальтера" с глушителем в доме на Варшавской, 31, в офисе АООТ "Алмаз", коммерческим директором которого он являлся. Авторитета спасла реакция: увидев в руках киллера оружие, буквально за доли секунды Могила упал под стол. Но от пуль скончался его охранник и был ранен случайный посетитель офиса.

Константин Яковлев — Костя Могила. Фото © Прайм Крайм

После покушения правоохранители сразу же взяли в разработку Савина. Якобы Кувалда, прикрываясь громким именем своего босса, похитил большую партию водки, но не захотел делиться прибытком. Предъявить обвинение Савину не успели — 16 августа 1993-го киллеры, спрятавшись в кустах сквера, расстреляли его "мицубиси" у дома № 16 по улице Фрунзе. В результате погиб сам Савин и некий Кирилл Угольников, который состоял на тот момент в должности командира ППСМ Кировского РУВД. По данным Лайфа, Кувалда мог сотрудничать с руководителем угрозыска райотдела, который помогал ему организовывать личную охрану из числа сотрудников милиции.

На тот момент Кулибаба являлся главой службы безопасности Могилы. После покушения на босса он мог воспользоваться ситуацией и устранить Савина, который претендовал на лидерство в группировке Могилы и прослыл в криминальных кругах Петербурга беспредельщиком.

Несмотря на то что Кулибабу подозревали в убийстве Кувалды с самого начала, а в той машине погиб и сотрудник милиции, силовики не смогли подобраться к убийцам из-за большого влияния ОПГ Кости Могилы, который к тому времени двигал своих представителей во власть.

Неприкосновенных нет

Долгое время Владимир Кулибаба считался неприкосновенной фигурой. С 90-х много времени прошло, оставшиеся на свободе и в живых гангстеры давно уже ушли в легальный бизнес. Согласно базе СПАРК, сам Кулибаба занимается сейчас развитием спорта и восстановлением православных храмов. Также ранее он входил в совет директоров ПАО "Прибой", принадлежащего миллиардеру Савелию Житомирскому.

Владимир Кулибаба (самый высокий). Фото © Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви (Московский патриархат)

Кулибаба имеет интересы и в Молдавии, которую гангстер называет второй родиной. Сам он занимает должность председателя Федерации профсоюзов работников сферы физической культуры, спорта и туризма Республики Молдова. Он является одним из доверенных лиц молдавского политика и бизнесмена Григория Карамалака по прозвищу Болгар. Летом Кулибаба даже приезжал в Кишинёв для участия в гражданской платформе "Народный союз”, организующей акции по поддержке социалистов и коммунистов в нынешней избирательной кампании. Интересно, что другие подозреваемые в убийстве Кувалды — Мотыль и Аристов — являются уроженцами Молдавии. Сам же Кулибаба родился и вырос на Украине.

В 2010 году Кулибабу уже арестовывали по подозрению в организации убийства генерального директора охранного предприятия "Каскад" Вадима Чечеля, которое было совершено в апреле 2008 года. Следствие считало Кулибабу заказчиком. Через два года после ареста бизнесмена присяжные признали его невиновным.

В прошлом году по оставшемуся на свободе окружению Яковлева был нанесён серьёзный удар, когда в результате спецоперации был задержан миллиардер и предполагаемый держатель общака ОПГ Кости Могилы бывший депутат Госдумы Денис Волчек. В 1994-м Волчек, Кулибаба и Костя Могила вместе учредили АОЗТ "Сириус С" якобы для легализации криминальных доходов. После убийства Могилы Волчек был распорядителем его похорон. Последнее время экс-депутат постоянно проживал в Израиле.

В мае этого года Пресненский райсуд Москвы рассмотрел в особом порядке уголовное дело Дениса Волчека, признав его виновным в покушении на мошенничество на €1,5 млн. Экс-депутат получил три года колонии.

Авторы Станислав Сенькин