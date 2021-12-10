Борец с коррупцией и коммунальщик: Откуда у сити-менеджера Ростова-на-Дону часы за несколько миллионов Недавно у главы Ростова Алексея Логвиненко заметили часы марки Bregeuet. Формально у него ничего нет. Зато рядом всегда женщина, у которой с деньгами всё хорошо. Возможно, это его активы. 9 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram.com / logvinenko_rnd

Магия с часами

Эффект Стрейзанд — это явление, когда попытки удалить или скрыть какую-либо информацию приводят к более широкой огласке. Очередной его "жертвой" стал сити-менеджер Ростова-на-Дону — 47-летний Алексей Логвиненко. На недавней выездной встрече на нём заметили наручные часы, очень похожие на Breguet. Журналисты их охотно фотографировали, но в официальном инстаграм-аккаунте Логвиненко часы уже были затёрты с помощью фотошопа.

Слева фотография журналистов: часы есть. Справа отретушированный снимок в инстаграм-аккаунте Алексея Логвиненко: часов нет. Фото © Grozmer.ru, instagram.com / logvinenko_rnd

Эксперты уже прикинули стоимость аксессуара-фантома. Это могли быть швейцарские часы Breguet Marine 5847BB/12/5ZV, существующие в двух вариациях — из белого и розового золота. Новые часы данной модели стоят свыше 2,6 миллиона рублей, подержанные — более двух миллионов. Предназначены специально для дайвинга, обладают водонепроницаемостью до 300 метров.





Пресс-служба Администрации Ростова-на-Дону не сразу, но попыталась сгладить казус.

— Это не секрет, что Алексей Валентинович может себе позволить дорогие аксессуары. Чаще всего он старается их использовать в выходные в кругу друзей и в частных поездках. Ретушировал фото с часами, так как не считает нужным выставлять напоказ это в своём личном аккаунте, в котором он часто рассказывает о рабочих делах.

Алексей Логвиненко возглавил Ростов-на-Дону два года назад. По итогам 2019-го он отчитался, что заработал 7,7 миллиона рублей. За 2020-й задекларировал почти в два раза больше — 14,3 миллиона рублей дохода, прослыв таким образом богатейшим градоначальником Южного федерального округа. Откуда у Логвиненко деньги, пресс-служба тоже в своё время объясняла:

— Алексей Валентинович был состоятельным человеком и до прихода в администрацию. Когда он только занял свой пост, задекларировал все свои доходы — более 100 миллионов рублей. И теперь от оборота этих средств на фондовом рынке он получает деньги.

Странное дело, согласно обеим декларациям, у состоятельного Алексея Логвиненко формально нет никакого имущества: ни машины, ни квартиры, ни дома. Он лишь снимает коттедж площадью 369 квадратных метров и шесть соток земли. Там же проживают три его малолетние дочери. Официально Логвиненко не женат.

Алексей Логвиненко (второй справа) 19 лет проработал в ростовской полиции. Фото © Bloknot-rostov.ru / ГУ МВД РФ по РО

Будущий сити-менеджер родился в Таганроге. С 1997 по 2016 год работал в МВД, уже в возрасте 25 лет был назначен начальником городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Пик его карьеры — руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД РФ по Ростовской области. Затем Логвиненко неожиданно перешёл в коммунальщики, став заместителем гендиректора сначала в ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", позже в ООО "Водные ресурсы".

В 2019 году Алексей Валентинович стал главой Администрации Ростова-на-Дону. Прямых выборов не было, его назначили региональные депутаты после конкурса.

Логично предположить, что Логвиненко разбогател в тот короткий период, когда трудился в коммерческих снабжающих организациях. Это 2016–2018 годы.

По долгам платят люди

"ТНС энерго Ростов-на-Дону" — гарантирующий поставщик электроэнергии, контролирующий 80% рынка Ростовской области. Алексей Логвиненко проработал там в качестве замгендиректора с 2016 по 2018 год. Как раз в тот период организация переживала трудные времена. Ей не платила за энергию и задолжала порядка одного миллиарда рублей ростовская водоснабжающая компания "Донреко". Возможно, энергетики заложили эти убытки в тарифы, то есть расплачиваться пришлось рядовым потребителям.

Офис "ТНС энерго Ростов-на-Дону". Фото © Yandex Maps

ООО "Донреко" начало банкротиться в конце 2015 года, когда Логвиненко ещё служил в полиции. Верховный суд установил, что руководство водоснабжающей компании незаконно завышало тарифы на воду, необоснованно расходовало собранные с населения средства, непомерно раздуло себе зарплату и выводило деньги через арендные договоры с аффилированными фирмами.

Ростовские журналисты тогда предполагали, что ООО "Донреко" обанкротилось специально, а кредиторы-энергетики, возможно, могли быть в доле. Антикоррупционное управление регионального УМВД РФ, где был руководителем Логвиненко, эта история не заинтересовала, уголовных дел не появилось. Вместо этого Алексей Валентинович уволился из органов и пошёл работать замом в "ТНС энерго Ростов-на-Дону".

Затем начались странности. Пока ООО "Донреко" банкротилось, её экс-директор Александр Иванов учредил и возглавил по тому же адресу новое водоснабжающее предприятие "Водные ресурсы". Эти организации тут же заключили между собой госконтракты на 40 миллионов рублей, а затем завалили друг друга исками. Не располагая какими-либо серьёзными активами, "Водные ресурсы" выиграли конкурс на право заключения концессии в отношении областных объектов водоснабжения. Власти объясняли свой выбор просто: мол, нового поставщика воды обеспечит заёмными средствами размером в 345 миллионов рублей "ТНС энерго Ростов-на-Дону". Между этими двумя организациями также были заключены госконтракты на общую сумму 51,5 миллиона рублей.

Всё это время Алексей Валентинович трудился замом в "ТНС энерго Ростов-на-Дону". Как выяснил Лайф, в то время Екатерина Скороход, которая, возможно, является гражданской женой Логвиненко, была совладельцем "Водных ресурсов". В 2018 году произошла любопытная рокировка. Скороход вышла из бизнеса, Логвиненко уволился из "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и сразу перешёл в "Водные ресурсы", где проработал чуть менее полугода.

Будучи уже сити-менеджером, Алексей Валентинович попал в скандал, связанный с местными коммунальными организациями. Его обвиняли в якобы провоцировании корпоративного конфликта в АО "Ростовводоканал". Экс-директор этого предприятия Дмитрий Кубрак считал, что был уволен городской властью незаконно, и отказывался покидать офис.

Тайная мать

Сити-менеджер не скрывает своих детей, но ни слова не проронил об их маме. Полтора месяца назад Алексей Логвиненко и его три дочки посадили в центре города крымскую ель. СМИ опубликовали фотоотчёт. Лайф нашёл отца и дочерей в соцсетях. В друзьях у них оказалась и предполагаемая мать. О близком родстве могут свидетельствовать совместные фотографии и комментарии под постами. Загадочная женщина закрыла от посторонних глаз свои аккаунты, спряталась под псевдонимами. Однако Лайф выяснил её имя. Это Екатерина Сергеевна Скороход. Отметим, что она и дочки были прописаны в одной квартире на улице Сызранова, 24 в Таганроге.





Как и Александр Логвиненко, Екатерина Скороход родилась в Таганроге. Ей 37 лет. По образованию она социальный педагог. Кроме владения долей в "Водных ресурсах" бизнесом никогда не занималась. Судя по фотографиям, Екатерина любит дорогие часы, изысканные платья и путешествовать по миру. Привлекает внимание то, что в поездки с собой она берёт не только дочек, но и своих родителей с сестрой.

Известно, что Екатерина Скороход сдавала в аренду двухкомнатную квартиру в Дальнем переулке, 19 (Ростов-на-Дону). Среди адресов женщина упоминала дома № 42 и № 47 по улице Надёжной и № 45 по улице Правовой. Эти коттеджи находятся друг к другу почти вплотную, словно они часть одного большого имения. В соцсетях родственников Екатерины есть снимки очень похожих особняков. Можно разглядеть роскошные интерьеры, оранжерею, каменный фонтан. Возможно, там может жить вся её большая семья, включая дочек Логвиненко. Формально эта недвижимость записана на посторонних людей. Некоторые из них являются ростовскими застройщиками.









Алексей Логвиненко официально не женат, поэтому может не отчитываться о доходах и активах супруги.

По данным базы ГИБДД, Скороход любит хорошие машины. За последние годы у неё были премиальные паркетники Mercedes GL 350, Audi Q7, Volvo XC90 и Infiniti FX37, седаны BMW 730, Hyundai Sonata и Toyota Camry.

Из ЖК "Адмирал" открывается превосходный вид на реку Дону.

Екатерина Скороход владеет квартирой площадью 140 м2 в ЖК "Адмирал" — новостройке бизнес-класса на набережной Дона. Аналогичное жильё может стоить на вторичке до 25 миллионов рублей. Ещё в этой же высотке на первом этаже Екатерине принадлежит 2,3 тысячи квадратных метров нежилых помещений. Их стоимость тянет на сотню миллионов. Сдавая эти площади в аренду, она может заработать несколько миллионов в месяц.

У Лайфа сложилось впечатление, что именно у Скороход высокопоставленный чиновник скрывает своё имущество. Заметим, что бывшие партнёры Екатерины по "Водным ресурсам" продолжают контролировать это предприятие. В 2020 году оно получило выручку в размере 128 миллионов рублей, в период 2019–2021 годов заключило госконтрактов почти на 200 миллионов рублей.

Авторы Егор Пережогин