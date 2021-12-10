8 миллиардов рублей на борьбу с CoViD-19, или Как бизнес противостоит пандемии

Уже год как на Урале и в Сибири работают семь медицинских центров помощи и спасения для лечения больных коронавирусом, построенных и оснащённых благодаря Олегу Дерипаске. Подробности вы можете узнать в нашем проекте.

Это самый масштабный проект, направленный на борьбу с пандемией CoViD-19. И самый крупный негосударственный вклад в медицинскую систему страны за последние 30 лет.

Больница для жителей Краснотурьинска и северных территорий Свердловской области. Фото © LIFE

В зданиях на 60–120 пациентов (в зависимости от региона) размещены приёмно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии. При необходимости коечный фонд может быть увеличен в два раза.

Больница для жителей Краснотурьинска и северных территорий Свердловской области будет принимать пациентов с CoViD-19. Фото © LIFE

90% оборудования приходится на ведущие мировые бренды (Siemens, Mindray, Pentax). Техника современная, надёжная и недешёвая: только один аппарат ИВЛ с функциями увлажнения/нагрева воздуха и системой контроля жизненных параметров организма стоит 2,5 миллиона рублей.

Для медцентров важна постоянная поддержка и финансирование: закупка расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Дерипаска взял это под личный контроль. Поэтому всё это продолжает предоставляться в нужных объёмах и вовремя. Кроме того, медучреждениям были переданы кислородные концентраторы, препараты и реактивы для лабораторий, дорогостоящие лекарственные препараты, дополнительные единицы диагностического и лечебного оборудования, автомобили скорой помощи.

Установлена система МРТ. Фото © LIFE

Для власти и бизнеса этот проект стал примером того, как можно и нужно сотрудничать в сложных условиях пандемии. Социально ориентированный и ответственный крупный бизнес при правильном хозяйственном подходе может поднять качество жизни обычных людей в регионах на новый уровень.

С момента открытия в медцентрах успешно прошло лечение 13 500 человек.

Олег Дерипаска и главный врач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Медцентры изначально строились как составная часть государственной системы здравоохранения. Все они уже официально переданы в систему Минздрава и стали структурными подразделениями городских больниц.