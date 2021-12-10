8 миллиардов рублей на борьбу с CoViD-19, или Как бизнес противостоит пандемии
Свердловская область. Главный врач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков, основатель "Русала" Олег Дерипаска и заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков (слева направо) во время открытия Медицинского центра помощи и спасения в Краснотурьинске.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Уже год как на Урале и в Сибири работают семь медицинских центров помощи и спасения для лечения больных коронавирусом, построенных и оснащённых благодаря Олегу Дерипаске. Подробности вы можете узнать в нашем проекте.
Это самый масштабный проект, направленный на борьбу с пандемией CoViD-19. И самый крупный негосударственный вклад в медицинскую систему страны за последние 30 лет.
Больница для жителей Краснотурьинска и северных территорий Свердловской области.
Фото © LIFE
В зданиях на 60–120 пациентов (в зависимости от региона) размещены приёмно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии. При необходимости коечный фонд может быть увеличен в два раза.
Больница для жителей Краснотурьинска и северных территорий Свердловской области будет принимать пациентов с CoViD-19.
Фото © LIFE
90% оборудования приходится на ведущие мировые бренды (Siemens, Mindray, Pentax). Техника современная, надёжная и недешёвая: только один аппарат ИВЛ с функциями увлажнения/нагрева воздуха и системой контроля жизненных параметров организма стоит 2,5 миллиона рублей.
Для медцентров важна постоянная поддержка и финансирование: закупка расходных материалов, средств индивидуальной защиты. Дерипаска взял это под личный контроль. Поэтому всё это продолжает предоставляться в нужных объёмах и вовремя. Кроме того, медучреждениям были переданы кислородные концентраторы, препараты и реактивы для лабораторий, дорогостоящие лекарственные препараты, дополнительные единицы диагностического и лечебного оборудования, автомобили скорой помощи.
Установлена система МРТ.
Фото © LIFE
Для власти и бизнеса этот проект стал примером того, как можно и нужно сотрудничать в сложных условиях пандемии. Социально ориентированный и ответственный крупный бизнес при правильном хозяйственном подходе может поднять качество жизни обычных людей в регионах на новый уровень.
С момента открытия в медцентрах успешно прошло лечение 13 500 человек.
Олег Дерипаска и главный врач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Медцентры изначально строились как составная часть государственной системы здравоохранения. Все они уже официально переданы в систему Минздрава и стали структурными подразделениями городских больниц.
Когда эпидемиологическая обстановка стабилизируется, построенные для отражения коронавирусной угрозы центры продолжат бесплатно оказывать помощь местным жителям и будут перепрофилированы в клиники иммунологии и реабилитации переболевших CoViD-19.
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