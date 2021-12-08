Нутрициолог Литошенко объяснила, как от состояния кишечника зависит иммунитет

В кишечнике содержится 80% иммунных клеток, поэтому, если укрепить его микробиоту, можно улучшить своё здоровье и реже болеть сезонными простудами. Как это сделать, Лайфу рассказала нутрициолог, специалист по растительному питанию Софья Литошенко.

Прежде всего необходимо пересмотреть свой рацион: в ежедневном меню обязательно должна присутствовать растительная пища. Всё потому, что только в ней содержится клетчатка, которая является отличной пищей для полезных бактерий в нашем организме, пояснила Литошенко. Достаточное количество клетчатки увеличивает разнообразие микробиоты кишечника.

"Диета с низким содержанием клетчатки и преобладанием насыщенных жиров, а также рафинированных продуктов и продуктов сильной переработки, жареная и жирная пища могут способствовать росту патогенных бактерий, снижать иммунитет и повышать восприимчивость к вирусам", — предостерегла нутрициолог.

Кроме того, только в растительной пище присутствуют полифенолы, утверждает эксперт. Благодаря чему такие продукты обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Полифенолов много во фруктах, овощах, бобовых, ягодах, орехах, семенах и цельных злаках. Поэтому в идеале растительную пищу следует включать в свой рацион ежедневно. По словам Литошенко, для каждодневного употребления и восстановления микробиоты кишечника подойдут такие продукты, как киви, куркума, имбирь, ферментированная капуста и кокосовое масло.

"Именно цельное растительное питание или диета с преобладанием растительных продуктов способствуют снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, ожирения и других хронических заболеваний", — заключила эксперт.