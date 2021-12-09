Самую большую частную сеть Private LTE в России построят "МегаФон" и "Сибур"

Она позволит эффективнее управлять производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей.

В декабре 2021 года стороны подписали соглашение о строительстве сети. Полный комплекс работ по её запуску будет реализован в течение нескольких лет. Он включает в себя проектирование, поставку и монтаж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра частной сети.

— Сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития наших разработок в области индустрии 4.0: промышленного интернета вещей, технологий на базе дополненной реальности, мобильных приложений и взрывозащищённых смартфонов, беспилотных аппаратов. Даже с существующими технологиями передачи данных (проводная сеть, Wi-Fi) цифровые продукты в прошлом году принесли компании более трёх миллиардов рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации и трансформации "Сибура" на горизонте нескольких лет составит более 59 млрд рублей. Мы рассчитываем, что развёртывание сети PLTE на всех предприятиях станет важным шагом к реализации этого потенциала. Сотрудничество с "МегаФоном" позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью шесть производственных площадок с общей площадью в 33,2 млн квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях, — сообщил Василий Номоконов, член правления – исполнительный директор "Сибура".

Корпоративная сеть PLTE будет охватывать территории "Воронежсинтезкаучука", Нижневартовского газоперерабатывающего завода, "Южнобалкского ЛМУМГ", "Томскнефтехима", "Cибур Химпрома" и "Сибур Тобольска". "МегаФон" обеспечит предприятия бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это даст возможность увеличить ёмкость сети на производственных площадях, а также предоставить резервирование и широкий охват покрытия. PLTE также будет изолировать технологические процессы "Сибура" от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

— "МегаФон" первым в России в 2018 году реализовал проект по строительству Private LTE и имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей. Тем не менее проект с "Сибуром" станет самым масштабным в России. Его главная особенность заключается в том, что все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE — это даст возможность "Сибуру" оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию. Частная сеть повысит эффективность и безопасность труда. В перспективе возможен полный переход на использование 5G перенастройкой оборудования без аппаратной модернизации сети, — комментирует Эмин Антонян, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов "МегаФона".

Скорость и мобильность, которые достигаются при полном удовлетворении всех требований информационной безопасности, — это основные плюсы сетей PLTE для "Сибура" как компании с высоким уровнем цифровизации и автоматизации процессов. Так, сети PLTE позволят "Сибуру" использовать на предприятиях взрывозащищённые смартфоны в качестве универсального инструмента коммуникации, заменяющего, с одной стороны, традиционную радиосвязь, а с другой стороны — чаты и звонки на личных смартфонах, которые могут быть небезопасны в производственных условиях.