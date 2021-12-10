Закон сохранения: Психолог назвал 10 вещей, от которых никогда нельзя отказываться Простые рекомендации помогут сохранить ментальное и физическое здоровье, а заодно сберегут время. 9 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Качественная дружба

В конце 1970-х итальянский психолог Клаудия Клеменцо определила несколько признаков полностью сформировавшейся личности. Одной из составляющих такого человека, по мнению Клеменцо, стали друзья, внезапное и резкое удаление которых из контактов вызывало тревогу и депрессию.

Клеменцо определила, что старые друзья — источник сил и надёжный тыл. Вместе с ними человек взрослеет, делает первые шаги в жизни, преодолевает первые конфликты. Каждый из друзей представляет собой личность с уникальным паттерном и ролевой моделью. Общение с ними обогащает человека и даёт возможность выйти за рамки шаблонов поведения, заданных родителями. Требуя разрыва с друзьями, женщина или мужчина поступает не только жестоко, но и недальновидно. По мнению Клеменцо, надёжные, хорошо воспитанные, умные и весёлые друзья — это "волшебная палочка", которая может помочь при любых обстоятельствах, и жертвовать друзьями без веских оснований нельзя.

Интересы и хобби

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Многие люди отказывались от увлечений, руководствуясь тем, что из-за этого не хватает времени на отношения или работу. В 1983 году Клаудия Клеменцо провела эксперимент, в результате которого выяснилось: хобби, интересы и увлечения способы побороть социофобию и "подлечить" даже серьёзные психологические патологии. Но это сомнительный способ решения своих внутренних проблем. Особенное внимание в своих исследованиях Клеменцо уделила процессу формирования личности, уточнив, что набор "воспитание + хобби" делает человека таким, какой он есть, и лишать себя увлечений по требованию партнёра не стоит. Завтра партнёр может уйти, а увлечения придётся восстанавливать с нуля.

Самобытность

В 90-х Клеменцо и группа студентов из Болонского университета поставили эксперимент на влюблённых парах. Опытным путём было установлено, что, вступая в серьёзные отношения, люди неизбежно покидают зону комфорта и сталкиваются со стрессом. Многие привычки, нормы поведения, представления о жизни и даже шутки, считавшиеся привычными, могут оказаться из ряда вон выходящими.

Лидеры в парах начали стремиться установить свои правила и ценности для партнёра. Позднее психологи из Амстердамского университета под руководством Манон ван Шеппенген провели исследование и выяснили, что стремление подладить партнёра под себя ни к чему хорошему не приведёт. Для благополучных отношений важен вклад обеих сторон. Новые отношения — не филиал чьей-то семьи или принципов.

Финансовая независимость

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С началом новой волны эмансипации Клеменцо разрушила очень древний и очень живучий стереотип, гласящий, что мужчина женщине чем-то обязан, в первую очередь обеспечивать её. Уже заработавшая себе репутацию "главного по отношениям" Клеменцо обратилась к архиву и выяснила, что догмы о содержании женщин уходят корнями в те времена, когда слабый пол был социально ущемлён и лишён нормального образования. В пример она приводила известную писательницу Жорж Санд, которая ещё в XIX веке была вынуждена взять мужской псевдоним, потому что с женским именем её не воспринимали.

Всё изменилось. Женщины — равноправные игроки как на карьерном поприще, так и в других сферах жизни. Современная семья — союз самодостаточных партнёров, делающих равный вклад. Если кого мужчина и обязан содержать — так это своих детей. К тому же, если он захочет, он и так будет содержать свою возлюбленную, но вменять это в обязанность не стоит. Точно так же никому в паре не стоит отказываться от финансовой независимости. Если отношения (или брак) рухнут, то карьеру придётся начинать заново.

Клинический психолог Ольга Анофьева пояснила, что многие сломанные отношения толкают людей на необдуманные поступки только из-за того, что последний источник стабильности уничтожается в угоду отношениям.

Непростое время было и 20 лет назад, и сейчас. Я часто работаю с людьми, которые остались буквально без ничего после выхода из отношений. Работа, как ни странно это звучит, — стимул двигаться дальше и маркер того, что есть чем заниматься. Сбрасывать это со счетов не стоит Ольга Анофьева Клинический психолог

Собственное мнение

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От партнёра нельзя ничего требовать, когда дело касается родителей. Они были в его жизни и всегда будут, пока живы. Они могут быть несносными, своевольными, нелогичными, но полный разрыв мужчины с родными всегда отзывается серьёзными психологическими проблемами. От женщины никто не требует ладить со свёкром и свекровью, потакать их требованиям. В конце концов, для неё они — лишь родители возлюбленного. Но требовать, чтобы он отдалялся от родных, не стоит.

Это нарушит равновесие в семье и заставит парня разрываться между любимой и родителями. Кроме того, не стоит забывать и о собственных родителях — если мнения относительно отношений (брака) не совпадают, то нужно довести диалог до завершения и прекратить споры, но ни в коем случае не делать текущие отношения причиной отказа от коммуникации. Доверять свои сокровенные тайны (как и тайны партнёра) родственникам тоже не стоит — кто знает, как проявит себя возлюбленный(ая). Возможно, советы родственников и их помощь ещё пригодятся.

Доверие в отношениях

В 1980-х Клаудия Клеменцо изучала особенности поведения мужчин и женщин, уже состоящих в парах. Изучив истории 25 молодых пар в возрасте до 25 лет, она пришла к выводу, что беспочвенная ревность разрушает до 30% браков и долговременных отношений. Терапия для семейных пар позволила привести мужчин и женщин к мысли, что внимание противоположного пола (особенно к ухоженным и статным людям) — это нормально и не стоит устраивать из-за этого сцен. Не считать ревность беспочвенной Клеменцо советовала только в том случае, если партнёр намеренно флиртует с противоположным полом, получает от этого удовольствие и шантажирует этим вторую половину.

Умение просить прощения

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Ещё один стереотип, разрушенный итальянским психологом, — право просить прощения. По мнению Клеменцо, старые догмы, что мужчина всегда должен делать первый шаг (в отношениях, в решении проблем, в вашем примирении), — не более чем набор штампов, придерживаться которых может только социально неадаптированный и закомплексованный мужчина.

Эти выводы подтверждают и швейцарские психологи, изучившие поведение пар после пандемии коронавируса. По их мнению, идти навстречу первым нужно тому из партнёров, кто почувствовал в этом потребность. Мужчина не должен всякий раз после размолвки бежать к женщине с цветами и падать на колени. Точно так же женщина не должна унижаться и просить прощения дольше того, чем считает нужным.

Примирение с собственными недостатками

Когда страсть утихает, а любовные гормоны приходят в норму, мужчина и женщина начинают обращать внимание на недостатки друг друга. Тогда наступает "стадия принятия", описанная Клеменцо в одной из работ по психологии пар. Из своих наблюдений итальянский психолог сделала два ключевых вывода: если партнёр критически не подходит по целому ряду параметров, то лучше сразу начать поиски нового. Если же критических недостатков нет, но "чего-то нового" всё время хочется, то в дело вступает пункт номер два — коррекция отдельных особенностей поведения. Требования и критика в надежде, что партнёр изменится, не сработают, а вот формулировки "Мне бы хотелось, чтобы…" вполне могут подойти.

Умение выжидать и быть терпеливым

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Чрезмерная дипломатия, по мнению Клеменцо, работает лишь в тех случаях, когда есть полная уверенность, что партнёр или обстоятельства изменятся в нужную сторону. Корпоративные страсти и профессиональное умение "терпеть" важно в повседневной жизни, но долгое молчаливое наблюдение может привести к тому, что с интересами человека перестанут считаться. Жёсткость, по мнению Клеменцо, порой необходима. Особенно когда речь заходит об имущественных и финансовых вопросах, а также в ситуациях, когда критикуется сделанный выбор. "Быть умным задним числом" умеют все, а давать своевременные, разумные и бескорыстные советы могут только избранные.

Умение разграничивать

В одной из последних работ Клаудия Клемецо сравнивала крепкую личность с кувшином, у которого есть два крайних состояния: полон на 100% — человек счастлив, полностью пуст — чувствует себя ненужным и покинутым. Часть этого "кувшина" должен наполнять партнёр — своей заботой, остроумием, подарками, инициативой, интересной информацией.

Но он не должен это делать на 100%. К тому же ни одного человека не будут поддерживать бесконечно, поэтому в жизни должен соблюдаться определённый баланс, в котором всегда будет место самообразованию, профессиональной самореализации, хобби, расширению границ познания и всему тому, что формирует прочный скелет личности. Партнёр может поддерживать этот "скелет", но совершенно точно не должен строить его за другого человека.