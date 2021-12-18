Как развал Союза добил героев фильма "Рождённые в СССР" Оглавление Дима Сашка Ладо Андрей Лиза За эти 30 лет мир кардинально изменился. И приспособиться к нему смог не каждый герой документального фильма. 39617 39617 Кадр из видео © YouTube / Отечественная Документалистика

1990 год, на экраны вышел документальный фильм "Рождённые в СССР". Показали его один раз и глубокой ночью, и это неудивительно, ведь съёмки начались за несколько лет до распада Советского Союза. Никто представить не мог, что получится рассказ о 20 детях, которые родились в 1983 году и чья привычная жизнь была вмиг разрушена.

Видео © LIFE / Дзен

Ребят снимали каждые 7 лет — 14 лет, 21 год, последняя серия вышла, когда им было по 28. За это время их успели полюбить не только жители России, но и за рубежом. Ведь герои испытывали те же чувства, переживали те же проблемы, что и зритель. Однако обрушившаяся на них слава сыграла злую шутку. В итоге некоторые во взрослом возрасте отказались от съёмок, а кто-то просто не дожил... Лайф узнал, как сложилась судьба героев спустя более 30 лет после премьерного эпизода.

Дима

Кадр из видео © YouTube / Отечественная Документалистика и Фото © VK / Дмитрий Овчинников

Впервые зрители увидели Диму, когда он изо всех сил старался не хулиганить на уроке, но всё-таки не выдержал и подрался с другом. Если в семь лет он мечтал стать космонавтом, то в 14 переключился на рэп, а в 21 год отслужил в Воздушно-десантных войсках. После армии юноша работал охранником, пока по-настоящему не влюбился. Избранницей оказалась девушка из Германии, ради которой Дима бросил всё и уехал из России. Пара поженилась, но брак вскоре распался, даже несмотря на маленького сына. Тогда Дима принял решение вернуться на родину и устроился машинистом в Московский метрополитен, где работает и по сей день. Благодаря фильму "Рождённые в СССР" его заметили продюсеры и иногда приглашают сняться в эпизодических ролях.

В России Дмитрий решился опять жениться и стал во второй раз отцом. Однако, судя по информации в его социальных сетях, снова развёлся. Теперь в свободное время он занимается борьбой, и его мышцам могут позавидовать даже профессионалы.

Сашка

Кадр из видео © YouTube / Отечественная Документалистика и VK / Александр Новиков

На вопрос, что бы сделал Саша, если бы у него было много-много денег, 7-летний мальчик гордо ответил: "Машину хочу собственную иметь. "Жигули" или "Москвич". С самого детства он мечтал стать шофёром, и так оно и произошло. В 14 лет подросток уже водил комбайны и тракторы в маленькой деревне в Ярославской области. Затем окончил техникум и стал автослесарем. Но своим главным достижением Александр называет семью. У мужчины подрастают двое детей, которых он старается поддерживать во всех начинаниях. И это даёт свои плоды! Его дочка к восьми годам — многократная победительница в соревнованиях по гимнастике. Чем он очень гордится, выкладывая фото с выступлений маленькой спортсменки.

Сейчас Александр открыл свой магазин воздушных шаров и всё свободное время проводит с семьёй. Он и по сей день поддерживает связь с другими героями фильма "Рождённые в СССР" и благодарен проекту за возможность вспомнить, каким было его детство.

Ладо

Кадр из видео © YouTube / Отечественная Документалистика и VK / Lado Rigvava

Ещё одним героем документального фильма стал мальчик по имени Ладо. В 14 лет он пережил войну в Грузии, а через семь лет изучал юриспруденцию во Франции, где жил вместе с бабушкой, которая была послом в Совете Европы. По своей же глупости 21-летний Ладо попал в серьёзную аварию. Об этом страшном моменте он рассказывает следующее: "Выпил пару стаканчиков, ехал, слушал музыку, было прикольно. Потом мы взлетели в воздух, и я понял, что что-то не так. Меня собирали по частям..."

В итоге Ладо бросил работу в Люксембурге и всё-таки вернулся на родину — жена-грузинка очень хотела домой. Сейчас он продолжает заниматься правом и работает в Немецкой экономической ассоциации в Тбилиси. Вместе с женой он воспитывает дочку.

Андрей

Кадр из видео © YouTube / Отечественная Документалистика

Маленький Андрей лишился родителей, и бабушке пришлось отдать его в иркутский детский дом — пенсии на содержание ребёнка не хватало. После первой серии "Рождённых в СССР" Андрея усыновила американская семья, однако на этом его испытания не закончились. Приёмная мама отказалась от ребёнка, и ему нашли новую семью. В следующей серии 21-летний Андрей уже жил отдельно в неблагополучном районе, бросив колледж. Юноша хотел заниматься компьютерными технологиями и разрабатывал собственный проект по засекречиванию данных. Но честно признался, что хочет вернуться в Россию.

Как сложилась судьба Андрея — никому не известно. В 28 лет он дрожащим голосом отказался от съёмок: "Это ни в какой степени не зависит от фильма, это просто моё решение. Я не желаю углубляться в причины. Наверняка некоторые из них мне даже самому не совсем понятны. Спасибо". Несмотря на это, в социальных сетях организовали поиски парня. Люди так прониклись историей мальчика, который буквально вырос у них на глазах, что каждый хотел помочь ему. Но ничего не вышло. Андрей не хочет выходить на связь.

Лиза

Кадр из видео © YouTube / Отечественная Документалистика

Ещё одной трагедией обернулась жизнь Лизы из посёлка Листвянки — 7-летней девочки, которая раздала бы все деньги бедным, будь она богатой. К сожалению, именно с такими людьми случается горе. В 14 лет она пыталась покончить жизнь самоубийством, а в 21 год осталась одна с новорождённой дочкой на руках. В следующем выпуске Лиза жаловалась на местных жителей, которые стали друг другу врагами. "Я прохожу мимо, а они голову отворачивают, так же как и я", — рассказывала девушка. Окончательно веру в людей Лиза потеряла, когда забили до смерти её любимого и у неё случился выкидыш... О том страшном дне она в слезах рассказывала, что его убили просто так.

Вскоре не стало и самой Лизы — она умерла от пневмонии. Ей был всего 31 год. Дочка Лизы живёт с бабушкой в Ангарске и уже окончила школу.

Следующая серия "Рождённых в СССР" должна была выйти в 2020 году, но этого так и не произошло. Режиссёр Сергей Мирошниченко рассказывал, что фильм получился не таким драматичным, осталось только урегулировать вопрос с английской стороной, которой принадлежат права на архив. По его словам, фильм будут снимать, пока героям не исполнится 70 лет, даже если к тому моменту самого Мирошниченко не станет.

Авторы Мария Иванова