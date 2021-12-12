Как борзеют автодилеры, накручивая цены на новые машины за счёт бесполезного хлама
Из-за жадности автосалонов, которые навязывают дополнительное оборудование, стоимость новых моделей авто устремилась в космос.
Фото © Pikabu
Пост с резко подскочившими ценами на новые автомобили опубликовал пользователь портала Pikabu. Он привёл ряд примеров того, как дилеры искусственно увеличивают цены на машины, оборудуя их по собственному усмотрению. В итоге даже относительно доступные модели становятся не по карману тем, кто входит в число их потенциальных покупателей.
Lada Granta — 1 034 750 рублей (+ 440 000)
"Гранта" за миллион. Фото © Pikabu
Цена "Лады Гранты" стараниями дилеров пробила психологическую отметку в 1 млн рублей. Это один из самых доступных автомобилей на российском рынке, который в "базе" стоит чуть больше 500 тысяч. Переплатить почти в два раза просят за шумоизоляцию арок и днища, антикоррозионную обработку кузова и скрытых полостей, коврики, сигнализацию с автозапуском и тонировку стёкол.
Lada Vesta — 1 578 000 рублей (+ 535 000)
"Веста" по цене иномарки. Фото © Pikabu
После "Гранты" вряд ли стоит удивляться тому, что флагман АвтоВАЗа — модель "Веста" — теперь стоит больше 1,5 млн рублей. Это в полтора раза дороже, чем заводская модификация. Что же в ней такого? Сигнализация, шумоизоляция, антикор, брызговики, защита картера, подкрылки, тонировка, коврики — стандартный набор жадного автодилера.
Volkswagen Polo — 1 788 000 рублей (+ 532 000)
Такой "Поло" вряд ли можно назвать бюджетным автомобилем. Фото © Pikabu
Изначально не самый дешёвый Polo в комплектации Status с мотором 1.6 и "автоматом" (1 255 900 рублей) у дилера подорожал более чем на полмиллиона за счёт чёрных колёс, заднего стеклоочистителя, ковриков и защиты картера. Если добавить сигнализацию, цена может вырасти и до 2 млн.
Renault Kaptur — 2 298 057 рублей (+ 617 000)
"Рено" тоже бьёт рекорды. Фото © Pikabu
Даже в "топовой" комплектации Kaptur не стоит этих денег, уверены автолюбители. Хотя в этом случае дилер проявил фантазию: помимо стандартного набора аксессуаров в доплату вошли защита муфты и бензобака, уплотнитель капота и газовые упоры, поддон багажника, сигнализация, а также видеорегистратор с радар-детектором. Плюс расширенная гарантия и дополнительная страховка, от которых нельзя отказаться.
Kia Cerato — 2 299 900 рублей (+ 670 000)
Интерьер, безопасность, комфорт. Фото © Pikabu
Корейский седан в комплектации Prestige на сайте Kia стоит 1,6 млн. Но дилерский набор разбивает вашу мечту о его покупке в пух и прах, потому что вы вряд ли захотите доплачивать почти 700 тысяч за сигнализацию и коврики.
Hyundai Creta — 2 364 990 рублей (+ 710 000)
"Крета" с передним приводом стоит дороже, чем с полным. Фото © Pikabu
Creta — самый популярный кроссовер на российском рынке. Видимо, поэтому дилер решил не мелочиться и попросил за переднеприводную модификацию 2,3 млн рублей, добавив к ней комплект ковриков в салон, сетку в бампер, шумоизоляцию, тонировку, защиту картера, газовые упоры капота и сигнализацию.
Hyundai Sonata — 3 197 000 рублей (+ 690 000)
Теперь "Соната" — настоящий бизнес-класс. Фото © Pikabu
Sonata за 2,5 млн рублей у дилера стоит 3,2 млн. За что переплата? Никаких сенсаций: сетка, коврики, защита, антикор, сигнализация с автозапуском. Дорого, богато.
Skoda Kodiaq — 4 136 300 рублей (+ 1,4 млн)
Что? Да! Фото © Pikabu
Цены на кроссовер "Порше Макан" стартуют с отметки в 4,6 млн. Эта Skoda всего на 500 тысяч дешевле. Заводская комплектация обошлась бы в 2,7 млн, но дилер позаботился о будущих владельцах и оборудовал машину молдингами порогов, чёрной решёткой радиатора и видеорегистратором. Причём дороже всего оказалась установка этих аксессуаров: данную работу автосалон оценил в астрономические 863 тысячи рублей.
Toyota Land Cruiser 300 — 11 987 000 рублей (+ 4,1 млн)
"Лэнд Крузер" курильщика. Фото © Pikabu
"Крузак" — машина недешёвая, и в исполнении 70th Anniversary с турбомотором V6 он стоит почти 8 млн. Но дилер решил накинуть ещё четыре. Да, за коврики и сигнализацию. А ещё за суперпопулярность, ведь спрос на эту модель превышает предложение настолько, что покупатели готовы пойти на поводу у автосалона и доплатить сумму, вполне достаточную для приобретения ещё одного автомобиля.
Cadillac Escalade ESV — 19 599 000 рублей (+ 10 млн)
Эксклюзивный "Кадиллак". Фото © Pikabu
Победителем этого хит-парада становится "Кадиллак" почти за 20 млн. Тут дилер решил оторваться по полной, потому что на самом деле эта машина стоит в два раза дешевле. Но, если вы сдадите свою старую машину в трейд-ин, вам сделают скидку в размере 250 тысяч. Это похоже на издёвку, но самые сильные эмоции получится испытать, только разобравшись, из чего сложилась сумма переплаты. Примерно 800 тысяч стоят дополнительные "навороты", а вот оставшиеся 9,3 млн автосалон выставил просто за возможность купить "уникальную" машину.
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