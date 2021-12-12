Как борзеют автодилеры, накручивая цены на новые машины за счёт бесполезного хлама

Пост с резко подскочившими ценами на новые автомобили опубликовал пользователь портала Pikabu. Он привёл ряд примеров того, как дилеры искусственно увеличивают цены на машины, оборудуя их по собственному усмотрению. В итоге даже относительно доступные модели становятся не по карману тем, кто входит в число их потенциальных покупателей.

Lada Granta — 1 034 750 рублей (+ 440 000)

"Гранта" за миллион. Фото © Pikabu

Цена "Лады Гранты" стараниями дилеров пробила психологическую отметку в 1 млн рублей. Это один из самых доступных автомобилей на российском рынке, который в "базе" стоит чуть больше 500 тысяч. Переплатить почти в два раза просят за шумоизоляцию арок и днища, антикоррозионную обработку кузова и скрытых полостей, коврики, сигнализацию с автозапуском и тонировку стёкол.

Lada Vesta — 1 578 000 рублей (+ 535 000)

"Веста" по цене иномарки. Фото © Pikabu

После "Гранты" вряд ли стоит удивляться тому, что флагман АвтоВАЗа — модель "Веста" — теперь стоит больше 1,5 млн рублей. Это в полтора раза дороже, чем заводская модификация. Что же в ней такого? Сигнализация, шумоизоляция, антикор, брызговики, защита картера, подкрылки, тонировка, коврики — стандартный набор жадного автодилера.

Volkswagen Polo — 1 788 000 рублей (+ 532 000)

Такой "Поло" вряд ли можно назвать бюджетным автомобилем. Фото © Pikabu

Изначально не самый дешёвый Polo в комплектации Status с мотором 1.6 и "автоматом" (1 255 900 рублей) у дилера подорожал более чем на полмиллиона за счёт чёрных колёс, заднего стеклоочистителя, ковриков и защиты картера. Если добавить сигнализацию, цена может вырасти и до 2 млн.

Renault Kaptur — 2 298 057 рублей (+ 617 000)

"Рено" тоже бьёт рекорды. Фото © Pikabu

Даже в "топовой" комплектации Kaptur не стоит этих денег, уверены автолюбители. Хотя в этом случае дилер проявил фантазию: помимо стандартного набора аксессуаров в доплату вошли защита муфты и бензобака, уплотнитель капота и газовые упоры, поддон багажника, сигнализация, а также видеорегистратор с радар-детектором. Плюс расширенная гарантия и дополнительная страховка, от которых нельзя отказаться.

Kia Cerato — 2 299 900 рублей (+ 670 000)

Интерьер, безопасность, комфорт. Фото © Pikabu

Корейский седан в комплектации Prestige на сайте Kia стоит 1,6 млн. Но дилерский набор разбивает вашу мечту о его покупке в пух и прах, потому что вы вряд ли захотите доплачивать почти 700 тысяч за сигнализацию и коврики.

Hyundai Creta — 2 364 990 рублей (+ 710 000)

"Крета" с передним приводом стоит дороже, чем с полным. Фото © Pikabu

Creta — самый популярный кроссовер на российском рынке. Видимо, поэтому дилер решил не мелочиться и попросил за переднеприводную модификацию 2,3 млн рублей, добавив к ней комплект ковриков в салон, сетку в бампер, шумоизоляцию, тонировку, защиту картера, газовые упоры капота и сигнализацию.

Hyundai Sonata — 3 197 000 рублей (+ 690 000)

Теперь "Соната" — настоящий бизнес-класс. Фото © Pikabu

Sonata за 2,5 млн рублей у дилера стоит 3,2 млн. За что переплата? Никаких сенсаций: сетка, коврики, защита, антикор, сигнализация с автозапуском. Дорого, богато.

Skoda Kodiaq — 4 136 300 рублей (+ 1,4 млн)

Что? Да! Фото © Pikabu

Цены на кроссовер "Порше Макан" стартуют с отметки в 4,6 млн. Эта Skoda всего на 500 тысяч дешевле. Заводская комплектация обошлась бы в 2,7 млн, но дилер позаботился о будущих владельцах и оборудовал машину молдингами порогов, чёрной решёткой радиатора и видеорегистратором. Причём дороже всего оказалась установка этих аксессуаров: данную работу автосалон оценил в астрономические 863 тысячи рублей.

Toyota Land Cruiser 300 — 11 987 000 рублей (+ 4,1 млн)

"Лэнд Крузер" курильщика. Фото © Pikabu

"Крузак" — машина недешёвая, и в исполнении 70th Anniversary с турбомотором V6 он стоит почти 8 млн. Но дилер решил накинуть ещё четыре. Да, за коврики и сигнализацию. А ещё за суперпопулярность, ведь спрос на эту модель превышает предложение настолько, что покупатели готовы пойти на поводу у автосалона и доплатить сумму, вполне достаточную для приобретения ещё одного автомобиля.

Cadillac Escalade ESV — 19 599 000 рублей (+ 10 млн)

Эксклюзивный "Кадиллак". Фото © Pikabu