Какие сны у древних славян считались вещими 17 декабря, 21:40 © Андрей Шишкин Арт

Сон наши предки считали путешествием в страну смерти, где властвуют духи. Они могли навеять видение, напугать, окутать любовным дурманом, показать будущее, а иногда и предупредить о грозящей беде.

Деревья в соннике славян

Наши предки жили среди лесов и полей, и дерево в их мышлении было неразрывно связно с жизнью. Род человека представлялся в виде дерева с многочисленными ветвями. Даже реальность для древнего славянина было огромным древом: корнями оно уходило в мир мёртвых, его ствол становился путём между мирами, а на его верхних ветвях селились сказочные птицы. В сказках главные герои разговаривали с деревьями, а иногда могучие дубы сами становились героями сказок — двигались и участвовали в повествовании. Поэтому славяне верили: всё, что касается повреждения дерева, его усыхания или гибели, предвещает болезни и смерть.

В Белоруссии считали, что, если кто-то в семье во сне видит срубленное или сломанное дерево, это предвещает смерть старшего в доме. Если оно сломано перед определённым домом, скорее всего, умрёт кто-то из живущих в нём.

Сны, в которых кто-то рубит или ломает дерево или ветки на нём, всегда снились к плохому, а увидеть красивое зелёное дерево можно было к счастью, к достатку.

Сохранились подобные приметы и до сего дня. Например, фольклорист Анна Лазарева в статье "Символика дерева в сновидениях" рассказывает о жительнице Миргорода 1948 года рождения, которая знала, что у её соседей перед домом вырос дуб. Однажды она увидела во сне, что дуба нет, его спилили. А когда встретилась с соседкой, то узнала, что в семье умер хозяин дядя Митя. Деревья у славян имели чётко выраженную гендерную окраску: сосна, например, ассоциировалась с женщиной, дуб — с мужчиной, яблоня — с юношей, сыном или внуком, а осина — с матерью или старшей родственницей.

Смерть в снах предвещали засохший сад и срубленные садовые деревья. Антрополог Михаил Лурье в своих трудах приводит реальный случай, произошедший во время войны. Отцу приснился сон, что его фамильный яблоневый сад стоит чёрный, а его любимую яблоню кто-то срубил. Вскоре он получил похоронку — на фронте убили его любимого сына.

Верили, что к кончине снятся и созревшие плоды, которые кто-то срывает с цветущего дерева. Например, однажды жительнице села Зубовка под Полтавой приснилось, что она видит в соседском саду огромную цветущую яблоню, на которой только два спелых яблока. Во сне она удивилась, почему на таком большом дереве такой маленький урожай. Но вскоре у соседей умерли двое стариков. Её сон объяснили так: яблоня — это вся соседская семья, она будет жить и цвести, а два яблока — "уже всё".

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Удивительным образом гибель предвещали и чрезмерно неестественно цветущие дерево и сад, будь то во сне или наяву. "В тот год всё так цвело, а потом не знали, куда урожай девать, — так у меня мама померла. А теперь уже который год цветёт всё кое-как — и урожая нема". Смерть предзнаменовало и неурочное цветение плодовых деревьев. Не к добру считалась вишня, зацветшая в июне, или раннее цветение яблонь.

Беду предвещал и сон, в котором цветущее дерево имело сгнивший или обгоревший корень или ствол: в этом случае верили, что умрёт или сильно заболеет кто-то из молодых членов семьи. "К мертвецу" снился и сам процесс рубки, валки леса. "Валила я лес, зачем уж, не знаю, а вот рубили и в кучки складывали, а вот раз — и покойник, брата у меня убили на ярмарке", — рассказывала пожилая селянка из-под Твери.

Вообще, у древних славян была верная примета: видеть лес — к войне, а видеть его рубку — к бедствию и множественным смертям. Причём это необязательно может быть битва, это может быть эпидемия или даже падёж скотины. К беде и несчастьям видеть во сне, что рядом с хатой или на хату падает поваленное бурей дерево.

Бабочки — души покойников, птицы, зверьки и насекомые

Нехорошим предзнаменованием считалось увидеть укус змеи или жабы, крысы или мыши. Славяне верили, что во сне чёрная или красная корова, конь предвещают кончину. Недоброе несли с собой вороны и сороки, улетающие кукушки или соколы, взлетающие с руки и не возвращающиеся. Сон с зайцем не предвещал ничего хорошего — считалось, что этот зверёк снится к смерти. Но особенно пугались, увидев зайца во сне, беременные женщины — это предвещало гибель плода в утробе.

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Ничего хорошего не предвещали славянину приснившиеся насекомые. Верили, что пчёлы, рой мух, тараканы и пауки с паутиной сняться к беде. К болезни снилась "ворогуша" — белая бабочка с трепещущими крыльями. Вообще, бабочка у древних славян ассоциировалась с мертвецами. Считалось, что в них с лёгкостью могут превращаться чёрт, русалка или злобные демоны. Но чаще верили, что насекомое — это душа покойного. Массовый лёт бабочек означал кончину: "як багата бабачек лецiць у хату, то будзе дрэнно — нехто помрэ". Это было связано с верой в то, что духи предков-покойников летят предупредить потомка о его скором исходе в иной мир.

Беду могли предвещать и приснившиеся пчёлы. Если человек подвергался нападению роя или пчёлы слетались к нему в дом, всё это предвещало скорую кончину. Но больше всего пугались, когда начинали сниться почившие родственники. Если они начинали что-то строить, делать, считалось, что они готовят гроб — домовину. А уж если они напрямую звали спящего человека с собой, подметали пол или всем видом показывали, что кого-то ждут, оставалось лишь собирать деньги на похороны.

Впрочем, после христианизации Руси верующие люди всегда могли защититься от дурных предзнаменований, отправившись в паломничество по святым местам, в монастырь или заказав сорокадневное или годовое поминание о здравии души в ближайшем храме. Вещими славяне считали только сны, которые человек видел глубокой ночью, дневные сны считались ничего не значащими: "куда день — туда и сон».

Авторы Майя Новик