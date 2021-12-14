Какие республики готовы вернуться к идее Советского Союза Почему Штаты так испугались воссоединения СССР и каким оно могло быть в современных условиях, кто готов вернуться, выяснял Лайф. 182164 182164 Фото © Shutterstock

США опасаются, что президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Об этом заявила замгоссекретаря Виктория Нуланд. Известно, что эта интрига — не самостоятельная идея чиновницы, она сгенерирована с подачи коллег по Демократической партии. Этой страшилкой не первый год пугают жителей Европы и самих бывших республик СССР американские политики и их европейские вассалы. Однако экономическая ситуация и проблемы бывших советских республик за 30 лет никуда не делись, и население некоторых из них до сих пор жалеет об утрате Союзной империи.

— Гипотетически может быть заинтересована идеей объединения Белоруссия. Потому что подавляющее большинство белорусов идею Союзного государства поддерживают. Непризнанные республики Донбасса всегда готовы присоединиться к любому интеграционному процессу, который появится в России. Так же, как и Приднестровская Молдавская Республика. Под крыло России готова встать Южная Осетия. Абхазия придерживается статуса независимости, но при этом понимает, что только Россия может гарантировать ей безопасность. В подобном ключе рассуждает и Нагорный Карабах, не признанный даже Арменией. Поскольку Ереван не может защитить его. Если бы у него была такая возможность, то, скорее всего, он выбрал бы Москву, — полагает политолог Дмитрий Родионов.

Также он придерживается мнения, что очередное напоминание про восстановление границ СССР вызвал 30-летний юбилей Беловежских соглашений. Очевидно, эта дата самая обсуждаемая не только в российской повестке, но и на Западе, где возрождения СССР боятся настолько сильно, что некоторым он до сих пор мерещится в кошмарах.

— Дело в том, что для многих представителей западного политического истеблишмента СССР до сих пор существует как жупел и страшилка. Когда они видят хоть какое-то движение в нынешней России к защите своих объективных интересов, они видят возрождение Советского Союза. Даже когда мы занимаемся прежде всего решением тех проблем, которые остались после распада коммунистической империи, — поясняет Родионов.

— Парадокс заключается в том, что сегодняшней Америке выгоден СССР — большое евразийское государство будет естественным если не противником, то соперником и конкурентом Китая. Обе страны будут иметь большое количество трений, что сильно облегчит задачу США по сдерживанию КНР. Однако СССР не будет восстановлен, так как элиты постсоветских стран категорически против Геворг Мирзаян Политолог

При этом население может оказаться вполне не против этой идеи. — Достаточно большой процент согласится вернуться, так как есть та часть населения, которая прекрасно помнит, что такое СССР, — полагает Мирзаян. Зачастую "в бывших республиках жизнь идёт хуже, чем при СССР", и, хотя молодёжь знает про это государство только злые сказки, очень многие всё равно это поддержат, считает политолог.

— Подробные идеи близки старшему поколению жителей Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и даже Армении. Однако нужно понимать, что их дети воспитаны в обратном ключе, на учебниках Сороса и вшитых в них якобы колониальных претензиях Москвы, — отметил Мирзаян.

На самом деле в известном смысле никакого другого варианта, кроме как восстановления Советского Союза, не просматривается, считает депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Простая логика — либо Россия показывает, что она здоровая нация и в той или иной мере начинает возвращать своё могущество как минимум до возврата отторгнутых территорий, либо продолжает скукоживаться и дальше.

— Это во многом и есть историческая роль Путина — переломить ход истории. Если Ельцин был сепаратистом, сторонником развала государства, то Путин собиратель земель. Это даже не вопрос, хочет Путин этого или не хочет, просто объективное обстоятельство. Американцы это тоже понимают. Собственно, размещая свои войска на Украине, они имеют в виду, что потом они будут размещать их в Ростове, Краснодаре и, если получится, в Москве, — полагает Фёдоров. — Но если Россия опять ослабнет, то, я вас уверяю, завтра же в Минск войдут войска НАТО. Это же касается и всех остальных территорий. Нет конфликта Москвы и Киева, есть противостояние правопреемницы СССР России и оккупационных войск США.