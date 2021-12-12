Он предчувствовал: В последнем выпуске "Голоса" Градский превратил номер в похоронный плач Это вообще была не песня, а вопль, но только Александру Борисовичу позволено совершать на главном вокальном конкурсе страны нечто настолько смелое и странное. Было позволено... 12 декабря, 11:52 © YouTube / "Голос" / The Voice Russia

В эфир вышла последняя запись шоу "Голос" с Александром Градским. Со дня его смерти прошло две недели, но до сих пор не верится, что его больше нет. Вот же он сидит в красном кресле, объявляет имена своих подопечных. Прав Нагиев, который перед выпуском признался, что чем больше проходит времени со дня, когда Градского не стало, тем сильнее накрывает тяжкое ощущение пустоты.

Ей страшно!

Как бы то ни было, он своё дело сделал, и последние номера были не просто "в стиле Градского", а они стали совсем неожиданными для "Голоса". Сказать больше — одна из его подопечных не пела, а плакала. Наставник выбрал для неё именно такой жанр — плач. Речь о фольклоре. Композиция так и называется "Архангельский свадебный плач" и представляет из себя вопль, причитания и крики подруги невесты. Татьяна Качурина и её группа поддержки (на первом фото этого материала её отец. — Ред.) справились: плакали все.

Я сам спел это произведение только один раз, и после этого я неделю не мог сказать ни одного слова... Объясню тем, кто не знает, про что это... Это притворный плач. Подружка притворяется, потому что ей страшно. Она орёт как резаная, потому что ей предстоит то же самое, а брак —это не всегда приятно... Александр Градский

Да и не нужно

Судя по опущенным глазам Пелагеи, Агутина и Билана, они бы на такой эксперимент не решились никогда. Но перечить Градскому, особенно в таком состоянии, не решился никто. Да и не нужно это. А вот в комментариях зрители были не столь сдержанны. Практически единогласно этот номер признали "похоронным". "Градский как будто предчувствовал свой уход, такое необычное выступление, словно его оплакивают... Светлая ему память!" — написала одна из подписчиц ютуб-канала "Голоса", и её комментарий поддержали сотни других.

Команды

Пелагея оставила Юлию Кошкину. Девушку, у которой армия подписчиков в соцсетях и на игровой платформе Twitch. Решение логичное, другие участницы, кажется, выжали из себя всё, что могли. У Кошкиной потрясающий вокал. Она была последней участницей слепых прослушиваний, что само по себе победа, потому что выходить на сцену, понимая, что трое из четверых наставников уже укомплектовали свои команды, — не так-то просто.

У Агутина и правда было сложное положение — к нему в этом сезоне шли самые сильные исполнители. В основном из-за стиля, в котором работает Леонид, — у него больше возможностей и с ним легче договориться по поводу репертуара. Но он выбрал Вячеслава Явкина, который на слепых исполнил "Беловежскую пущу" (Агутин повернулся к нему со словами: "Что ж я сижу-то?.."). Но в комнате Агутина была участница, которую обсуждают очень широко — Карина Купер. Это профессиональный педагог, который ставит вокал звёздам... Получилось изящно — Агутин её не выбрал, но кнопку спасения нажал Градский. Теперь она в его команде. В команде без наставника.

Команда Билана выступала последней, и ему пришлось нелегко. Потому что он критиковал почти всех предыдущих конкурсантов, и наставники ему отомстили. Градский назвал Ернара Садирбаева студентом, Элине Пан сделал замечание за то, что привнесла в песню "Монолог" слишком много своего, а выступление Максима Юдина вообще не понял. Тем не менее даже Градский в конце каждого разноса находил и пару добрых, ободряющих слов. Билан оставил у себя Ернара Садирбаева из Казахстана. Элину Пан спас Агутин.

Итого

На этом выпуски, записанные в студии, завершены. Градского мы больше не увидим. Впереди предфинальные этапы, которые обычно проходят в прямом эфире. Там участников определяют зрители Первого канала. Кто заменит Александра Борисовича и будет ли вообще замена — неизвестно. Команда продюсера шоу Юрия Аксюты пока воздерживается от каких-то заявлений. Участники, с которых взяли подписку о неразглашении, тоже не могут сообщить, как будет проходить шоу далее.

Авторы Василий Климов