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Всероссийский конкурс "Большая перемена": Главные цифры 2021 года

16 декабря, 06:30
<p>Фото ©<a href="https://vk.com/photo-193258751_457566884?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> VK / Большая перемена</a></p>

Фото © VK / Большая перемена

2,5 миллиона человек

Именно столько школьников и студентов колледжей в 2021 году приняли участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" — проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей". Это более чем в два раза превысило число участников 2020 года (в первом сезоне конкурса приняли участие 1 004 278 старшеклассников).

Фото © VK / Большая перемена

Фото © VK / Большая перемена

1 миллион рублей

Обладателями такого приза, который можно потратить на образование, стали 300 одиннадцатиклассников и 150 студентов колледжей. Ещё 300 учеников 9–10 классов и 150 студентов получили по 200 тысяч рублей. Топ-50 образовательных организаций (30 школ и 20 организаций СПО) получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды. Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди учеников 9–11 классов и студентов СПО, получили по 150 тысяч рублей. Учителя школьников 5–7 классов — по 100 тысяч рублей.

Фото © VK / Большая перемена

Фото © VK / Большая перемена

303 школьника

Столько победителей оказалось в возрастной категории "5–7 класс", которая в этом году была введена впервые. В сентябре лучшие из лучших проехали от Москвы до Владивостока на поезде "Большой перемены". "Путешествие мечты" стало первым образовательным путешествием по России для школьников.

Фото © VK / Большая перемена

Фото © VK / Большая перемена

Три новых направления

Во втором сезоне конкурса уделили внимание развитию молодёжного предпринимательства (новое направление — "Предпринимай!"), развитию образовательных технологий (новое направление "Открывай новое!") и государственной безопасности (направление "Служи Отечеству!"). Всего в "Большой перемене" представлено 12 вызовов:

Наука и технологии ("Создавай будущее!"), искусство и творчество ("Твори!"), журналистика и новые медиа ("Расскажи о главном!"), волонтёрство ("Делай добро!"), историческая память ("Помни!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), экология ("Сохраняй природу!"), урбанистика ("Меняй мир вокруг!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), "Открывай новое!" (развитие образовательных технологий), "Предпринимай!" (молодёжное предпринимательство) и "Служи Отечеству!" (государственная безопасность).

125 тысяч педагогов-наставников

Фото © VK / Большая перемена

Фото © VK / Большая перемена

Все они в 2021 году принимали участие в "Большой перемене" наряду со школьниками и студентами. Педагоги не только помогают школьникам развивать их проекты, но и открывают клубы "Большой перемены" в школах по всей стране. В 2021 году в разных регионах России открыто уже более 100 клубов.

Фото © VK / Большая перемена

Фото © VK / Большая перемена

15

Столько проектов участников "Большой перемены" вышли в финал Международной премии "#МыВместе". 17 проектов конкурсантов получили грантовую поддержку Росмолодёжи. Среди них — проекты, посвящённые сохранению исторической памяти и связи поколений, культурные и экологические проекты, а также образовательные и социальные инициативы.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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