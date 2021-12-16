Всероссийский конкурс "Большая перемена": Главные цифры 2021 года

2,5 миллиона человек

Именно столько школьников и студентов колледжей в 2021 году приняли участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" — проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей". Это более чем в два раза превысило число участников 2020 года (в первом сезоне конкурса приняли участие 1 004 278 старшеклассников).

1 миллион рублей

Обладателями такого приза, который можно потратить на образование, стали 300 одиннадцатиклассников и 150 студентов колледжей. Ещё 300 учеников 9–10 классов и 150 студентов получили по 200 тысяч рублей. Топ-50 образовательных организаций (30 школ и 20 организаций СПО) получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды. Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди учеников 9–11 классов и студентов СПО, получили по 150 тысяч рублей. Учителя школьников 5–7 классов — по 100 тысяч рублей.

303 школьника

Столько победителей оказалось в возрастной категории "5–7 класс", которая в этом году была введена впервые. В сентябре лучшие из лучших проехали от Москвы до Владивостока на поезде "Большой перемены". "Путешествие мечты" стало первым образовательным путешествием по России для школьников.

Три новых направления

Во втором сезоне конкурса уделили внимание развитию молодёжного предпринимательства (новое направление — "Предпринимай!"), развитию образовательных технологий (новое направление "Открывай новое!") и государственной безопасности (направление "Служи Отечеству!"). Всего в "Большой перемене" представлено 12 вызовов:

Наука и технологии ("Создавай будущее!"), искусство и творчество ("Твори!"), журналистика и новые медиа ("Расскажи о главном!"), волонтёрство ("Делай добро!"), историческая память ("Помни!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), экология ("Сохраняй природу!"), урбанистика ("Меняй мир вокруг!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), "Открывай новое!" (развитие образовательных технологий), "Предпринимай!" (молодёжное предпринимательство) и "Служи Отечеству!" (государственная безопасность).

125 тысяч педагогов-наставников

Все они в 2021 году принимали участие в "Большой перемене" наряду со школьниками и студентами. Педагоги не только помогают школьникам развивать их проекты, но и открывают клубы "Большой перемены" в школах по всей стране. В 2021 году в разных регионах России открыто уже более 100 клубов.

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