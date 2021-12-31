Российское движение школьников: Главные цифры 2021 года

1 538 957 человек

Такое число зарегистрированных пользователей насчитывается на сайте рдш.рф на 1 декабря 2021 года. Год назад (на 1 декабря 2020 года) их было почти в три раза меньше — 566 189 человек.

26 000 школ

Именно столько образовательных учреждений в нашей стране реализуют направления деятельности РДШ.

30 000 школьников

...и даже больше приняли участие в самом крупном чемпионате по киберспорту среди школьников "Всероссийская киберспортивная школьная лига РДШ". Турнир прошёл по 10 дисциплинам и в восьми федеральных округах в онлайне. Гранд-финал с участием победителей отборочных игр состоялся в мае в рамках Большого школьного пикника в Москве.

8000 помощников и один шеф-повар

Столько мальчишек и девчонок стали участниками всероссийского проекта "Шеф в школе". Его цель – разработка концепции переформатирования меню питания в образовательных организациях, пропаганда принципов здорового и полноценного школьного питания. Амбассадор проекта, известный шеф-повар Константин Ивлев вместе с "РДШефами" посетил несколько регионов, где оценил качество питания, а также презентовал и приготовил блюда по меню, разработанному с учётом мнения самих учеников. Результаты регулярных опросов школьников и составленные на их основе рейтинги "вкусных" и "невкусных" регионов привлекли внимание СМИ и региональных властей.

81 регион России

Такой охват в 2021 году получила всероссийская акция "Экодежурный по стране", направленная на улучшение экологического состояния природы регионов, а также на популяризацию экологического образа жизни среди школьников. Участниками двух этапов (весна и осень) стали 71 075 человек.

4693 "Классные встречи"