НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Всероссийский студенческий корпус спасателей: Главные цифры 2021 года

2 января, 12:30
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-35688579_457258571" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Всероссийский студенческий корпус спасателей</a></p>

Фото © VK / Всероссийский студенческий корпус спасателей

640 добровольцев

Столько человек приняли участие в шести региональных молодёжных образовательных форумах "Вектор спасения" в 2021 году. В прошлом году таких форумов было четыре, а участников насчитывалось лишь 450 человек.

5 крупных ЧС

В ликвидации последствий такого количества чрезвычайных ситуаций в этом году принимали участие сводные отряды добровольцев ВСКС. Так, в мае 2021 года добровольцы ВСКС помогали спасательным службам в борьбе с лесными пожарами, проводили работы в зоне ЧС в районе села Муллаши Тюменской области. Летом студенты-спасатели помогали жителям в посёлке Дальнем Нижнеилимского района Иркутской области восстанавливать населённый пункт после пожара. Кроме того, не меньше ста добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ставропольского края, Ростовской и Нижегородской областей, Удмуртской Республики и республик Крым и Северная Осетия – Алания ликвидировали последствия сильного подтопления в Керчи и Ялте. В августе сводный отряд ВСКС из 45 добровольцев Московской, Иркутской, Кемеровской областей и Забайкальского края помогал привести в порядок территории и домовладения в Иркутской области — в Нижнеудинске, Тулуне и посёлке Шумском Нижнеудинского района, пострадавших от сильного наводнения в 2019 году. А добровольцы ВСКС из Москвы, Читы, Оренбурга и Кемерова ликвидировали последствия подтопления в Чернышевске и Шилке Забайкальского края.

Фото © VK / Всероссийский студенческий корпус спасателей

Фото © VK / Всероссийский студенческий корпус спасателей

500 килограммов

Такой объём гуманитарной помощи для пострадавших от первых волн паводков на территории края передали добровольцы ВСКС Забайкальского края. Примерно такой же гуманитарный груз был сформирован и для нуждающихся в другой точке земного шара — его передали в адрес НПО "Сирийско-российская мирная инициатива" в Дамаске.

63 литра

Такой объём крови сдали 140 добровольцев из 15 регионов страны во Всемирный день донора.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1