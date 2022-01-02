Всероссийский студенческий корпус спасателей: Главные цифры 2021 года

640 добровольцев

5 крупных ЧС

В ликвидации последствий такого количества чрезвычайных ситуаций в этом году принимали участие сводные отряды добровольцев ВСКС. Так, в мае 2021 года добровольцы ВСКС помогали спасательным службам в борьбе с лесными пожарами, проводили работы в зоне ЧС в районе села Муллаши Тюменской области. Летом студенты-спасатели помогали жителям в посёлке Дальнем Нижнеилимского района Иркутской области восстанавливать населённый пункт после пожара. Кроме того, не меньше ста добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Ставропольского края, Ростовской и Нижегородской областей, Удмуртской Республики и республик Крым и Северная Осетия – Алания ликвидировали последствия сильного подтопления в Керчи и Ялте. В августе сводный отряд ВСКС из 45 добровольцев Московской, Иркутской, Кемеровской областей и Забайкальского края помогал привести в порядок территории и домовладения в Иркутской области — в Нижнеудинске, Тулуне и посёлке Шумском Нижнеудинского района, пострадавших от сильного наводнения в 2019 году. А добровольцы ВСКС из Москвы, Читы, Оренбурга и Кемерова ликвидировали последствия подтопления в Чернышевске и Шилке Забайкальского края.