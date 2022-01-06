Плодотворный год. ОНФ подводит итоги работы в 2021-м

Поручения президента

В уходящем году Народный фронт традиционно вёл мониторинг исполнения поручений, данных президентом Владимиром Путиным по реализации Послания к Федеральному собранию. Активисты ОНФ следили за сроками исполнения поручений и собирали обратную связь от граждан. Под контролем Народного фронта меры поддержки граждан: ремонт и строительство социальных объектов, диспансеризация, помощь семьям с детьми, доплаты кураторам групп средних профессиональных образовательных учреждений, туристический кешбэк и многие другие.

"Прямая линия. Продолжение"

В рамках проекта Народного фронта "Прямая линия. Продолжение" было поставлено под контроль более 344 тысяч обращений граждан, поступивших во время пресс-конференции президента 17 декабря 2020 года, и более 1,7 миллиона обращений граждан, поступивших на Прямую линию президента в июне 2021 года. Всего в системе работает с обращениями граждан более 16 тысяч человек из четырёх с половиной тысяч организаций (федеральные и региональные органы исполнительной власти, НКО, волонтёрские объединения). Задача Народного фронта — проконтролировать, чтобы ни один вопрос не остался без ответа.