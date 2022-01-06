Плодотворный год. ОНФ подводит итоги работы в 2021-м
В 2021 году Народный фронт продолжил работу по борьбе с несправедливостью, по формированию предложений по улучшению жизни граждан и по повышению эффективности работы органов власти.
Фото © Instagram/onf_front
Поручения президента
В уходящем году Народный фронт традиционно вёл мониторинг исполнения поручений, данных президентом Владимиром Путиным по реализации Послания к Федеральному собранию. Активисты ОНФ следили за сроками исполнения поручений и собирали обратную связь от граждан. Под контролем Народного фронта меры поддержки граждан: ремонт и строительство социальных объектов, диспансеризация, помощь семьям с детьми, доплаты кураторам групп средних профессиональных образовательных учреждений, туристический кешбэк и многие другие.
"Прямая линия. Продолжение"
В рамках проекта Народного фронта "Прямая линия. Продолжение" было поставлено под контроль более 344 тысяч обращений граждан, поступивших во время пресс-конференции президента 17 декабря 2020 года, и более 1,7 миллиона обращений граждан, поступивших на Прямую линию президента в июне 2021 года. Всего в системе работает с обращениями граждан более 16 тысяч человек из четырёх с половиной тысяч организаций (федеральные и региональные органы исполнительной власти, НКО, волонтёрские объединения). Задача Народного фронта — проконтролировать, чтобы ни один вопрос не остался без ответа.
На контроле ОНФ
- Акция "Дорога в школу" — выявление опасных участков маршрутов школьников вблизи образовательных учреждений. В 2021 году обследовано более 983 участков вблизи школ, из которых более 600 (61,6% всех проверенных) оказались потенциально небезопасными. Вместе с региональными и муниципальными органами власти в 2021 году составлено более 396 дорожных карт с конкретными датами исправления выявленных недостатков вблизи школ. Более 100 дорожных карт (25%) будут реализованы уже в этом году, часть работ уже выполнена. Большинство работ запланировано на летний период 2022 года. По итогам мониторинга 2019 и 2020 годов 492 опасных участка дорог из 767 уже исправлены.
- Мониторинг "С теплом труба" — проверка состояния теплоизоляции воздушных трубопроводов вблизи многоквартирных жилых домов и объектов социального значения. По итогам прошлогоднего мониторинга из 64 километров повреждённых теплотрасс было отремонтировано 32 километра (50%). А это значит, что уже этой зимой будет значительно теплее в двух тысячах жилых домов и в 170 социальных учреждениях. В 2021 году выявлено более 66 километров повреждённых теплотрасс в 64 регионах России. На сегодняшний день в реестре теплотрасс с повреждённой теплоизоляцией более 275 участков в 118 населённых пунктах России.
- Мониторинг детских площадок — рейды на выявление опасных детских и спортивных площадок, на отсутствие паспортов и информационных стендов. Всего в 2021 году ОНФ было осмотрено 2,1 тысячи детских и/или спортивных объектов в 572 городах России. 658 площадок (31%) проверены в малых населённых пунктах с численностью населения менее 50 тысяч человек. По итогам проведённых рейдов активисты ОНФ выявили 696 площадок (33%), представляющих опасность для их пользователей: 470 детских площадок и 226 спортивных площадок.
- Проект "Улица Героя" по присвоению имён ветеранов Великой Отечественной войны улицам, площадям и скверам в городах и населённых пунктах России. В настоящее время силами активистов ОНФ уже присвоены имена в 31 субъекте РФ, где было именовано 28 улиц, 2 проезда, 2 сквера, 5 парков и 4 аллеи.
- Более 3000 медицинских работников были проконсультированы по вопросам получения дополнительных выплат в период пандемии.
- Более 500 человек получили юридические консультации по разрешению трудовых споров в период пандемии.
- Более 2500 семей с детьми получили помощь в оформлении выплат в период пандемии.
- Обеспечены своевременные поставки в аптечные сети регионов достаточного количества медицинских препаратов (жаропонижающих, противовирусных, пероральных антикоагулянтов, антибиотиков) из рекомендованных схем лечения пациентов в амбулаторных условиях, которые содержатся во временных методических рекомендациях Министерства здравоохранения РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (CoViD-19).
- Работало более 500 волонтёрских окон в МФЦ по оказанию адресной помощи с использованием мобильного приложения "ОНФ.Помощь".
- Упрощены условия для поиска пропавших с использованием геолокационных данных.
- Доработаны программы капитального ремонта школ.
- Расширена и дополнена по составу оборудования программа подключения школ к Интернету.
- Подготовлен проект Федерального закона о правах и обязанностях общественных экологических инспекторов.
- Создано решение по борьбе с мошенничеством "Мошеловка", благодаря ему заблокировано 1080 фишинговых сайтов и 7576 потенциально мошеннических телефонных номеров.
- За счёт привлечения общественного внимания снижен риск срывов сроков строительства объектов социального назначения (ФАПы, школы, детские сады).
- Изменён порядок прохождения технического осмотра транспортных средств.
- Изменены требования к установлению уровня дохода и порядку назначения выплаты на ребёнка, что позволило большему количеству малообеспеченных семей получить положенную выплату.
- Увеличен срок действия специального разрешения для движения сельхозтехники по дорогам своим ходом.
- Снижено количество госуслуг, за которые взимается комиссия в МФЦ.
- Налажена запись на вакцинацию через сайт госуслуг во всех регионах РФ.
- Скорректированы правовые акты Банка России, что позволило трём миллионам самозанятых получать кредиты в коммерческих банках.
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