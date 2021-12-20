Фонд президентских грантов: Главные цифры 2021 года

8,3 млрд рублей

Такой объём средств был выделен в 2021 году на поддержку 4144 инициатив. Крупные гранты в 2021 году получали, как правило, инициативы с общероссийским охватом. Среди них проекты "Пропавшие в кинохронике" — 48 млн рублей, "Биеннале театрального искусства – 2021" — 45 млн рублей, "Организация эффективной работы ресурсного центра поискового добровольчества" — 33 млн рублей.

10 попыток

Столько раз подавал заявку один из проектов-победителей этого года. Речь идёт о создании Центра компетенции сельской молодежи в Чеченской Республике. Авторы инициативы получили поддержку Фонда в виде 958 тысяч рублей. С десятой попытки "выстрелил" и проект создания центра профилактики и разрешения социальных конфликтов в условиях возникновения социальных рисков в обществе из Республики Башкортостан. Объём гранта — 2 млн рублей.

4335 инициатив

Столько проектов было представлено на суд независимых экспертов, представителей региональных органов исполнительной власти и общественных палат, некоммерческих организаций, а также людей с активной жизненной позицией. За два с половиной месяца оценки пользователи портала оценка.гранты.рф оставили 28 тыс. оценок и 8 тыс. комментариев. 80% были признаны успешно реализованными, удовлетворительно реализованные — 17%. На основе проведённой оценки было выбрано 100 лучших проектов — на сайте они отмечены специальным значком "Топ-100".

65 тысяч рублей

Сумма одного из самых маленьких разыгранных грантов в 2021 году. Его получил региональный проект "Здоровье педагога — успех учебно-воспитательного процесса". Чуть больше — 86 тысяч — получила "Студия киночтения Русский экран", а на третьем месте — проект уличного арт-пространства в стиле ярнбомбинг "Все краски лета" (93 тысячи рублей). Все три проекта из Белгородской области.

2 млн рублей

Средний размер гранта с 2017 по 2021 год.

12

Столько конкурсов организовал Фонд президентских грантов за пять лет. Итоги последнего будут подведены в январе 2022 года. Во всех двенадцати приняли участие 33,4 некоммерческих организаций (16% от всех зарегистрированных в стране). Всего ими было подготовлено и подано 110 300 социально значимых проектов.