Российское общество "Знание": Итоги перезагрузки

За семь месяцев работы общества "Знание":

к работе было привлечено более 7 тысяч лекторов;

по всей стране состоялось более 15 тысяч лекций;

очные мероприятия общества "Знание" прошли в 76 регионах России.

организована работа 9 современных мультимедийных студий в разных регионах России: в Архангельске, Казани, Иркутске, Владивостоке, Сочи, Туле, Екатеринбурге, Вологде, Москве. Студии позволят привлекать к просветительской деятельности талантливых людей по всей стране.

Российское общество "Знание" открыло гражданам доступ к колоссальной "библиотеке знаний".

Создано 30 000 минут просветительского контента в разных форматах: лекции, документальные фильмы, видеоэкскурсии, интервью, дискуссии;

просветительского контента в разных форматах: лекции, документальные фильмы, видеоэкскурсии, интервью, дискуссии; Пользователям бесплатно доступен контент по широкому кругу тем: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт, предпринимательство, лидерство — на сайте, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", на платформах YouTube и RuTube.

Просветительские марафоны "Новое знание"

В 2021 году состоялось два просветительских марафона "Новое знание" — в мае и сентябре. Марафоны "Новое знание" — визитная карточка общества "Знание" и лучшая площадка для живого общения и передачи знаний в диалоге между поколениями.

Совокупно в них участвовало более 300 спикеров — выдающихся представителей науки и технологий, искусства, спортсменов, историков, лидеров бизнеса, государственных деятелей.

— выдающихся представителей науки и технологий, искусства, спортсменов, историков, лидеров бизнеса, государственных деятелей. Трансляции набрали более 180 миллионов просмотров.

Более 7 миллионов лайков и комментариев в социальных сетях.

В рамках осеннего марафона "Новое знание" с 1 по 3 сентября были проведены:

дни открытых дверей — 40 крупнейших предприятий и организаций страны, партнёров общества "Знание", открыли свои двери и провели экскурсии для школьников и студентов в десятках городов России;

и организаций страны, партнёров общества "Знание", открыли свои двери и провели экскурсии для школьников и студентов в десятках городов России; акция "Поделись своим знанием" привлекла более 5 тысяч лекторов общества "Знание" и представителей партнёрских организаций, которые дарили свой опыт и знания ребятам на уроках в школах в первые дни сентября;

общества "Знание" и представителей партнёрских организаций, которые дарили свой опыт и знания ребятам на уроках в школах в первые дни сентября; мероприятия второго просветительского марафона "Новое знание" проходили в шести студиях: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Иннополисе, Нижнем Новгороде и Владивостоке на площадке ВЭФ;

в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Иннополисе, Нижнем Новгороде и Владивостоке на площадке ВЭФ; были организованы онлайн-включения и видеоэкскурсии из 36 локаций в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Чебоксарах, Красноярске, Иннополисе и других городах;

в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Чебоксарах, Красноярске, Иннополисе и других городах; аудитория офлайн-мероприятий составила более 8 тысяч участников и зрителей.

Конкурс "Лига лекторов"

50 победителей первого сезона конкурса "Лига лекторов" получили награды из рук первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председателя наблюдательного совета общества "Знание" Сергея Кириенко. Фото © Российское общество "Знание"

Всероссийский конкурс, который нацелен на поиск и отбор талантливых лекторов, профессионалов в разных областях знаний, готовых делиться опытом с аудиторией. "Лига лекторов" проводится два раза в год — осенью и весной. 1 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей первого сезона.

География первого сезона "Лиги лекторов" охватила более 80 регионов России.

России. Всего на конкурс было подано 2553 заявки из 350 городов .

. Победителями стали 50 лекторов из 22 регионов России : из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пензы, Смоленска, Белгорода, Саранска, Ноябрьска на Ямале, города Гаджиево Мурманской области и других.

: из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пензы, Смоленска, Белгорода, Саранска, Ноябрьска на Ямале, города Гаджиево Мурманской области и других. Лауреаты конкурса получили почётный статус лектора общества "Знание" и возможность выступать на лучших площадках страны в рамках мероприятий организации, а также доступ к комплексной образовательной программе в центре знаний общества "Машук". Также все победители получат награду в размере 500 000 рублей на обучение, создание и продвижение просветительского контента.

Просветительская премия "Знание"

Учреждена обществом "Знание" с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в стране. 7 декабря состоится торжественная церемония награждения лауреатов.

На соискание премии подано более 3000 заявок из 80 регионов России.

России. В состав экспертной комиссии вошло более 300 экспертов от партнёров премии "Знание".

премии "Знание". В состав почётного жюри вошли выдающиеся представители науки, культуры и искусства, государственные деятели, лидеры бизнеса. Среди них Михаил Пиотровский, Виктор Садовничий, Фёдор Бондарчук, Валерий Гергиев, Владимир Машков, Карен Шахназаров, Зельфира Трегулова, Константин Хабенский, Тимур Бекмамбетов, Алексей Лихачёв, Михаил Ковальчук, Олег Добродеев, Елена Шмелёва, Андрей Фурсенко, Владимир Мединский, Ольга Любимова, Герман Греф, Александр Дюков и многие другие.

Лауреатами премии "Знание" станут просветители и просветительские проекты в 15 номинациях — наградят достижения просветителей в области науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства, а также отметят за успехи в просветительской деятельности в школах и вузах, на ТВ и радио, в Интернете, за просветительские фильмы и мероприятия.

Победители получат статус резидента образовательного центра знаний "Машук" в Пятигорске.

"Лига знаний"

Всероссийская интеллектуальная викторина, проходящая в формате годового чемпионата с ценными призами. Турнир является продолжением I Всероссийского квиз-марафона и объединяет интеллектуалов со всей страны.