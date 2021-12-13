В Москве назовут победителей фармацевтической премии Russian Pharma Awards®

14 декабря 2021 года в Москве состоится юбилейная церемония награждения победителей фармацевтической премии Russian Pharma Awards®. С 2012 года российские практикующие врачи выбирают лучшие препараты, представленные на отечественном рынке.

"Уже на протяжении десяти лет наш фармацевтический "Оскар" служит своего рода компасом. Который указывает, куда направлены предпочтения врачей при выборе лекарственной терапии. С нетерпением жду результатов этого года!" — рассказывает один из создателей премии Илья Куприянов.

В этом году врачи сделают свой выбор в 21 номинации, в том числе выберут лучший "Социальный/благотворительный проект" и "Информационно-просветительский проект". Фармацевтические компании подавали заявки с описанием своих реализованных или проводимых в настоящее время проектов. Номинантами стали 22 проекта российских и зарубежных предприятий. Вместе с тем организационный комитет премии сделал акцент на нескольких наиболее актуальных в 2021 году категориях препаратов. В частности, будет проведено сравнение предпочтений врачей в предыдущие годы и сейчас, что поможет оценить динамику в терапии различных заболеваний.

"Я педиатр, а мои пациенты самые маленькие. У современных детей очень много аллергий, нарушен обмен веществ, слабое здоровье. Поэтому очень хочется, чтобы лекарства, которые мы им выписываем, были безопасными, надёжными и эффективными. Каждый год я голосую за самые надёжные бренды, которые спасли не одну сотню жизней", — рассказывает Татьяна Евгеньевна Егорова, врач-педиатр детской поликлиники из Великого Новгорода.

В церемонии награждения традиционно участвуют представители сильнейших фармацевтических компаний: руководители направлений, СЕО, маркетологи, команды продукта. Награды победители примут из первых рук — вручать премии будут сами участники голосования, российские практикующие врачи.