Когда и за что собственник может получить деньги с коммунальщиков В истекающем году суды не раз обязывали управляющие компании выплатить россиянам компенсации. Когда и за что собственник может получить деньги с коммунальщиков — разбирался Лайф. 13 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Андрей Епихин

Многие граждане слышали о том, что управляющие компании (УК), которые занимаются обслуживанием многоквартирных домов, должны не только собирать плату и взыскивать долги по коммуналке, но и обязаны предоставлять все услуги, что указаны в платёжке, так, чтобы они отвечали правилам безопасности и санитарным нормам. Это зафиксировано в Правилах предоставления коммунальных услуг. Однако не все УК согласны выполнять эти нормы, и тогда у граждан есть законное право требовать материальную компенсацию, тем более что в этом году суммы, которые стали выплачивать коммунальщики, — возросли.

За небезопасные условия заплатят

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Александр Степанович живёт в Петербурге. В мае, зайдя вечером в подъезд своего дома, он заметил, что открыт технический люк, закрывающий коммунальные кабели, скрытые в потолочном перекрытии подъезда. Мужчина попытался закрыть опасное пространство, но в результате из люка выпал лист металла, который поранил ему голову. Александр Иванович обратился в больницу, где ему были наложены швы. Позже мужчина предъявил претензии своей управляющей компании и потребовал оплатить затраты на лечение и компенсировать моральный ущерб. Но коммунальщики возмещать что-либо отказались и заявили, что, мол, мужчина не должен был пытаться закрыть люк. Тогда Александр Иванович обратился в суд. В ходе разбирательства представитель УК заявил, что мужчина получил травму только потому, что он якобы самовольно вмешался в работу электрооборудования. Однако данная позиция никак не согласовывалась с обстоятельствами произошедшего и с положением о безопасности, которую должна обеспечивать УК при управлении многоквартирным домом. Поэтому суд первой инстанции удовлетворил иск петербуржца, но частично. А вот апелляционная инстанция решила, что в возникновении травмы петербуржца виновата исключительно УК, и приняла решение о взыскании с коммунальщиков 75 000 рублей (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда по делу № 33 – 6460/2021).

— Сейчас судебная практика действительно идёт по пути буквального толкования статьи 151 Гражданского кодекса, согласно которой причинитель вреда обязан его компенсировать полностью, — отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — В случае Александра Степановича УК категорически не имела права прибегать к аргументам вроде "нечего было туда лезть". Хотя бы потому, что, согласно требованиям статьи 161 Жилищного кодекса, коммунальщики должны обеспечивать благоприятные и безопасные условия для жителей, в том числе при управлении общедомовым имуществом, а подъезд дома как раз им и является.

Похожая ситуация произошла в Волгограде. Там, к счастью, пострадал не человек, а припаркованная возле дома машина, когда от ветра выпало оконное стекло из рамы в подъезде. Правда, в этом случае женщина – владелица автомашины вначале попыталась привлечь коммунальщиков к ответственности через правоохранителей, что в итоге затянуло процесс. Но женщина дошла в отстаивании своих прав до Верховного суда, который вынес определение, что гражданин не обязан доказывать вину управляющей компании в причинении ему имущественного вреда. А вот коммунальщики должны предоставлять свои услуги по управлению многоквартирным домом так, чтобы они были безопасными. Падение стекла никак не отвечает таким требованиям. И в связи с этим требования, предъявляемые потерпевшей стороной о компенсации причинённого вреда, — правомерны (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда № 16-КГ16-38).

— Конечно, все УК прекрасно знают, что в их задачу входит не только следить за чистотой в подъездах и делать текущий ремонт, но и содержать в порядке всё общедомовое имущество. Эти требования содержатся не только в Жилищном кодексе и Правилах эксплуатации многоквартирных домов, но и в Законе о защите прав потребителей. Другое дело, что некоторые коммунальщики рассчитывают, что граждане просто не будут обращаться в суд, и поэтому надеются избежать ответственности. В ряде случаев так и происходит, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Однако многие граждане не знают, что в случае, если суд установит, что вред возник по вине коммунальщиков, пострадавшие помимо возмещение вреда и морального ущерба вправе получить в свою пользу и штраф, равный 50% от суммы ущерба.

Именно так и произошло в городе Фокино Приморского края. Там трое разных собственников квартир одного из домов, даже не имея доказательств причинённого им реального ущерба, взыскали со своей управляющей компании только за непроведение уборки придомовой территории и ремонта в подъезде примерно по 30 000 рублей каждому заявителю (определение № 56-КГ21 – 7 К9). Суд счёл, что отсутствие должных санитарных условий — это тоже нарушение права на безопасную среду.

Взыскивать имеет смысл

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Кстати, в ряде случаев коммунальщики стараются не доводить дело до суда, а решить всё миром. Как правило, это происходит, если у них есть возможность просто выполнить некоторую техническую часть работ, а вред имуществу или здоровью граждан причинён не был.

Но если за положенной компенсацией придётся обращаться в суд, то следует помнить, что, согласно правовым нормам, УК отвечает:

1. За содержание и безопасную эксплуатацию всего общедомового имущества, включая: общедомовую электросеть (а это не только "провода на площадке", но и даже розетки в квартире); все трубы, которые входят и выходят из квартиры; лифты, лестницы, чердаки и подвалы.

2. За фасад и крышу многоквартирного дома.

3. За температуру горячей воды в кране и в радиаторах отопления.

Поэтому если с вами произошли неприятности, связанные с ненадлежащей ситуацией в подъезде дома либо в связи с неисправностью какого-либо общедомового оборудования, то требовать компенсации от УК можно и нужно. При этом жаловаться можно на всё, что коммунальщики обязаны выполнять по договору управления многоквартирным домом. Например, если сантехник или электрик игнорирует заявку, если не вывозят мусор или если не убирают в подъездах. Следует иметь в виду, что никакой обязанности по досудебному урегулированию путём переписки с УК у граждан нет и обращаться в суд можно не только за компенсацией уже причинённого вреда, но и для того, чтобы обязать коммунальщиков устранить недостатки в обслуживании дома. Платить пошлину за подачу такого рода исков, если сумма требования не превышает одного миллиона рублей, не надо (ст. 333.36 Налогового кодекса).

Авторы Максим Греков