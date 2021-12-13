Что пишут западные СМИ о намерении главы немецкого МИД запретить "Северный поток – 2" Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему министр иностранных дел Германии Анналена Бербок угрожает российско-немецкому газовому проекту и будет ли он остановлен 13 декабря, 19:33 Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото © ТАСС / ZUMA

Созданная в Германии "светофорная коалиция" из красных социал-демократов, жёлтых свободных демократов и Партии зелёных не вызывает особого энтузиазма у экспертов и политологов. Между партиями столько разногласий, что они могут и не досидеть до следующих выборов. Однако, как говорят китайцы, путь в тысячу ли начинается с первого шага — и, соответственно, путь немецкого "светофора" к возможному развалу начинается с первого возможного конфликта. По мнению британской The Guardian, "первым тестом на единство нового германского правительства станет противоречивый трубопровод", то есть "Северный поток – 2".

Дело в том, что Соединённые Штаты имеют на трубопровод большие планы. Официальная позиция Вашингтона в том, что проект нужно закрыть, однако это программа-максимум. Программа-минимум: трубопроводом надо торговать. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен прямым текстом говорит о том, что Запад может использовать СП-2 для давления на Россию. В переводе с дипломатического на русский язык: для того, чтобы Москва не решилась жёстко отвечать на киевские провокации. Очень интересные заявления от человека, который обвинял Россию в том, что она использует СП-2 для давления на Запад и на Украину. Хотя, конечно, мы всё понимаем — "это другое".

Однако для успешного давления Америке нужна помощь Европы. За британцами дело не стало — они за любую антироссийскую инициативу, кроме Гитлера. Так, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (та самая, что позировала на танке, проезжавшем возле российско-эстонской границы) призвала сделать всё для того, чтобы "свободные европейские нации имели альтернативу российскому газу". Еврокомиссия же заняла неоднозначную позицию. Руководители структуры, которая не стесняется откровенно антироссийских заявлений, не хотят увязывать СП-2 и украинский вопрос. "В целом никогда не стоит использовать энергетику для оказания давления. Энергетическая безопасность Европы и её соседей должна быть гарантирована", — говорит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Оно и понятно, ведь в случае развала украинской ГТС пострадает не Великобритания, а ЕС.

Самой важной для Вашингтона была позиция ФРГ, на территорию которой этот трубопровод заходит. Поэтому "США оказали серьёзное давление на новое немецкое правительство Олафа Шольца по вопросу будущего трубопровода, в том числе провели переговоры за считаные часы до его инаугурации", — пишет британская Daily Telegraph. И новый канцлер прогнулся, но лишь частично. Да, он говорил об обязательном наказании России за агрессию против Украины. Да, он говорил о необходимости сохранить украинский транзит (который, как уже устали повторять все эксперты, будет в любом случае сохранён в каких-то объёмах — мощностей СП-2 не хватит для того, чтобы полностью заменить украинскую ГТС). Однако "Шольц отказался отвечать на вопрос о судьбе российско-немецкой трубы, заявив, что ЕС и другие страны безусловно отреагируют на вторжение на Украину, однако также важно вести переговоры для того, чтобы этого вторжения не допустить", — пишет Reuters.

Возможно, конечно, речь идёт о желании не подпадать под огонь немецкого бизнеса. Так, по мнению издания Bloomberg, Олаф Шольц может "по-тихому передать вопрос немецкой бюрократии". Которая, в свою очередь, безбожно затянет процесс сертификации. "В то время как господин Путин настаивает на ускорении процесса сертификации, процесс уже был приостановлен немецким регулятором", — напоминает британская Daily Express. Однако нужно помнить, что Шольц — бывший министр финансов и он прекрасно знает, насколько СП-2 выгоден для Германии. Поэтому и не хочет ставить его судьбу в зависимость от прихотей Украины.

И вот тогда на авансцену выходит министр иностранных дел Германии, лидер партии "Зелёные" Анналена Бербок. "Во время избирательной кампании "Зелёные" подвергли проект резкой критике и призвали остановить строительство. Бербок также высказалась против разрешения на эксплуатацию "Северного потока – 2". С тех пор как "правительство светофора" начало работать с канцлером Олафом Шольцем, Бербок оказалась в затруднительном положении, потому что социал-демократы в принципе поддерживают проект трубопровода. И в коалиционном соглашении этот трубопровод не был упомянут ни разу", — пишет немецкий "Шпигель".

Сейчас же она его упомянула, причём аж два раза. Во-первых, Бербок заявила, что проект не соответствует европейским нормам и не будет сертифицирован в нынешнем виде (что не совсем правда, речь шла исключительно о временных юридических нюансах, а не о техническом несоответствии трубы). Затем она прямым текстом заявила о том, что если на Украине произойдёт эскалация, то СП-2 не будет введён в строй.

И дело тут даже не в том, что министр иностранных дел ФРГ не имеет права высказывать подобные угрозы частному проекту, а в том, что она тем самым вольно или невольно подталкивает Киев к эскалации ситуации. Ну а Олафа Шольца — к осознанию того, что кто-то нарушает коалиционную дисциплину. "Слова Бербок можно считать подтверждением того, что США получили гарантии от Германии закрыть СП-2 в случае, если Россия нападёт на Украину", — уверена британская Daily Telegraph. Но вот от Германии — или же от госпожи Бербок?

Авторы Геворг Мирзаян