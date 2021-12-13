Смерть сына, измены жён, неизлечимая болезнь: Почему жизнь Сергея Соловьёва так похожа на фильм-драму Режиссёр снимал такое кино, потому что знал этот мир слишком хорошо. 13 декабря, 20:14 © YouTube / СЕГОДНЯ

Жизнь Соловьёва будто была срежиссирована. В ней было всё: роковые случайности, любовные треугольники, измены, взлёты и падения, но это была драматическая история. Несмотря на насыщенность карьеры, признание и успех, его жизнь — драма... Будто кто-то очень талантливый написал сценарий для одного человека.

Случай с журавлями

У него было необычное детство. Отец — один из высокопоставленных сотрудников НКВД, которому поручали такие операции, как "назначение Ким Ир Сена на пост председателя КНДР". Да, пока его папа стоял на трибуне вместе с вождём, он играл с будущим правителем Северной Кореи Ким Чен Иром. В 1947-м семья вернулась в Ленинград. Серёже светила блестящая номенклатурная карьера. Но папа умер довольно рано, и всё решил его величество случай.

Как-то он прогуливал занятия и решил зайти погреться в кинотеатр. В тот момент на экраны вышла картина "Летят журавли". Позже многие этот факт его биографии описывают, как некое озарение, мол, в обморок упал. Но это преувеличение. Сам он говорит просто: "Случилось потрясение, и решил стать режиссёром". Во ВГИК он поступил легко. Творческое начало было в нём с ранних лет, всегда лез на сцену в школе, друзья все были под стать. В общем нормальный для будущего кинорежиссёра бэкграунд.

Он и пошёл

В институте тоже всё давалось просто. Дипломная работа и сразу экранизация. Первые шаги и сразу большие актёры — Михаил Ульянов, Никита Михалков. У семьи были связи? Возможно, но тогда все авторитетные кинематографисты просто говорили друг другу: "Присмотрись к этому парню — далеко пойдёт...". Он и пошёл. Сразу получил признание и ещё до 30 лет собрал все статуэтки, какие только можно было. Конечно, успех вскружил ему голову. Тогда же он полюбил (но пока платонической любовью) Татьяну Друбич. Ей было всего 13. Его женой (на самом деле кем-то большим) она станет позже.

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Первый брак закончился для него ударом. С актрисой Екатерины Васильевой их познакомил общий друг Эдуард Володарский. Этот союз был ярким, но просуществовал всего пять лет. Екатерина изменила Соловьёву с драматургом Михаилом Рощиным. От такого трудно оправиться, но он простил. Не на словах. Сын Васильевой и Рощина позже станет лучшим другом его сына, рождённого во втором браке. Сама Васильева ныне искупает грехи в монастыре — она приняла постриг.

Кротость — не его

Второй женой стала Марианна Кушнерова. Это была скромная, кроткая женщина, искусствовед, музейный работник. Соловьёв пытался сделать из неё актрису, но после роли в "Станционном смотрителе" (признанной успехом) она не стала строить актёрскую карьеру, но сделала для мужа гораздо больше: она родила ему сына Диму. Тем не менее этот брак тоже развалился. Теперь, будто взяв у жизни реванш, от жены ушёл сам Соловьёв. К Татьяне Друбич. В СМИ писали, что Кушнерова попала в психиатрическую клинику — это был удар для неё.

Эпоха Друбич

Именно он, режиссёр Соловьёв, создал Друбич — ту самую, которую страна полюбила по ролям в таких фильмах, как "Асса", "Десять негритят", "Чёрная роза" и других. Но Друбич не заинтересовала бы Соловьёва, если бы она не была удивительной женщиной. Это пример советского дауншифтинга. Она всё время порывалась уйти из кино, даже когда её плакаты висели в каждой второй квартире Союза. Но каждый раз она возвращалась. Она была младше Соловьёва на 14 лет. Друбич родила ему дочь Аню. Но снова мимо, снова от него уходят...

© YouTube / Первый канал

Он уже был опытным бойцом и сохранил отношения с актрисой, даже продолжал снимать её в своих фильмах. У неё появился второй ребёнок, но уже не от него. Писали, что причиной их расставания стала её измена. Мол, она сама признавалась, что полюбила другого режиссёра. Его имя никогда не называла, но говорят, это был Иван Дыховичный. Но они все уже были в таком возрасте, когда отношения, уважение, общие дети гораздо важнее личных чувств. Все они дружили до конца.

Последний удар

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Больше Соловьёв ни на ком не женился. Его женой стала работа. Он радовался тому, как по его стопам идёт Дима, перспективный актёр с режиссёрскими амбициями. Когда случилась трагедия, Соловьёв будто сдался. Это произошло быстро и нелепо. 43-летний Дмитрий Соловьёв заболел гриппом, но поправился. По-другому и быть не могло. Но в организме произошёл какой-то сбой. Он угас очень быстро. Врачи объяснили смерть последствиями болезни, которые нельзя было предусмотреть. Вирус нанёс сокрушительный удар по поджелудочной.

Близкое кино

Сергей Александрович не смог подняться. Хоть и говорил, что "Таня [Друбич] вытащила с того света", но все понимали, что теперь они досматривают жизнь режиссёра Соловьёва. Диабет, слабое сердце и инсульт. Шансов у него не было. Его фильм закончился на 78-м году жизни. Это было яркое, интересное, честное и какое-то очень близкое всем нам кино.

Авторы Григорий Никонов