В 2024-м в России впервые состоится полёт на подсолнечном масле

Чтобы достичь нулевого уровня выбросов СО2 и внести вклад в смягчение последствий изменения климата, необходимы усилия всех игроков отрасли. Сегодня вместе с ключевыми компаниями авиационного сектора мы сделали первый шаг на пути к более экологичной авиации в России. В рамках этого альянса мы объединим наши экспертные знания, чтобы ускорить процесс сертификации экологически чистого авиационного топлива (SAF) и способствовать его развитию в России. Все пассажирские самолёты Airbus уже сертифицированы для полётов с использованием 50% смеси SAF, и мы проводим исследования, чтобы сертифицировать 100%-ное использование SAF. Будем рады поделиться своими знаниями с партнёрами по альянсу

Жюльен Франьятт Глава Airbus в России