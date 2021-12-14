В 2024-м в России впервые состоится полёт на подсолнечном масле
"Газпром нефть" вместе с лидерами авиаотрасли создаёт технологический альянс для разработки зелёного топлива
Фото © ПАО "Газпром нефть"
В России появилась первая ассоциация разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом (SAF). Её создали "Газпром нефть" совместно с Airbus и "Аэрофлотом", а также авиакомпаниями S7 Group и "Волга-Днепр", национальным исследовательским центром "Институт имени Н.Е. Жуковского" и Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации. Евразийский SAF-альянс обеспечит использование экологичного авиатоплива в российских аэропортах в соответствии с международными нормами. Первый полёт самолёта на биотопливе участники Евразийского SAF-альянса планируют провести не позднее 2024 года.
Технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге станет ключевой исследовательской площадкой альянса. Современная научная база компании позволит разработать эффективные рецептуры зелёного авиатоплива и технологии для последующего промышленного производства. Опытные партии SAF будут выпущены на Московском и Омском НПЗ "Газпром нефти".
Декарбонизация и новые международные экологические нормы требуют инновационных технологических решений при производстве топлива с низким углеродным следом. Благодаря научным компетенциям, масштабной модернизации и развитию НПЗ "Газпром нефть" активно развивает сегмент экологичных продуктов для всех видов транспорта. Теперь совместно с авиакомпаниями, производителями авиационной техники и научными институтами мы готовы приступить к новым исследованиям и разработкам уникального для российской промышленности зелёного авиатоплива. Создание SAF-альянса позволит объединить экспертизу всех участников рынка авиаперевозок и сделать процесс разработки российского авиационного биотоплива более эффективным
Чтобы достичь нулевого уровня выбросов СО2 и внести вклад в смягчение последствий изменения климата, необходимы усилия всех игроков отрасли. Сегодня вместе с ключевыми компаниями авиационного сектора мы сделали первый шаг на пути к более экологичной авиации в России. В рамках этого альянса мы объединим наши экспертные знания, чтобы ускорить процесс сертификации экологически чистого авиационного топлива (SAF) и способствовать его развитию в России. Все пассажирские самолёты Airbus уже сертифицированы для полётов с использованием 50% смеси SAF, и мы проводим исследования, чтобы сертифицировать 100%-ное использование SAF. Будем рады поделиться своими знаниями с партнёрами по альянсу
Евразийский SAF-альянс — это открытая платформа для взаимодействия участников авиационной отрасли по всей цепочке создания зелёного топлива для реактивных двигателей. Для этих целей планируется разработать дорожную карту по исследованию эксплуатационных свойств SAF-топлива, поддержке НИОКР, разработке стандартов и технических регламентов для заправки самолётов "в крыло".