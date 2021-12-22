Нацпроекты "Образование", "Здравоохранение" и "Демография": Итоги года – 2021
Участники Всероссийской студенческой олимпиады по практической медицинской подготовке. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
В материале рассказывается о достигнутых результатах. Несмотря на пандемию, в уходящем году продолжилась реализация ключевых нацпроектов.
Нацпроект "Образование"
Дополнительное образование в России стало доступнее, и это один из главных результатов работы нацпроектов в уходящем году. По оценкам экспертов, не менее трёх четвертей детей от 5 до 18 лет в 2021 году занимались в центрах дополнительного образования. Школьное и дополнительное образование строятся в нашей стране как единая система, в которой ребёнок гармонично и всесторонне развивается, получая широкий набор компетенций.
Детские технопарки "Кванториум", IT-кубы, дома научной коллаборации, региональные мини-"Сириусы" и другие учреждения открываются сегодня по всей стране. Сейчас у нас работает 30 домов научной коллаборации, 135 детских технопарков "Кванториум", 71 IT-куб, 66 региональных центров выявления талантов и более 5800 центров "Точка роста". В 2021 году в них занималось три четверти детей по всей России (в 2015 году их доля составляла 68%). А с 1 декабря 2021 года записаться на интересующую программу дополнительного образования можно через портал "Госуслуги".
Фото © ТАСС / АР / Pavel Golovkin
Кроме того, благодаря национальному проекту "Образование" по всей стране развивается цифровая образовательная среда в школах. Это элемент мировых систем образования, включающий высокоскоростной интернет, обеспечение современной техникой и широкий набор интерактивных сервисов, не заменяющих живое общение с педагогом на уроках.
Также в рамках цифровой образовательной среды в регионах активно развивается платформа "Сферум". Она была запущена 31 марта 2021 года. Сейчас к платформе подключено 100% школ в 15 пилотных регионах России (это Алтайский край, Пермский, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ). Общее количество регионов, где активно используется платформа, достигло 35. Количество пользователей образовательной платформы "Сферум" за месяц увеличилось на 110% и превысило два миллиона человек.
Кроме того, нацпроект "Образование" помогает найти ответы на важные вопросы родителей и тех, кто хочет ими стать. Психолого-педагогическую консультацию родители могут получить бесплатно по всей России. Помощь предоставляется очно или дистанционно, в том числе по телефонам горячей линии, функционирующей с этого года. Для получения консультации необходимо позвонить по номеру 8-800-555-89-81 и/или обратиться в службу на портале "Растимдетей.РФ", указав свой регион и выбрав интересующий вас вопрос. В 2021 году по нацпроекту "Образование" три миллиона родителей получили психолого-педагогическую помощь.
Фото © ТАСС / Соколов Роман
Ещё один важный этап работы нацпроектов в 2021 году могли заметить самые незащищённые группы граждан. За 12 месяцев 139 школ для детей с ограничениями по здоровью обновили инфраструктуру. Реализовать проект благоустройства в 77 регионах страны удалось благодаря конкурсу "Доброшкола". Его цель — выявление лучшего опыта в создании дизайна образовательной среды для школьников с ОВЗ, обновление инфраструктуры и создание современных пространств, в которых будет комфортно учиться детям и работать учителям.
Всего благодаря нацпроекту "Образование" в 2011 году уже 508 коррекционных школ из 81 субъекта Российской Федерации обновляют инфраструктуру и содержание образования, получив субсидию из федерального бюджета. В первую очередь модернизируется оснащение помещений предметной области "технология", помещений для проведения коррекционных занятий, учебных кабинетов, а также кабинетов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ. Школы становятся многофункциональными центрами внедрения и трансляции инноваций, лучших практик в обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями. Создаются условия для развития медиапространства, решения широкого спектра задач в сфере информирования и навигации специалистов инклюзивных школ, родителей, обучающихся. Ежегодно для этого выделяется 950 миллионов рублей из федерального бюджета.
Нацпроект "Демография"
Фото © ТАСС / Чепакин Андрей
В 2021 году в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография" открылось 70 новых спортивных объектов. Это открытые катки, ледовые арены, дворцы спорта, физкультурно-оздоровительные комплексы, легкоатлетические манежи, стадионы, на которых можно круглый год заниматься спортом под руководством компетентных тренеров.
"Здравоохранение"
В 2021 году в России продолжали успешно реализовываться программы по охране детства и материнского здоровья. За всё время реализации нацпроекта "Здравоохранение" более 3,6 миллиона женщин во время беременности, родов и в послеродовой период получили медицинскую помощь, в том числе родовые сертификаты. Репродуктивное здоровье — это фактор, который напрямую влияет на демографическую ситуацию в стране, поэтому государство оказывает родителям всестороннюю поддержку.
В уходящем году была повышена квалификация более 26 тысяч специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах. За январь – сентябрь 2021 года, по оперативным данным Росстата, показатель младенческой смертности составил 4,5 на 1000 родившихся детей при плане на 2021 год 4,8 на 1000. Это исторический минимум за всю историю нашей страны и один из самых низких показателей по миру. Учёные прогнозируют, что к 2030 году он снизится до трёх случаев на 1000 рождений.
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в регионах России продолжают появляться новые поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, новое медицинское оборудование и автомобили.
С целью повышения доступности первичной медико-санитарной помощи для жителей отдалённых, труднодоступных и малонаселённых пунктов в 2019–2020 годах в медицинские организации субъектов Российской Федерации поставлено 1017 передвижных медицинских комплексов (мобильные ФАП). Они представляют собой специализированные автомобили высокой проходимости. Внутри располагаются два кабинета — приёмная и процедурная. Там есть всё самое необходимое для работы: холодильник для хранения лекарств и материалов, шкафы, антресоли и мойки с горячей и холодной водой. За январь – август 2021 года мобильными ФАП осуществлено более 69 тысяч выездов, осмотрено более двух миллионов человек.
В целях обеспечения доступности экстренной медицинской помощи реализуются мероприятия по развитию санитарной авиации. В 2021 году выполнено 10 468 вылетов санитарной авиации (105,7% от плана на 2021 год), эвакуировано 14 259 человек (117,6% от плана на 2021 год). Использование санитарного транспорта для перевозки пациентов станет для системы здравоохранения качественно новым шагом на пути повышения уровня оказания медицинской помощи. На вертолёте медики могут максимально быстро добраться до больного в таких ситуациях, как ДТП и другие чрезвычайные происшествия. Также с помощью санитарного транспорта можно доставлять пациентов из дальних районов в центральные клиники.