Нацпроекты "Цифровая экономика" и "Международная кооперация": Итоги года — 2021

"Цифровая экономика"

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Социально значимые объекты подключаются к интернету в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура", ставшего важной частью национальной программы "Цифровая экономика". В соответствии с ней учебные классы 11 тысяч школ будут обеспечены Wi-Fi-доступом, а порядка 75 тысяч социально значимых объектов будут подключены к интернету, в том числе более 26 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, 10 848 органов государственной власти и местного самоуправления, более шести тысяч объектов МЧС России, МВД РФ, Росгвардии, 9489 организаций культуры, а также избирательные комиссии.

В ноябре 2021 года запустился новый механизм поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса — компании смогут приобретать программное обеспечение вдвое дешевле за счёт компенсации 50% стоимости лицензии производителям. Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений. Речь идёт, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и др. Идея простая: востребованные программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется министерством разработчику за счёт бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчётности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведёт ФНС России. На реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено семь миллиардов рублей.

Кроме того, нацпроект "Цифровая экономика" поддерживает грантами и субсидиями ИТ-стартапы, разработчиков программного обеспечения и их клиентов — компании, которые внедряют цифровые решения в свои бизнес-процессы. В 2021 году действовало более 10 программ грантовой поддержки. К примеру, уникальную меру поддержки для разработчиков открытых библиотек в сфере искусственного интеллекта в этом году запустил Фонд содействия инновациям. Фонд объявил новый конкурс — "Код-ИИ" в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". Максимальный размер гранта — до десяти миллионов рублей на проектную команду, но не более двух миллионов рублей на одного грантополучателя. Конкурс направлен на отбор проектов по следующим направлениям: компьютерному зрению, обработке естественного языка, распознаванию и синтезу речи, интеллектуальным системам поддержки принятия решений, перспективным методам искусственного интеллекта.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Важно отметить и то, что в России преодолевается дефицит ИТ-кадров благодаря мерам нацпроекта "Цифровая экономика". По разным оценкам, в целом по стране нехватка ИТ-специалистов составляет от 500 тысяч до одного миллиона человек в год. Сегодня квалифицированные ИТ-кадры готовят со школьной скамьи и университета. Решая кадровую проблему, государство инвестирует в создание новых образовательных модулей для школьников и студентов, выделение бюджетных мест на ИТ-специальности в вузы, а также обучение цифровым компетенциям взрослого населения и самих преподавателей, которые должны передать знания новому поколению специалистов. От того, насколько компетентными в вопросах новой цифровой экономики будут сегодняшние ученики и студенты, зависит место России в стремительно меняющемся мире технологий, уровень социально-экономического развития и комфорт всего населения страны.

В рамках нацпроекта реализуется программа "Цифровые профессии", которая предоставляет реальную возможность освоить профессию ИТ с финансовой поддержкой от государства. В этом году получить финансовую поддержку для обучения ИТ-специальности со стороны государства сможет не менее 25 тысяч человек. При этом пять тысяч человек из них успеют получить дипломы уже в этом году, остальные завершат обучение в 2022 году. На данный момент к обучению приступило свыше десяти тысяч человек.

Среди важных итогов 2021 года можно выделить и прошедшее осенью голосование за появление 4G в малых населённых пунктах, которые первыми подключат к интернету в следующем году по программе устранения цифрового неравенства. Перечень населённых пунктов, в которые проведут интернет, будет состоять из поселений с численностью от 100 до 500 человек. Активность граждан, голосовавших за более крупные населённые пункты, позволит определить территории, на которых требуется провести аудит качества связи. В конце декабря на портале госуслуг будет опубликован перечень населённых пунктов, которые первыми будут подключены к интернету в 2022 году в рамках программы по оказанию универсальных услуг связи.

"Международная кооперация и экспорт"

Кадр из видео YouTube / АО "Российский экспортный центр"

Российский экспорт бьёт рекорды в 2021 году. Объём несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам года превысит 180 миллиардов долларов — это самый высокий показатель за последние три года. В том числе за счёт условий, которые создаёт правительство для увеличения количества российских компаний, ориентированных на экспорт. Для облегчения экспорта правительство упростило процедуру лицензирования продукции двойного назначения, в отношении которой установлен экспортный контроль. С 10 декабря 2021 года процедура полностью оцифрована: подавать документы, а затем получать лицензию можно в электронном виде.

К 2030 году благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом. Экспорт российских промышленных предприятий за январь-сентябрь этого года вырос на 13,2% к аналогичному периоду прошлого года — до 86,2 млрд долларов. По итогам года его объём превысит 114,2 млрд долларов — целевой показатель, закреплённый в нацпроекте.

Важным итогом 2021 года стало получение отечественными производителями государственной поддержки при выходе на международные рынки. Для экспортёров работает сервис информационная система "Мой экспорт", которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме одного окна онлайн. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Среди мер господдержки для экспортёров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнёров.

Отечественные производители уверенно выходят на иностранные торговые площадки. Об этом свидетельствует и их активное участие во Всероссийском конкурсе "Экспортёр года", который проводится по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В этом году заявки на участие подало более 1,8 тысячи компаний. В результате голосования среди 79 победителей восьми окружных этапов было выбрано 13 победителей в 12 номинациях, по решению комиссии в номинации "Прорыв года" первое место разделили две компании. Премия "Экспортёр года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Сортировка кондитерских изделий на фабрике "Красный Октябрь". Фото © ТАСС / Максим Григорьев